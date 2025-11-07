Chọn SUV nào với ngân sách khoảng 650 triệu đồng?

Với ngân sách khoảng 650 triệu, người mua có thể lựa chọn mẫu SUV nào cho gia đình trẻ, 2-3 thành viên?

Với ngân sách khoảng 650 triệu đồng, thị trường Việt vẫn có đa dạng lựa chọn SUV cho gia đình trẻ, ở phân khúc SUV cỡ B với các phiên bản tiêu chuẩn.

Dưới đây là một số mẫu xe phù hợp với tiêu chí về giá, trang bị công nghệ và kích thước phù hợp với gia đình trẻ được Tri Thức - Znews tổng hợp, chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Skoda Kushaq Style

Là tân binh của thị trường xe Việt, Kushaq mang thế mạnh cảm giác lái "châu Âu" hơn, khác biệt với phần đông đối thủ cùng tầm giá.

Đây có thể là lựa chọn với khách hàng trẻ mong muốn sự mới lạ, khác số đông. Với giá 649 triệu, Kushaq bản Style vẫn sở hữu các trang bị như sạc không dây, ghế da chỉnh điện, làm mát ghế. Khu vực bệ tỳ tay cũng được tích hợp tủ làm mát nước, một trang bị vượt phân khúc.

Kushaq Style là mẫu xe dành cho người mua trẻ, yêu thích sự phá cách. Ảnh: Đan Thanh.

Skoda Kushaq được hãng xe CH Czech phát triển trên khung gầm MQB với mật độ lớn thép cường lực cao. Bên dưới nắp ca-pô là động cơ TSI tăng áp dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Sức mạnh truyền đến trục trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Nhìn chung Kushaq là mẫu xe châu Âu có giá mềm và dễ tiếp cận với nhóm khách hàng mới, bên cạnh một số ưu điểm về công nghệ hay khả năng vận hành. Thương hiệu còn mới sẽ là điểm khách hàng cân nhắc.

Mitsubishi Xforce Exceed

Phiên bản Exceed của chiếc SUV cỡ B Xforce đang được bán với giá 640 triệu đồng với 4 tùy chọn màu ngoại thất. Mẫu xe này luôn nằm trong nhóm bán chạy của phân khúc vì nhiều lý do.

Ưu điểm của Xforce đến từ ngoại thất. Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield với phong cách hiện đại, cứng cáp. Vẻ đẹp của dải đèn phân tầng ở đầu xe và cặp đèn hậu tạo hình "L", "T" cơ bắp khiến Xforce thu hút người dùng trẻ.

Mitsubishi Xforce bản Exceed là lựa chọn cho khách hàng trẻ, với thiết kế mạnh mẽ. Ảnh: Phúc Hậu.

Là bản Exceed, mẫu xe thiếu hụt một số trang bị như cửa sổ trời, ghế da chỉnh điện hay các hệ thống hỗ trợ an toàn (ADAS) hay cảm biến xung quanh xe.

Xe vẫn sở hữu động cơ xăng 1.5L MIVEC tương tự các bản cao, với công suất khoảng 103 mã lực, mô men xoắn 141 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Xforce dao động 5,6 - 7,7 lít/100 km tùy vào điều kiện di chuyển.

Kia Seltos 1.5 Deluxe

Với mức giá dưới 650 triệu, 1.5 Deluxe là lựa chọn hợp lý với khách hàng yêu thích phong cách thiết kế của xe Hàn. So với các phiên bản cao cấp hơn, tùy chọn này thiếu một số trang bị về công nghệ. Đáng chú ý là hệ thống chiếu sáng trên Seltos 1.5 Deluxe chỉ là bóng Halogen ở cả đầu và đuôi xe.

Khu vực nội thất vẫn sở hữu màn hình giải trí 12,3 inch ở trung tâm với Apple Carplay/Android Auto. Tuy nhiên phiên bản này chỉ được trang bị ghế chỉnh cơ thay vì điện, không có trang bị hệ thống hiển thị kính lái HUD hay sạc không dây.

Kia Seltos luôn là mẫu xe được đánh giá cao về thẩm mỹ. Ảnh: Thaco.

Kia Seltos 1.5 Deluxe sử dụng động cơ Smartstream 1.5G, cho công suất 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm. Với giá bán 639 triệu, đây vẫn là lựa chọn hợp lý về cả sức mạnh lẫn trang bị, phù hợp với khách hàng trẻ lần đầu mua xe.

Hyundai Creta 1.5 Đặc biệt

Đều là xe Hàn, Creta lại mang đến phong cách thiết kế khác biệt, thể thao và đầy đủ trang bị công nghệ hơn. Xe được bán với giá khoảng 659 triệu, cao hơn ngân sách 650 triệu một chút (khoảng 9 triệu đồng), nhưng bù lại, người mua được trang bị gần như đầy đủ công nghệ như phiên bản cao.

Điểm khác biệt đến từ một số trang bị nội thất như ghế ngồi chỉnh cơ hay hệ thống hỗ trợ người lái. Xe có 6 túi khí với một số tính năng cơ bản như HAC, TCS hay TPMS và cả Cruise Control nhưng không có phanh tay điện tử, auto hold hay cảnh bảo điểm mù, hỗ trợ giữ làn.

Hyundai Creta bản 1.5 Đặc biệt không bị cắt quá nhiều trang bị. Ảnh: Paultan.

Hyundai trang bị cho Creta 1.5 Đặc biệt động cơ Smartstream G1.5 với công suất 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Nhìn chung, với ngân sách khoảng 650 triệu đồng, khách hàng Việt có đa dạng lựa chọn trong phân khúc SUV cỡ B. Mitsubishi Xforce Exceed nổi bật nhờ thiết kế hiện đại, cứng cáp và tính ổn định thương hiệu. Cặp đôi Hàn Quốc Kia Seltos và Hyundai Creta tiếp tục là lựa chọn an toàn với động cơ mạnh mẽ, trang bị nội thất vừa đủ cùng khả năng vận hành linh hoạt.

Trong khi đó, Skoda Kushaq Style lại mang đến một lựa chọn phá cách, tập trung vào cảm giác lái "châu Âu" và trang bị tiện nghi vượt phân khúc.