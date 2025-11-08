Khó khăn bủa vây hãng xe Honda

Doanh số xe không được như kỳ vọng, chi phí điện hóa gia tăng và nhiều sự cạnh tranh khiến Honda gặp khó trong giai đoạn cuối năm.

Theo Reuters, Honda Motor đã cắt giảm 21% dự báo lợi nhuận cả năm do bị ảnh hưởng bởi các chi phí phát sinh một lần liên quan đến xe điện (EV), doanh số bán hàng sụt giảm ở Trung Quốc và các thị trường châu Á khác, cùng với tình trạng thiếu hụt linh kiện chip từ nhà cung cấp Nexperia.

Nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai Nhật Bản đã điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận hoạt động cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026 xuống còn 550 tỷ Yen (khoảng 3,65 tỷ USD ) từ mức 700 tỷ Yen trước đó.

Gánh nặng chi phí EV và cạnh tranh gay gắt ở châu Á

Trong nửa đầu năm tài chính hiện tại, mảng kinh doanh ô tô của Honda đã ghi nhận lỗ hoạt động, phần lớn do các khoản chi phí phát sinh một lần trị giá 224 tỷ Yen liên quan đến xe điện. Công ty hiện cũng điều chỉnh giảm mục tiêu tỷ lệ doanh số EV toàn cầu xuống 20% vào năm 2030, thấp hơn so với mục tiêu 30% đã đặt ra trước đó.

Honda dự kiến chỉ bán được 925.000 xe tại châu Á (bao gồm cả Trung Quốc) trong năm tài chính hiện tại, giảm hơn 10% so với mục tiêu trước đó là 1,09 triệu xe.

Phó Chủ tịch Điều hành Honda, ông Noriya Kaihara, cho rằng sự cạnh tranh ở Đông Nam Á đến từ việc đổ bộ ồ ạt của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Điều này buộc các công ty trong khu vực phải đưa ra nhiều ưu đãi hơn hoặc giảm giá để thu hút người tiêu dùng.

Sự cạnh tranh gay gắt của các hãng xe Trung Quốc tại thị trường châu Á phần nào ảnh hưởng đến Honda. Ảnh: Đan Thanh.

"Chúng tôi nhận thấy cần phải có một cuộc đánh giá cơ bản đối với thị trường châu Á. Tuy nhiên, từ năm tài chính này đến năm tiếp theo, sẽ không có mẫu xe mới đáng chú ý nào được ra mắt", ông Kaihara nói.

Trong quý III, lợi nhuận hoạt động mảng xe máy của Honda cũng giảm 25%, đạt 194 tỷ Yen, so với 257,9 tỷ Yen cùng kỳ năm trước.

Mảng kinh doanh xe máy bị ảnh hưởng bởi doanh số giảm mạnh tại Việt Nam, nhưng nhu cầu mạnh mẽ ở Brazil và Thái Lan đã giúp bù đắp sự sụt giảm này, cho phép công ty duy trì lợi nhuận ở mức cao.

Tác động từ thiếu hụt chip và thuế quan

Việc Honda cắt giảm dự báo lợi nhuận hàng năm bao gồm khoản thiệt hại 150 tỷ Yen liên quan đến việc thiếu hụt chip từ công ty Nexperia của Hà Lan.

Ông Kaihara cho biết công ty đang tìm cách nối lại sản xuất bình thường vào tuần từ ngày 21/11, sau khi phải tạm dừng sản xuất tại một nhà máy ở Mexico vào tuần trước và điều chỉnh hoạt động ở Mỹ và Canada. Sự gián đoạn này xuất phát từ việc công ty quá phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất cho một số linh kiện, ông Kaihara giải thích.

Về vấn đề thương mại, Honda dự kiến chịu thiệt hại 385 tỷ Yen từ thuế quan của Mỹ, giảm 65 tỷ yen so với ước tính trước đó. Ông Kaihara nhận định rằng thuế quan có thể vẫn được giữ nguyên, nhưng Honda được hưởng lợi từ tỷ lệ sản xuất nội địa cao tại Bắc Mỹ, nơi nhu cầu về xe hybrid đang tăng mạnh.