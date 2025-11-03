Nexperia Hà Lan cắt nguồn tấm bán dẫn cho nhà máy Trung Quốc

Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu thực tế đã căng thẳng hơn khi Nexperia Hà Lan cắt nguồn cung tấm bán dẫn cho nhà máy tại Trung Quốc, tác động mạnh đến ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Hãng sản xuất chip Hà Lan Nexperia đã tạm dừng cung cấp tấm bán dẫn cho nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc, theo một bức thư gửi khách hàng do Reuters thu thập được. Động thái này có thể khiến tình trạng thiếu chip, vốn đang khiến các hãng ôtô toàn cầu lo ngại, trở nên nghiêm trọng hơn.

Tấm bán dẫn (wafer) là một yếu tố quan trọng trong ngành công nghệ chip bán dẫn. Theo thông báo từ Nexperia, hãng đã cắt nguồn cung của nguyên liệu đầu vào cốt lõi này đối với nhà máy tại Trung Quốc.

Trong bức thư vào ngày 29/10, quyền Tổng giám đốc Stefan Tilger cho biết việc đình chỉ, bắt đầu từ ngày 26/10, là "hậu quả trực tiếp từ việc ban điều hành địa phương không tuân thủ các điều khoản thanh toán đã được thống nhất trong hợp đồng".

Động thái này diễn ra giữa lúc Nexperia và chi nhánh Trung Quốc đang vướng vào tranh chấp, sau khi chính phủ Hà Lan tiếp quản Nexperia từ chủ sở hữu Trung Quốc Wingtech Technology vào ngày 30/9. Chính phủ đồng thời loại bỏ Giám đốc điều hành người Trung Quốc của công ty, viện dẫn lo ngại công nghệ có thể bị Wingtech chiếm dụng.

Chi nhánh tại Đông Quản của Nexperia đã dừng xuất khẩu thành phẩm vi mạch theo yêu cầu của Bộ Thương mại Trung Quốc, đồng thời yêu cầu thanh toán bằng nhân dân tệ thay vì USD hay Euro như trước đây.

Sau khi bị tiếp quản, chi nhánh Nexperia tại Trung Quốc đã nối lại việc cung cấp chip cho khách hàng trong nước, song yêu cầu mọi giao dịch với nhà phân phối phải được thanh toán bằng nhân dân tệ thay vì các ngoại tệ như USD.

Nexperia sản xuất khối lượng lớn chip tại Hà Lan, phục vụ ngành ôtô và điện tử tiêu dùng. Khoảng 70% lượng chip sản xuất tại châu Âu được đóng gói ở Trung Quốc trước khi bán cho các nhà phân phối. "Mặc dù chúng tôi đã cố gắng duy trì việc giao hàng chừng nào còn có lợi về mặt thương mại, nhưng việc tiếp tục nguồn cung hiện tại từ các cơ sở đầu-cuối là điều không còn phù hợp nữa", bức thư nêu rõ.

Nexperia khẳng định chỉ khi các nghĩa vụ hợp đồng được thực hiện đầy đủ thì việc cung cấp tấm bán dẫn mới được nối lại. Hãng cũng đang tìm giải pháp thay thế nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng cho khách hàng sớm nhất.

Công ty khẳng định chỉ khi các nghĩa vụ hợp đồng được thực hiện đầy đủ thì việc cung cấp tấm bán dẫn mới được nối lại. Nexperia đang phát triển các giải pháp thay thế để bảo đảm chuỗi cung ứng cho khách hàng, đồng thời nhấn mạnh quyết định này không đồng nghĩa với việc rút khỏi nhà máy ở Đông Quản hay thị trường Trung Quốc.

Nexperia cũng khẳng định họ hoạt động độc lập về tài chính với Wingtech và không nhận vốn từ công ty này. Người phát ngôn của Nexperia xác nhận bức thư là xác thực nhưng từ chối bình luận thêm, trong khi Nexperia Trung Quốc chưa phản hồi, còn Wingtech vẫn từ chối trả lời đối với giới truyền thông.

Một số hãng xe cho biết vẫn có đủ nguồn cung chip trong thời gian gần. Tuy nhiên, một số thương hiệu như Honda đã dừng dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Celaya ở Mexico do thiếu chip.

Phát ngôn viên của chính phủ Hà Lan cho biết việc tạm ngừng cung cấp tấm bán dẫn là quyết định doanh nghiệp, không nằm trong phạm vi can thiệp của nhà nước, và mục tiêu của chính phủ là "bảo toàn năng lực sản xuất" chứ không điều hành hoạt động hàng ngày. Hà Lan đang phối hợp với các chính phủ châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) và giới chức Trung Quốc để tìm giải pháp mang tính xây dựng.

Sau cuộc họp với ban lãnh đạo Nexperia, Ủy viên Công nghệ EU Henna Virkkunen cho biết hai bên đang hướng đến một "đột phá ngoại giao" nhằm tháo gỡ tình hình, đồng thời xem xét các biện pháp ngắn và trung hạn để hỗ trợ ngành công nghiệp châu Âu.

Sau cuộc họp với ban lãnh đạo Nexperia, Ủy viên Công nghệ EU Henna Virkkunen cho biết hai bên đang hướng đến một "đột phá ngoại giao" nhằm tháo gỡ tình hình trước lệnh giới hạn xuất khẩu đất hiếm và thành phẩm liên quan của Trung Quốc.

Các tài liệu tòa án cho thấy việc chính phủ Hà Lan giữ quyền kiểm soát Nexperia diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép sau khi Wingtech bị đưa vào danh sách hạn chế xuất khẩu, dù phía Hà Lan nói nguyên nhân xuất phát từ vấn đề quản trị nội bộ. Vào ngày 4/10, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chặn Nexperia xuất khẩu chip ra khỏi nước này.

Hiệp hội ngành công nghiệp cảnh báo rủi ro đối với sản xuất, khi tập đoàn Stellantis tuyên bố đã thiết lập "phòng chiến dịch" để theo dõi tình hình. Nissan cho biết họ chỉ đủ nguồn chip để duy trì sản xuất đến tuần đầu tiên của tháng 11. Trong khi đó, giá một số linh kiện của Nexperia, vốn chỉ vài xu nhân dân tệ, đã tăng gấp hơn 10 lần trong hai tuần gần đây, lên mức 2-3 nhân dân tệ mỗi chiếc.

Mặc dù sử dụng các công nghệ lỗi thời, việc chỉ còn một số ít nhà cung cấp sản xuất loại vi mạch tương tự của Nexperia này đã khiến tình hình thiếu hụt chip bán dẫn trên toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Tấm/đĩa bán dẫn (wafer) giữ vai trò then chốt trong toàn bộ chuỗi sản xuất chip - "trái tim" của mọi thiết bị điện tử hiện đại. Mỗi tấm wafer là nền tảng để tạo ra hàng triệu bóng bán dẫn siêu nhỏ, cấu thành nên các vi mạch xử lý trong điện thoại, ôtô, máy tính hay hệ thống năng lượng. Bất kỳ gián đoạn nào trong nguồn cung tấm bán dẫn, như trường hợp Nexperia, đều có thể làm tê liệt dây chuyền sản xuất chip toàn cầu, kéo theo ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều ngành công nghiệp phụ thuộc vào linh kiện điện tử.