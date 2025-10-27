Lợi nhuận của Porsche sụt giảm 99% chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025

Thách thức từ thuế quan và chi phí sản xuất khiến hãng xe thể thao đến từ Stuttgart trải qua một năm khó khăn nhất thập kỷ.

Giờ đây, Porsche cũng đang cảm nhận sức nóng của một năm đầy biến động trong thương mại quốc tế. Báo cáo tài chính mới nhất của hãng cho thấy lợi nhuận hoạt động đã giảm tới 99%, đánh dấu một giai đoạn đầy thử thách đối với thương hiệu thể thao danh tiếng của Đức.

Các con số thống kê cho thấy Porsche đang "chạm đáy" với doanh thu toàn cầu chỉ còn 26,86 tỷ Euro (giảm 6%), tỷ suất lợi nhuận hoạt động trên doanh thu chỉ đạt 0,2% (giảm 98,6%), lợi nhuận hoạt động chỉ còn 40 triệu Euro (giảm 99%), dòng tiền ròng từ mảng ôtô đạt 1,34 tỷ Euro (tăng 8%) và chỉ giao được 212.509 xe (giảm 6%).

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, Porsche đạt lợi nhuận hoạt động chỉ 40 triệu Euro trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm mạnh so với 4.035 triệu Euro của cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu toàn cầu và lượng xe giao đến tay khách hàng cũng đồng loạt giảm 6%, tương đương mức sụt giảm 1,7 tỷ Euro doanh thu và ít hơn 13.517 xe.

Hy sinh ngắn hạn để vững mạnh dài hạn

Dù những con số có vẻ ảm đạm, ban lãnh đạo Porsche khẳng định đây là kết quả của quá trình tái cấu trúc cần thiết nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Ông Jochen Breckner, thành viên Ban điều hành phụ trách Tài chính và CNTT của Porsche, chia sẻ: "Kết quả năm nay phản ánh tác động từ việc tái định hướng chiến lược. Tuy nhiên, những biện pháp này là cần thiết. Chúng tôi chấp nhận kết quả tài chính tạm thời yếu hơn để củng cố khả năng chống chịu và lợi nhuận lâu dài của Porsche".

"Chúng tôi kỳ vọng năm 2025 sẽ là đáy, mở đường cho sự cải thiện rõ rệt từ năm 2026 trở đi. Mục tiêu của Porsche là làm sắc nét hơn hình ảnh thương hiệu, khiến sản phẩm trở nên cá tính, độc quyền và hấp dẫn hơn bao giờ hết."

Tăng trưởng xe điện hóa là điểm sáng hiếm hoi

Giữa bức tranh u ám đó, mảng xe điện của Porsche lại cho thấy dấu hiệu tích cực. Doanh số xe điện hóa tăng 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 21,3% tổng số lượng bán ra là xe thuần điện (EV) và 12,1% là xe plug-in hybrid (PHEV). Tại châu Âu, tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số của Porsche đã tăng lên 56%, trong khi thị trường Mỹ chỉ tăng nhẹ 5%.

Những kết quả này phần nào giúp trấn an nhà đầu tư, bởi quá trình chuyển đổi sang xe điện chính là nguyên nhân lớn khiến lợi nhuận sụt giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trước đó Porsche cũng thông báo tạm dừng kế hoạch ra mắt nhiều dòng EV mới, đặc biệt là mẫu SUV đầu bảng mang bí danh "K1".

Chi phí đầu tư khổng lồ và thuế quan

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận Porsche lao dốc nằm ở khoản đầu tư vào "tăng tính linh hoạt của danh mục sản phẩm và hoạt động pin" - tức chi phí chuyển đổi nhà máy và phát triển cơ sở sản xuất pin. Hãng cho biết đã chi 2,7 tỷ Euro để xây dựng các cơ sở sản xuất mới phục vụ việc mở rộng dòng xe điện.

Thuế quan cũng khiến các nhà sản xuất Đức điêu đứng. Porsche tiết lộ rằng hãng đã chịu thiệt hại ở mức trung bình hàng trăm triệu Euro do các rào cản thương mại, đặc biệt là mức thuế nhập khẩu 15% tại Mỹ. Tổng đầu tư cho năm 2025 dự kiến đạt 3,1 tỷ Euro, trong khi dự báo tài chính thận trọng cho thấy doanh thu có thể chỉ đạt mức tăng nhẹ.

Dù năm 2025 được xem là "đáy lợi nhuận" của Porsche, thương hiệu thể thao trứ danh vẫn tin tưởng vào tương lai. Nếu mọi kế hoạch chuyển đổi thành công, từ 2026 trở đi, Porsche có thể lại một lần nữa chứng minh vì sao biểu tượng ngựa chồm vẫn là niềm khao khát của giới mộ điệu toàn cầu.

Tại Việt Nam, Porsche là một trong những hãng xe sang được nhiều khách hàng ưu chuộng, tuy nhiên mức định giá cao hơn so với các thương hiệu khác như Mercedes-Benz, BMW, Audi hay Lexus. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Macan vẫn là dòng xe bán chạy nhất, tiếp theo sau là Cayenne và Panamera. Hãng cũng đẩy mạnh các dòng xe điện hóa như Macan Electric hay Taycan, đồng thời ra mắt các phiên bản hybrid của Panamera, Cayenne và 911.