Tesla thông qua gói lương thưởng trị giá 1.000 tỷ USD cho Elon Musk

Ông Elon Musk giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu lịch sử, mở đường cho tham vọng biến hãng xe điện thành đế chế trí tuệ nhân tạo và robot.

Ông Elon Musk đã giành được sự chấp thuận của cổ đông Tesla cho gói lương thưởng khổng lồ nhất trong lịch sử doanh nghiệp, ước tính lên tới 1.000 tỷ USD . Hơn 75% cổ đông đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này tại đại hội thường niên của hãng diễn ra ở nhà máy Austin (Texas), nơi CEO Tesla bước lên sân khấu trong tiếng reo hò và màn biểu diễn của những robot Optimus do Tesla phát triển.

Đại hội cổ đông của Tesla được tổ chức ở nhà máy Gigafactory tại Texas (Mỹ), mang hình thức như một buổi vận động tranh cử Tổng thống Mỹ.

Theo kế hoạch, ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay, có thể nhận được số cổ phiếu trị giá tối đa 1.000 tỷ USD trong vòng 10 năm tới, dù sau khi trừ đi các khoản thanh toán bắt buộc, giá trị thực tế sẽ vào khoảng 878 tỷ USD . Gói thưởng này gắn liền với các mục tiêu đầy tham vọng của Tesla, từ việc phát triển xe tự lái, xây dựng mạng lưới robotaxi toàn nước Mỹ cho đến thương mại hóa robot hình người.

"Những gì chúng ta sắp làm không chỉ là viết thêm một chương mới trong câu chuyện của Tesla, mà là mở ra cả một cuốn sách mới", ông Musk tuyên bố trước đám đông cổ đông phấn khích.

Sau khi Tesla chuyển trụ sở đăng ký từ Delaware sang Texas, ông Elon Musk đã có khả năng sử dụng toàn bộ quyền biểu quyết với 15,3% cổ phần của mình.

Đại hội cổ đông cũng bầu lại 3 thành viên hội đồng quản trị, thông qua đề xuất tổ chức bầu cử toàn bộ hội đồng mỗi năm và kế hoạch lương thay thế cho ông Musk, sau khi gói thưởng cũ bị đình chỉ vì vướng kiện tụng. Ông Musk đùa rằng: "Những buổi họp cổ đông khác thì buồn ngủ, còn của chúng ta thì đúng là đại tiệc. Nhìn đi, thật tuyệt vời".

Việc gói thưởng được thông qua giúp xoa dịu những lo ngại rằng ông Elon Musk đang bị phân tâm bởi chính trị và các công ty khác như SpaceX hay xAI - startup AI mà Tesla cũng vừa được cổ đông cho phép đầu tư vào, dù vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại về xung đột lợi ích. Các nhà phân tích cho rằng thương vụ này có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên: Tesla cần năng lực AI của xAI để thúc đẩy công nghệ xe tự lái, trong khi xAI được hưởng lợi từ một khách hàng lớn như Tesla.

Chiến thắng này được dự báo từ trước, nhất là sau khi Tesla chuyển trụ sở đăng ký từ Delaware sang Texas, cho phép ông Elon Musk sử dụng toàn bộ quyền biểu quyết với 15,3% cổ phần của mình. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư lớn vẫn phản đối, bao gồm Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy cùng các tổ chức tư vấn như Glass Lewis và ISS, cho rằng gói thưởng quá lớn có thể làm giảm giá trị cổ đông.

Hội đồng quản trị Tesla cảnh báo rằng nếu đề xuất không được thông qua, ông Musk có thể rời bỏ công ty. Nhiều cổ đông ủng hộ cho rằng gói thưởng này là đòn bẩy dài hạn để ông Musk tập trung toàn lực cho Tesla, miễn là ông đạt được các cột mốc tăng trưởng theo lộ trình.

Để nhận toàn bộ gói thưởng, ông Elon Musk phải giúp Tesla tăng giá trị vốn hóa từ 1,5 nghìn tỷ USD hiện nay lên 8,5 nghìn tỷ USD , đồng thời hoàn thành hàng loạt mục tiêu vận hành như sản xuất 20 triệu xe mỗi năm, đưa 1 triệu robotaxi vào hoạt động, bán 1 triệu robot hình người...

Theo kế hoạch, để nhận toàn bộ gói thưởng, ông Elon Musk phải giúp Tesla tăng giá trị vốn hóa từ 1,5 nghìn tỷ USD hiện nay lên 8,5 nghìn tỷ USD , đồng thời hoàn thành hàng loạt mục tiêu vận hành, trong đó có việc sản xuất 20 triệu xe mỗi năm, đưa 1 triệu robotaxi vào hoạt động, bán 1 triệu robot hình người và đạt 400 tỷ USD lợi nhuận cốt lõi.

Mỗi khi hoàn thành một cặp mục tiêu, gồm mục tiêu hoạt động và định giá, ông Musk sẽ nhận thêm 1% cổ phần Tesla, tương đương hàng chục tỷ USD, ngay cả khi ông không đạt được toàn bộ các cột mốc. Nếu đạt trọn vẹn, ông Musk sẽ sở hữu thêm 12% cổ phần, tương đương khoảng 1.000 tỷ USD .

Với người đàn ông giàu nhất hành tinh, tiền bạc vốn không phải là đích đến quan trọng bậc nhất của Elon Musk, mà là khả năng và quyền lực trong chính Tesla, về trí tuệ nhân tạo cùng "đội quân" robot Optimus mà hãng đang phát triển cùng xAI.

Giá trị thực tế còn tùy thuộc vào biến động cổ phiếu Tesla, và ông Elon Musk sẽ phải trả lại giá trị cổ phiếu tại thời điểm gói thưởng được thông qua hồi tháng 9, bằng tiền mặt hoặc bằng việc nhận ít cổ phiếu hơn. Dù vậy, Elon Musk cho biết ông quan tâm nhiều hơn đến quyền biểu quyết mà gói thưởng mang lại, hơn là tiền bạc - vì "điều quan trọng là đủ quyền lực để hiện thực hóa giấc mơ về một đội quân robot".