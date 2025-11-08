Pin 40 năm tuổi của Toyota - công nghệ thay đổi mọi thứ về xe điện?

Hãng xe Nhật Bản tuyên bố pin EV thế hệ tiếp theo có tuổi thọ vượt quá tuổi đời của chính chiếc xe, mở ra khả năng tái lắp đặt sang xe mới.

Nói về pin thể rắn (solid state batteries) giống như việc chờ đợi một chuyến tàu luôn được thông báo là chỉ còn 5 phút nữa sẽ đến, nhưng thực tế lại không bao giờ tới. Các nhà sản xuất ô tô đã phát triển loại pin được coi là "chén thánh"này trong nhiều năm, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy ứng dụng thực tế trên thị trường đại chúng.

Tuy nhiên, những tuyên bố táo bạo vẫn xuất hiện nhanh hơn chính công nghệ đó. Tại Triển lãm Di động Nhật Bản vừa kết thúc, Toyota đã tuyên bố rằng pin thể rắn của hãng được thiết kế để có tuổi thọ lên đến 40 năm.

Tuổi thọ 40 năm, liệu có thay đổi cuộc chơi?

Nếu điều này là sự thật, pin của Toyota sẽ bền gấp khoảng 2,7 lần tuổi thọ trung bình của một chiếc xe chở khách tại Mỹ (theo thống kê năm 2025 là 14,5 năm).

Ông Keiji Kaita, Chủ tịch Trung tâm Phát triển Kỹ thuật Tiên tiến Carbon Trung tính của Toyota, đã giải thích mục tiêu này với hãng tin Car Expert của Úc.

"Pin lithium hiện tại chúng tôi đang sản xuất, với cách sử dụng thông thường, mục tiêu của chúng tôi có lẽ là 10 năm, giữ được 90% dung lượng," ông Kaita nói. "Pin thể rắn [SSB] này có thể đạt 40 năm, giữ được 90% dung lượng. Đây là tiềm năng mà chúng tôi đang nhắm tới."

Nếu những gì Toyota tuyên bố là đúng, điều này có thể thay đổi căn bản cách pin được chế tạo và sử dụng trong xe cộ.

Ông Kaita cho biết mặc dù chi phí ban đầu của loại pin này có thể cao hơn, nhưng về lâu dài, chúng sẽ bù đắp được sự khác biệt đó bằng tuổi thọ.

Mẫu xe điện đầu tay của Toyota, có thể được lắp pin thể rắn trong tương lai. Ảnh: Toyota.

"Ban đầu, giá thành thực sự sẽ cao hơn nhiều, nhưng dần dần sẽ gần bằng các loại khác. Tuy nhiên, chúng tôi muốn tận dụng các tính năng siêu bền, tuổi thọ dài này," ông Kaita chia sẻ.

Các nhà sản xuất ô tô và chuyên gia pin từ lâu đã khẳng định pin thể rắn có thể mang lại phạm vi hoạt động xa hơn, giảm đáng kể trọng lượng bộ pin và cải thiện khả năng an toàn của pin, nghĩa là nguy cơ cháy nổ có thể thấp hơn. Về mặt lý thuyết, những loại pin này cũng sẽ sạc nhanh hơn và bền hơn.

Hiện tại, các nhà sản xuất ô tô thường chỉ cung cấp bảo hành tám năm cho các bộ pin cao áp. Tesla trước đây cho biết pin lithium ion của họ trung bình có thể kéo dài 200.000 dặm với khoảng 90% dung lượng còn lại.

Tuy nhiên, các công ty pin đều có những ước tính khác nhau về tuổi thọ. Solid Power (Mỹ), đang hợp tác với BMW, cho biết pin thể rắn thử nghiệm của họ có thể chịu được hơn 1.000 chu kỳ sạc. Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho biết họ đã phát triển loại pin giữ lại 80% dung lượng ban đầu sau 6.000 chu kỳ. Trong khi đó, Samsung SDI tuyên bố pin thể rắn của hãng sẽ được thiết kế để kéo dài 20 năm.

Sớm xuất hiện pin thương mại

Lợi ích tiềm năng của công nghệ pin thể rắn là ít phải thay thế hơn, giảm chi phí trong suốt vòng đời xe và giảm đáng kể tác động môi trường từ việc sản xuất pin.

Để hiện thực hóa giấc mơ pin thể rắn, Toyota đã ký kết thỏa thuận với nhà cung cấp chất điện phân Idemitsu Kosan và nhà cung cấp vật liệu cathode Sumitomo Metal Mining.

Đã có những thông tin trái chiều về nơi Toyota sẽ triển khai pin thể rắn lần đầu tiên. Gill Pratt, nhà khoa học trưởng và người đứng đầu Viện Nghiên cứu Toyota, trước đây từng cho biết ứng dụng đầu tiên có thể là trên một chiếc xe hybrid của Toyota.

Nhiều khả năng các bản concept của Toyota, Lexus có thể sử dụng pin thể rắn. Ảnh: Phong Vân.

Tuy nhiên, tại Triển lãm JMS 2025, công ty lại gợi ý về một ứng dụng "công suất cao, nhỏ gọn và phạm vi hoạt động dài". Do đó, phiên bản sản xuất của mẫu Lexus Electrified Sport Concept, được coi là người kế nhiệm tiềm năng của LFA, có thể là ứng dụng hợp lý.

Dù được áp dụng cho xe hybrid hay xe thể thao, vào khoảng năm 2027 đến 2028, Toyota đã hứa hẹn về pin thể rắn từ lâu. Nếu hãng có thể thực hiện những tuyên bố lớn này, thị trường EV có thể sẽ bước vào một cuộc đại tái cơ cấu.