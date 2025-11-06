Thêm một hãng xe bị ảnh hưởng bởi việc thiếu chip Nexperia

Nissan sẽ cắt giảm lượng sản xuất mẫu X-Trail tại Nhật Bản do thiếu linh kiện từ nhà sản xuất chip Nexperia.

Theo một nguồn tin nội bộ, Nissan sẽ cắt giảm sản lượng mẫu xe X-Trail tại Nhật Bản từ tuần tới do thiếu hụt chip từ công ty Hà Lan Nexperia. Đây là diễn biến mới nhất từ những căng thẳng ngoại giao liên quan đến nhà sản xuất chip này.

Dây chuyền sản xuất Nissan X-Trail tại Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi nguy cơ thiếu chip, vốn có liên quan đến khủng hoảng giữa công ty Hà Lan Nexperia và chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Nissan dự kiến giảm khoảng 900 xe tại nhà máy ở khu vực Kyushu phía tây nam Nhật Bản bắt đầu từ ngày 10/11. Hãng xe Nhật cũng đang xem xét kế hoạch sản xuất tại nhà máy này từ ngày 17/11, trong bối cảnh nguồn cung linh kiện sử dụng chip Nexperia vẫn bị ảnh hưởng.

Hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ thực hiện "điều chỉnh sản xuất quy mô nhỏ" từ ngày 10/11, liên quan đến nhà máy Kyushu và nhà máy Oppama, nơi hãng sản xuất mẫu MPV cỡ nhỏ Nissan Note. Hãng nhấn mạnh tình hình vẫn đang biến động và đang theo dõi sát sao.

Trong khi đó, các hãng xe trên thế giới đang gấp rút đối phó với tình trạng thiếu chip liên quan đến Nexperia, gây ảnh hưởng đến sản xuất và khiến một số công ty phải tạm thời cho nhân viên nghỉ việc.

Trung Quốc đã cấm xuất khẩu sản phẩm của Nexperia sau khi chính phủ Hà Lan nắm quyền kiểm soát công ty này vào tháng 9, với lý do lo ngại việc chuyển giao công nghệ cho công ty mẹ Wingtech tại Trung Quốc, vốn được Mỹ cảnh báo là rủi ro an ninh tiềm ẩn.

Mặc dù nhà máy chính đặt tại Hamburg (Đức), phần lớn chip của Nexperia được đóng gói và lắp ráp tại Trung Quốc, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các mặt hàng liên quan bởi chính phủ nước này.

Mặc dù phần lớn chip của Nexperia được sản xuất tại châu Âu, khoảng 70% được đóng gói tại Trung Quốc trước khi phân phối. Trung Quốc cho biết sẽ xem xét miễn trừ đối với một số sản phẩm chip bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra tuyên bố yêu cầu Hà Lan "ngừng can thiệp" vào các vấn đề nội bộ của Nexperia.

Nhà máy tại Kyushu do Nissan Shatai vận hành, chuyên sản xuất các mẫu SUV như Patrol, vẫn chưa bị ảnh hưởng. Người phát ngôn của Nissan Shatai cho biết quy trình sản xuất vẫn diễn ra bình thường và đang theo dõi sát tình hình.

Nissan từng cho biết rủi ro chuỗi cung ứng, bao gồm các vấn đề từ Nexperia, sẽ là trở ngại lớn nhất trong nửa cuối năm tài chính của hãng. Giám đốc Hiệu suất Guillaume Cartier từng nói với báo chí rằng Nissan "ổn định đến tuần đầu tháng 11" về nguồn cung chip.

Trong khi đó, Honda đã tạm ngừng hoạt động một nhà máy ở Mexico tuần trước và điều chỉnh kế hoạch sản xuất tại Mỹ và Canada với lý do tương tự. Các nhà cung cấp ôtô sử dụng chip Nexperia trong linh kiện từ phanh, cửa sổ điện, đèn đến hệ thống giải trí.