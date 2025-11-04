Toyota 'tạm an toàn' trước khủng hoảng chip Nexperia

CEO của Toyota Koji Sato khẳng định nguồn cung chip hiện vẫn ổn định, song hãng đang theo dõi sát rủi ro đối với quy trình sản xuất.

Toyota cho biết hãng không đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip ngay lập tức do các hạn chế xuất khẩu mới đây của Trung Quốc liên quan đến nhà sản xuất bán dẫn Nexperia, dù vẫn thận trọng theo dõi nguy cơ gián đoạn nguồn cung loại linh kiện thiết yếu này.

Giữa cơn bão khủng hoảng chip có liên quan đến Nexperia, nhận định của Giám đốc điều hành Toyota Koji Sato mang ý nghĩa trấn an đáng kể cho đối tác và khách hàng của thương hiệu.

Tại Triển lãm Ôtô Nhật Bản 2025 (Japan Mobility Show), Giám đốc điều hành Toyota Koji Sato cho biết vấn đề này có thể ảnh hưởng tới sản lượng của Toyota, song nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất thế giới hiện chưa rơi vào khủng hoảng nguồn cung nghiêm trọng.

Hiện tại, các hãng xe toàn cầu đang gấp rút đảm bảo nguồn linh kiện và kiểm tra lại lượng tồn kho do lo ngại tình trạng khan hiếm chip liên quan đến Nexperia - công ty bán dẫn có trụ sở tại Hà Lan.

Hãng không xác nhận có sử dụng nguồn cung cấp chip từ Nexperia hay không, tuy nhiên cho biết vẫn đủ linh kiện trong thời gian tới mà không làm gián đoạn dây chuyền sản xuất.

Trung Quốc đã cấm xuất khẩu sản phẩm của Nexperia sau khi chính phủ Hà Lan tạm thời tiếp quản công ty này hồi tháng trước, với lý do lo ngại nguy cơ chuyển giao công nghệ cho công ty mẹ Trung Quốc Wingtech. Wingtech từng bị Mỹ đưa vào diện cảnh báo rủi ro an ninh.

Theo ông Sato, toàn ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản đang nỗ lực tiêu chuẩn hóa các loại chip cũ (legacy chip) để tránh lặp lại tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng như trong đại dịch Covid-19, khi việc phụ thuộc vào các chip tùy chỉnh khiến các hãng xe bị động.

Trước đó, Honda phải dừng quy trình lắp ráp tại nhà máy Celaya tại Mexico, trong khi Nissan cho biết lượng chip hiện tại chỉ đủ dùng trong vòng tuần đầu tiên của tháng 11/2025.

Bình luận của ông Sato được đưa ra trong bối cảnh đối thủ nhỏ hơn là Nissan thông báo họ hiện có đủ chip để duy trì sản xuất tới tuần đầu tiên của tháng 11. CEO của Toyota cũng bác khả năng điều chỉnh giá chào mua cổ phiếu trong kế hoạch mua lại Toyota Industries, bất chấp những chỉ trích từ một số cổ đông.

Tập đoàn Toyota hồi tháng 6 thông báo kế hoạch đưa Toyota Industries - nhà sản xuất xe nâng và là nhà cung ứng quan trọng của Toyota - rời sàn chứng khoán, thông qua một công ty mẹ do Toyota Motor, Toyota Fudosan và Chủ tịch Akio Toyoda hậu thuẫn.

Ông Koji Sato còn cho biết một số thông tin về việc tái cơ cấu tập đoàn Toyota, đặc biệt là việc rút Toyota Industries rời sàn chứng khoán, vốn khiến nhiều nhà đầu tư tức giận vì giá trị cổ phiếu không được đánh giá đúng.

Người phát ngôn Toyota làm rõ rằng phát biểu của ông Sato dựa trên thông tin từ Toyota Fudosan, đơn vị chính thực hiện thương vụ, và Toyota Motor không trực tiếp tham gia quyết định giá mua. Giá chào mua 16.300 yen (tương đương 108,10 USD ) mỗi cổ phiếu được xem là cao hơn mức trung bình lịch sử trước khi có tin tức về thương vụ, nhưng lại thấp hơn giá đóng cửa ngay trước ngày công bố, khiến một số nhà đầu tư cho rằng mức giá này chưa phản ánh đầy đủ giá trị công ty.

Thương vụ này nhằm tái cơ cấu tập đoàn Toyota theo hướng tinh gọn, song đã vấp phải yêu cầu minh bạch cao hơn từ các nhà quản lý tài sản quốc tế. Ông Sato nhấn mạnh tập đoàn sẽ tiến hành thương vụ "với mức độ minh bạch cao" và "luôn cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích của cổ đông thiểu số", đồng thời cho biết mục tiêu là thúc đẩy kế hoạch "theo cách được các bên liên quan hiểu và ủng hộ rộng rãi, chứ không vội vàng hoàn tất".