Trung Quốc nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu chip Nexperia sang châu Âu

Nỗi lo gián đoạn sản xuất của ngành công nghiệp ôtô tại châu Âu tạm thời dịu xuống nhờ Trung Quốc nới lỏng lệnh cấm chip Nexperia.

Trung Quốc thông báo sẽ miễn trừ một số loại chip của Nexperia khỏi lệnh cấm xuất khẩu, vốn từng đe dọa làm gián đoạn nghiêm trọng quy trình sản xuất ôtô tại châu Âu. Trước đó, các thương hiệu ôtô châu Âu cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt chip từ Nexperia có thể khiến các dây chuyền sản xuất phải tạm dừng.

Nguyên nhân căng thẳng xuất phát từ việc Hà Lan áp dụng một đạo luật thời Chiến tranh Lạnh vào cuối tháng 9 để kiểm soát Nexperia, công ty con của Wingtech - doanh nghiệp được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Đáp lại, Trung Quốc cấm mọi việc tái xuất chip Nexperia sang châu Âu và cáo buộc Mỹ can thiệp vào quy trình pháp lý của Hà Lan nhằm loại bỏ CEO gốc Trung Quốc của công ty này.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố: “Chính phủ Hà Lan can thiệp không đúng vào công việc nội bộ của doanh nghiệp đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn hiện nay trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi sẽ cân nhắc toàn diện tình hình thực tế của các doanh nghiệp và cấp miễn trừ xuất khẩu cho những lô hàng đáp ứng tiêu chí".

Nhà Trắng cũng cho biết Trung Quốc sẽ cho phép khôi phục hoạt động thương mại từ các cơ sở của hãng chip Nexperia tại nước này, sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Wall Street Journal, việc nối lại một số lô hàng Nexperia nằm trong thỏa thuận thương mại giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp tại Hàn Quốc hôm thứ Năm. Các quan chức Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cũng thảo luận về Nexperia tại Brussels, Bỉ.

Nexperia sản xuất những công nghệ tương đối đơn giản như diode, bộ điều chỉnh điện áp và transistor, nhưng lại rất quan trọng trong bối cảnh xe hơi ngày càng phụ thuộc vào điện tử. Các chip này chủ yếu được sử dụng trong ôtô, nhưng cũng xuất hiện trong nhiều thiết bị công nghiệp, điện tử tiêu dùng và thiết bị di động như tủ lạnh. Công ty sản xuất chúng tại châu Âu, sau đó đưa sang Trung Quốc hoàn thiện trước khi tái xuất về khách hàng châu Âu.

Tuy có công nghệ đơn giản, các sản phẩm chip của Nexperia đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và lắp ráp xe, vốn chiếm đến 49% linh kiện điện tử được sử dụng trong ngành công nghiệp ôtô châu Âu.

Các nhà sản xuất châu Âu từng cảnh báo rằng thiếu hụt chip từ Nexperia, vốn chiếm 49% linh kiện điện tử được sử dụng trong ngành công nghiệp ôtô châu Âu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất. Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô châu Âu (ACEA) nhấn mạnh: "Nếu không có những con chip này, các nhà cung cấp linh kiện ôtô châu Âu không thể sản xuất các bộ phận cần thiết cho các hãng xe, từ đó đe dọa gián đoạn quy trình sản xuất".

Mặc dù chip của Nexperia được sử dụng rộng rãi, nhưng về công nghệ chúng không phải "độc quyền" và "dễ thay thế", theo nhà sản xuất linh kiện Pháp OPmobility. Tuy nhiên, các nhà cung cấp vẫn phải đưa sản phẩm mới đi phê duyệt từ các hãng xe, điều này vẫn tốn nhiều thời gian. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết một số lô hàng sẽ sớm được nối lại và các doanh nghiệp gặp khó khăn có thể liên hệ trực tiếp với bộ hoặc cơ quan thương mại địa phương.