Nissan bắt đầu có lãi nhưng vẫn giữ nguyên dự báo lợi nhuận cả năm

Hãng xe Nhật Bản Nissan ghi nhận quý có lợi nhuận cao nhất trong hơn một năm, nhờ doanh số khởi sắc tại Bắc Mỹ và chiến lược tái cấu trúc toàn cầu phát huy hiệu quả.

Sau quý đầu thua lỗ, Nissan đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động trở lại trong quý II/2025 (năm tài chính ở Nhật Bản - từ tháng 7 đến tháng 9), đánh dấu kết quả tốt nhất trong hơn một năm nhờ các biện pháp cắt giảm chi phí cố định trong kế hoạch tái cấu trúc và doanh số tăng mạnh tại Bắc Mỹ.

Trong quý II/2025 của năm tài chính Nhật Bản, Nissan đã ghi nhận mức lãi 342 triệu USD , tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xa dự báo của các công ty nghiên cứu thị trường.

Theo báo cáo mới nhất, Nissan đạt lợi nhuận hoạt động 51,5 tỷ yen ( 342 triệu USD ) trong quý II, tăng 61% so với mức 31,9 tỷ yen cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng vượt xa dự báo trung bình của năm nhà phân tích do LSEG khảo sát, vốn dự tính hãng sẽ lỗ khoảng 70,9 tỷ yen trong giai đoạn này.

Kết quả này nối tiếp quý I thua lỗ và là quý có lợi nhuận cao nhất của Nissan kể từ quý cuối cùng năm tài chính 2023, khi hãng đạt 90,3 tỷ yen. Trong nửa đầu năm tài chính, kết quả kinh doanh của hãng còn được hỗ trợ bởi một số yếu tố khác, bao gồm chi phí thấp hơn liên quan đến quy định khí thải tại Mỹ.

Kỳ vọng tăng trưởng nhờ sản phẩm mới

Giám đốc điều hành Ivan Espinosa cho biết Nissan kỳ vọng 6 tháng tiếp theo sẽ có kết quả tích cực hơn, được dẫn dắt bởi sự tăng trưởng từ các mẫu xe mới và đà phục hồi sẵn có từ quý II. Ông Espinosa cho biết: "Chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng để đạt điểm hòa vốn về lợi nhuận hoạt động (nếu loại trừ tác động từ thuế quan). Đây là một năm chuyển giao, nên con số tuyệt đối chưa cao, nhưng so với mục tiêu ban đầu, chúng tôi đang tiến triển đúng kế hoạch".

Kể từ khi được bổ nhiệm làm CEO của Nissan vào tháng 4/2025, ông Ivan Espinosa đã thực hiện các chiến lược cải tổ quyết liệt, thậm chí đóng cửa nhiều nhà máy và sa thải nhiều nhân sự, để mang lại lợi nhuận cho tập đoàn.

Hãng xe Nhật Bản đang thúc đẩy một kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, bao gồm việc cắt giảm số nhà máy sản xuất toàn cầu từ 17 xuống còn 10 và tinh giản 15% lực lượng lao động. Dù đạt kết quả tích cực, Nissan vẫn giữ nguyên dự báo được công bố tuần trước về mức lỗ hoạt động 275 tỷ yen trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, do tác động của thuế quan tại Mỹ và rủi ro chuỗi cung ứng, đặc biệt là tình trạng thiếu chip từ hãng Nexperia (Hà Lan).

Doanh số Bắc Mỹ khởi sắc, thị trường Nhật giảm tốc

Theo ông Espinosa, doanh số tại Bắc Mỹ trong quý II tăng mạnh nhờ chiến lược tiếp thị tập trung hơn cho các mẫu xe sản xuất tại khu vực này, đơn giản hóa chính sách đại lý, và ưu tiên mảng bán lẻ thay vì bán theo lô.

Nhờ tập trung vào các mẫu xe chủ lực tại Bắc Mỹ, doanh số của hãng tại khu vực này đã bắt đầu khởi sắc. Bên cạnh đó, hãng cũng kỳ vọng các dòng kei-car thế hệ mới cùng những sản phẩm hợp tác với thương hiệu Trung Quốc sẽ đạt doanh số khả quan hơn.

Tuy nhiên, tại Nhật Bản, doanh số bán lẻ trong nửa đầu năm giảm 16,5%, một phần do người tiêu dùng lo ngại về tình hình tài chính của công ty. Dù vậy, ông Espinosa cho biết tâm lý khách hàng đang dần cải thiện, nhờ nhu cầu cao dành cho mẫu kei-car Roox mới ra mắt.

Một nguồn tin tiết lộ Nissan sẽ giảm sản lượng X-Trail, dòng xe bán chạy nhất của hãng tại Nhật Bản, từ tuần tới do thiếu chip từ Nexperia. Ngoài ra, hãng cũng sẽ ngừng sản xuất xe Nissan tại nhà máy COMPAS ở Mexico, cơ sở mà hãng vận hành chung với Mercedes-Benz, kể từ cuối tháng 11. Cùng ngày, Nissan thông báo đã hoàn tất thương vụ bán và thuê lại trụ sở toàn cầu tại Yokohama, trị giá 97 tỷ yen, nhằm củng cố nguồn vốn trong quá trình tái cơ cấu.

Tuy nhiên, Nissan vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn như mức thuế quan cao tại Mỹ, đặc biệt là việc thiếu nguồn cung cấp chip từ nhà máy Nexperia, vốn khiến hãng xe Nhật Bản phải dừng sản xuất tại một số nhà máy.

Sau giai đoạn khó khăn, kết quả quý II cho thấy dấu hiệu hồi phục rõ rệt của Nissan. Dù vẫn còn đối mặt với thách thức từ thuế quan và nguồn cung chip, đà tăng trưởng tại Bắc Mỹ và kế hoạch tái cấu trúc đang giúp hãng lấy lại niềm tin của nhà đầu tư và khách hàng.