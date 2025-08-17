Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bentley Continental GT Speed với tùy chọn màu sơn độc đáo

  • Chủ nhật, 17/8/2025 14:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bentley Continental GT Speed Ombre by Mulliner sở hữu màu sơn tương phản với hiệu ứng chuyển đổi lạ mắt đã được chính thức giới thiệu tại Monterey Car Week 2025.

Tại triển lãm The Quail, Bentley đã ra mắt giới thượng lưu tùy chọn màu sơn độc đáo "Ombre by Mulliner", được thực hiện thủ công tại Bentley’s Dream Factory ở Crewe (Anh).
Chiếc Bentley Continental GT Speed đầu tiên sở hữu tùy chọn này được phối giữa tông màu xanh Topaz và chuyển dần về tông màu xanh Windsor Blue. Quá trình này được thực hiện thủ công bởi 2 chuyên gia trong thời gian hơn 56 tiếng.
Hiệu ứng Ombre được tạo bằng cách pha trộn nhiều lớp màu trung gian. Bộ mâm 22 inch cũng được đồng bộ màu xanh Topaz phía trước và xanh Windsor Blue phía sau.
Nội thất của chiếc grand tourer siêu sang này được chấp bút bởi bộ phận Mulliner Bespoke Studio. Hàng ghế trước, bao gồm cả bảng taplo, tapi cửa, bệ điều khiển trung tâm và cần số, được bọc chất liệu da cao cấp màu xanh Topaz.
Trong khi đó, 2 ghế sau và ốp nội thất được bọc chất liệu da màu xanh Windsor Blue và đen Beluga. Nổi bật trên các bề mặt này là hiệu ứng Dragonfly độc quyền của Bentley.
Phần trên của bảng taplo được hoàn thiện bằng lớp sơn mài đen nhám Satin Beluga. Xe còn được trang bị thêm các gói viền Dark Chrome, màn hình xoay Bentley Rotating Display hay hệ thống âm thanh Naim for Bentley.
Bentley Continental GT Speed thế hệ mới được trang bị cơ cấu V8 Ultra Performance Hybrid, gồm một động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 600 mã lực, một động cơ điện 190 mã lực đặt trong hộp số và bộ pin điện 25,9 kWh được đặt tại cầu sau.
Công suất tối đa của xe đạt 782 mã lực và 1.000 Nm, giúp chiếc coupe hạng sang có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,2 giây, vận tốc tối đa lên đến 335 km/h.
Bên cạnh chiếc Continental GT Speed Ombre by Mulliner, Bentley còn mang đến nhiều mẫu xe siêu sang đến Monterey Car Week 2025 như Continental GTC, Flying Spur, Bentayga Speed và đặc biệt là siêu phẩm Batur Convertible.

Việt Hà

Ảnh: Bentley

