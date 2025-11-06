Bentley 'quay xe', không từ bỏ động cơ xăng

Dù từng tuyên bố sẽ trở thành thương hiệu thuần điện vào cuối thập kỷ này, Bentley nay đã điều chỉnh chiến lược, tiếp tục phát triển xe sử dụng động cơ đốt trong.

Bentley từng được xem là một trong những thương hiệu tiên phong trong quá trình điện hóa trong phân khúc xe sang. Năm 2019, hãng giới thiệu mẫu concept EXP 100 GT và tuyên bố mục tiêu trở thành thương hiệu hoàn toàn điện hóa trước năm 2030.

Bentley EXP 100 GT thể hiện cho khát vọng "điện hóa 100%" của thương hiệu vào cuối thập kỷ này. Tuy nhiên, tình hình thị trường đã "tạt một gáo nước lạnh" vào ảo tưởng của hãng trong phân khúc xe sang.

Tuy nhiên, khi làn sóng xe điện toàn cầu đang hạ nhiệt, Bentley cũng bắt đầu "quay xe" - mốc thời gian chuyển đổi toàn phần hiện được dời sang 2035 hoặc muộn hơn. Trong một buổi họp báo trực tuyến gần đây, CEO Frank-Steffen Walliser xác nhận hãng đang phát triển một mẫu xe mới sử dụng động cơ đốt trong (ICE).

Ông nhấn mạnh rằng các dòng xe điện, bao gồm mẫu SUV đô thị chạy điện hoàn toàn sắp ra mắt, vẫn nằm trong lộ trình, nhưng động cơ xăng truyền thống vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tương lai gần. "Chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng quyền lựa chọn về hệ truyền động… Sẽ có thêm một mẫu Bentley động cơ xăng được giới thiệu trước khi năm nay kết thúc", ông Walliser cho biết.

Thế hệ mới của các mẫu xe Bentley đã được bổ sung công nghệ hybrid phụ trợ cho động cơ V8: High Performance Hybrid và Ultra Performance Hybrid.

Tuyên bố này phù hợp với phát biểu trước đó vào tháng 9, khi CEO của Bentley khẳng định hãng sẽ tiếp tục đầu tư vào các dòng xe dùng động cơ đốt trong trong vài năm tới. Những mẫu hiện hành như Continental GT, Flying Spur và Bentayga SUV sẽ vẫn giữ tùy chọn động cơ xăng, song song với các phiên bản PHEV và BEV trong tương lai.

Giới quan sát cho rằng mẫu Continental Supersports sắp ra mắt có thể chính là chiếc xe mà Walliser đề cập. Một số tin đồn cho biết phiên bản hiệu năng cao này sẽ từ bỏ hệ thống hybrid, sử dụng động cơ xăng thuần túy dẫn động cầu sau nhằm mang lại trải nghiệm lái thể thao hơn.

Bentley vừa hé lộ kế hoạch "hồi sinh" mẫu grand tourer hiệu năng cao Supersports, vốn được kỳ vọng sử dụng động cơ không có hệ thống hybrid hỗ trợ nhằm mang đến cảm giác lái thuần túy nhất.

Những thông tin chi tiết hơn về chiến lược sản phẩm tương lai của Bentley dự kiến sẽ được công bố trong những tháng tới, đánh dấu bước chuyển mới của thương hiệu Anh Quốc trong việc cân bằng giữa di sản động cơ truyền thống và xu hướng điện hóa toàn cầu.