Bán tải thuần điện Ford F-150 Lightning sẽ bị khai tử?

Ford được cho là đang "thảo luận tích cực" về số phận của F-150 Lightning trong bối cảnh doanh số xe điện giảm mạnh và nguồn cung nhôm bị gián đoạn sau vụ cháy nhà máy Novelis.

Các lãnh đạo của Ford được cho là đang xem xét tương lai của mẫu bán tải điện F-150 Lightning, và nếu quyết định ngừng sản xuất được đưa ra, đây sẽ là mẫu xe tải điện đầu tiên trong phân khúc bị khai tử. Bước đi này không gây bất ngờ khi doanh số F-150 Lightning thời gian qua thấp hơn kỳ vọng.

Tưởng chừng như đây sẽ là một sản phẩm thay đổi cục diện phân khúc EV, Ford F-150 Lightning bỗng trở thành "con ghẻ" khi hãng dồn nguồn cung nhôm còn lại để sản xuất các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

"Chưa có gì được xác nhận chính thức, nhưng với tình hình hiện tại, chúng tôi không kỳ vọng Ford sẽ sớm đưa F-150 Lightning trở lại dây chuyền sản xuất", ông Sam Fiorani, Phó chủ tịch phụ trách dự báo xe toàn cầu tại AutoForecast Solutions, nhận định.

Gián đoạn sản xuất vì khan hiếm nhôm

Ford tạm dừng sản xuất F-150 Lightning từ ngày 23/10 tại nhà máy Rouge Electric Vehicle Center (Dearborn, Michigan) sau khi một vụ cháy phá hủy một phần nhà máy nhôm Novelis ở New York - nhà cung cấp nhôm chính cho các dòng bán tải và SUV của hãng.

Vụ cháy nhà máy nhôm Novelis tại New York đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất của Ford, đặc biệt sau chiến lược tạm dừng sản xuất các mẫu xe "ế" như Ford F-150 Lightning, Ford Expedition và Lincoln Navigator.

Cùng thời điểm, Ford cũng cảnh báo có thể phải tạm ngừng sản xuất F-150 bản chạy xăng do ảnh hưởng từ tình trạng thiếu nhôm. Khi được hỏi liệu việc dừng sản xuất F-150 Lightning có thể là vĩnh viễn hay không, Giám đốc điều hành Kumar Galhotra chỉ trả lời mơ hồ: "Chúng tôi đang tập trung hoàn toàn vào F-150 và sẽ khôi phục dòng F-150 Lightning khi điều kiện cho phép".

Tin đồn trong nội bộ và phản ứng của các đối thủ

Theo Wall Street Journal, số phận của F-150 Lightning đang được bàn thảo nội bộ tại Ford, nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Báo cáo cũng cho biết General Motors (GM) đang xem xét việc ngừng một số mẫu xe tải điện do doanh số thấp. Tuy nhiên, người phát ngôn của GM, ông Kevin Kelly, phủ nhận thông tin này, khẳng định không có thay đổi nào đối với danh mục xe hiện tại.

Trước đó, mẫu bán tải Ram thuần điện đã bị khai tử do nhu cầu thị trường thấp. Một số nguồn tin cũng tiết lộ GM đang có kế hoạch cắt giảm các mẫu xe điện, tuy nhiên người phát ngôn của tập đoàn này đã phủ nhận thông tin trên.

Trong báo cáo gửi cơ quan quản lý hồi tháng trước, GM cũng cho biết việc "tái cơ cấu năng lực sản xuất xe điện không ảnh hưởng đến các mẫu Chevrolet, GMC và Cadillac EV đang bán ra". Trong khi đó, Stellantis, tập đoàn mẹ của Ram, đã hủy kế hoạch sản xuất phiên bản điện của bán tải cỡ lớn Ram hồi đầu năm nay.

Khi được hỏi về khả năng khai tử F-150 Lightning, người phát ngôn Ford Dave Tovar từ chối bình luận. Ông nhấn mạnh F-150 Lightning vẫn là mẫu bán tải điện bán chạy nhất nước Mỹ và cho biết Ford đang tập trung vào sản xuất F-150 bản xăng và hybrid trong giai đoạn khôi phục sau vụ cháy Novelis.

Doanh số tăng kỷ lục nhờ ưu đãi thuế hết hạn

Trong quý III/2025, Ford bán được 10.005 chiếc F-150 Lightning, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của mẫu xe này. Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu đến từ việc người mua tranh thủ ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD trước khi hết hạn cuối tháng 9.

Ra mắt vào tháng 5/2021, doanh số của Ford F-150 Lightning vẫn "lẹt đẹt" sau nhiều năm so với các phiên bản F-150 khác, mặc dù mẫu xe thuần điện này còn được quảng bá bởi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo ước tính của Cox Automotive, tính từ đầu năm đến hết quý III/2025, Ford đã bán tổng cộng 23.034 chiếc F-150 Lightning, chỉ tăng 1% so với cùng kỳ 2024. Trong khi đó, GM bán 3.940 chiếc Silverado EV và Tesla bán khoảng 5.385 chiếc Cybertruck trong cùng giai đoạn.

Phân khúc xe điện bước vào giai đoạn thanh lọc

Theo ông Fiorani, thời điểm các hãng bắt đầu loại bỏ một số mẫu xe điện khỏi danh mục là điều đã được dự báo từ trước, nhất là sau khi ưu đãi thuế liên bang chấm dứt. Ông cho rằng F-150 Lightning là "ứng viên điển hình" vì không chia sẻ linh kiện với bất kỳ mẫu Ford nào khác, khiến chi phí sản xuất cao và khó đạt quy mô về kinh tế.

Do không chia sẻ linh kiện với bất kỳ mẫu Ford nào khác, chi phí sản xuất của F-150 Lightning cao và khó đạt quy mô về kinh tế mà hãng xe này kỳ vọng, đặc biệt trong khi nhu cầu thị trường xe điện ngày một thấp.

Theo Reuters, doanh số EV toàn ngành tại Mỹ trong tháng 10/2025 chỉ đạt 74.897 xe, giảm mạnh so với 98.289 xe trong tháng 9. Nếu quyết định được thông qua, việc khai tử F-150 Lightning sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược xe điện của Ford, đồng thời phản ánh sự điều chỉnh toàn ngành trước thực tế nhu cầu xe điện đang chậm lại tại thị trường Mỹ.