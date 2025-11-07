'Xe bay' sắp sản xuất hàng loạt giá thế nào?

Giấc mơ xe bay ngày càng đến gần khi nhiều mẫu eVTOLs bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt. Vậy chúng sẽ có giá ra sao?

Thông tin về dây chuyền sản xuất eVTOLs, hay còn gọi là xe bay, đã bắt đầu đi vào hoạt động tại Trung Quốc thu hút sự quan tâm của những người đam mê công nghệ. Điều này mang đến hi vọng vào tương lai về những mẫu xe vừa di chuyển ở mặt đất, vừa có thể bay thẳng trên không.

Dưới đây là những mẫu xe bay sắp được đưa vào sản xuất thương mại.

Xpeng AeroHT Land Carrier

Xpeng AeroHT Land Carrier là mẫu xe bay đầu tiên được sản xuất hàng loạt. Đây là sản phẩm được nghiên cứu bởi Aridge, công ty con của tập đoàn Xpeng Motors tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, chiếc eVTOLs này gồm 2 phần chính là ôtô 6 bánh giúp di chuyển dưới mặt đất và phần phương tiện bay. Module bay gồm 6 cánh quạt điện dạng ống kép làm từ sợi carbon, đi cùng cabin lái toàn cảnh 270 độ.

Chiếc xe bay Xpeng AeroHT đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ cuối tháng 10 tại Trung Quốc. Ảnh: Phong Vân.

Khi được đưa vào sử dụng, Land Carrier có thể di chuyển đến 1.000 km/lần sạc nhờ hệ thống truyền động hybrid kéo dài phạm vi (EREV). Mức giá dự kiến của tàu bay này khoảng 280.000 USD . Từ khi đặt cọc, mẫu xe đã nhận được hàng nghìn đơn đặt hàng và dự kiến bắt đầu giao xe từ năm sau.

Joby Aviation S4

Joby S4 là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới xe bay phương Tây và đang dẫn đầu trong việc được cấp phép tại Mỹ.

Xe bay 4 chỗ ngồi hợp tác giữa Joby Aviation và Toyota.

Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Joby Aviation, có trụ sở tại California. Đây là một trong số ít công ty eVTOL đã nhận được chứng nhận cho phương tiện và quy trình sản xuất từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), mở đường cho việc ra mắt thương mại.

Joby S4 được thiết kế để chở một phi công và 4 hành khách. Chiếc xe bay này sử dụng công nghệ tilt-rotor (cánh quạt nghiêng), giúp nó hoạt động cực kỳ yên tĩnh, một ưu điểm lớn khi bay trong môi trường đô thị.

Buồng lái trên Joby S4, xe bay sắp sản xuất thương mại của Joby và Toyota. Ảnh: Phong Vân.

Với tốc độ tối đa lên đến 320 km/h và tầm bay đạt 241 km sau mỗi lần sạc, S4 được tối ưu hóa cho các chuyến bay nhanh giữa các khu vực đô thị và ngoại ô.

Joby đang hợp tác với hãng hàng không lớn của Nhật Bản (ANA) và dự kiến đưa vào hoạt động thương mại dịch vụ taxi bay từ cuối năm 2025. Tại JMS 2025, chiếc tàu bay này được trưng bày bởi Toyota, đối tác lớn đang hỗ trợ Joby phát triển và có thể tham gia thương mại hóa tại Nhật Bản.

Nếu được mở bán rộng rãi, chiếc xe bay này có thể có giá lên đến khoảng 2 triệu USD .

Archer Aviation - Midnight

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Joby tại Mỹ là Archer Aviation với mẫu Midnight, được thiết kế đặc biệt cho các lộ trình di chuyển ngắn, thường xuyên trong thành phố.

Midnight cũng có sức chứa 4 hành khách và một phi công. Điểm khác biệt trong thiết kế là việc sử dụng hệ thống "Lift-and-Cruise" (nâng thẳng và bay hành trình) với 12 cánh quạt, trong đó có 6 cánh quạt cố định để tạo lực nâng ban đầu.

Chiếc "xe bay" Midnight đã nhận được giấy chứng nhận của U.S Air Force, sẵn sàng trở thành "taxi bay" trung chuyển ở sân bay Mỹ. Ảnh: Archer Aviation.

Mặc dù tầm bay chỉ khoảng 32-80 km, Midnight lại được tập trung vào khả năng sạc nhanh. Theo nhà sản xuất, nó có thể hoàn thành một chu trình bay lặp đi lặp lại chỉ sau khoảng 10 phút sạc nhanh tại các bãi đáp chuyên dụng (vertiports).

Archer đã đạt được thỏa thuận quan trọng với United Airlines và đang nhắm mục tiêu bắt đầu hoạt động chở khách thương mại từ năm 2025 tại các thành phố lớn của Mỹ như New York và Chicago. Mức giá dự kiến của Midnight được đồn đoán có thể lên đến 3,5 triệu USD .

Lilium Jet

Lilium Jet của công ty Đức Lilium mang một thiết kế hoàn toàn khác biệt, tập trung vào hiệu suất khí động học cao và sự yên tĩnh tối đa.

Mẫu xe bay này sử dụng công nghệ Quạt điện trong ống dẫn (Ducted Fan) tích hợp trên cánh, cho phép luồng không khí được đẩy qua các kênh dẫn, tạo lực nâng hiệu quả mà không gây tiếng ồn lớn. Lilium Jet có kích thước lớn hơn, được thiết kế để chứa 6 hành khách và một phi công.

eVTOLs của Lilium đã sẵn sàng thương mại hóa từ năm sau. Ảnh: Bloomberg.

Với tầm bay dự kiến khoảng 175 km và tốc độ hành trình đạt 280 km/h, Lilium đặt mục tiêu phục vụ các tuyến bay liên vùng, kết nối các thành phố gần nhau.

Nhà sản xuất của Jet đang tích cực làm việc với các cơ quan quản lý hàng không châu Âu (EASA) và đặt kế hoạch thương mại hóa vào năm 2026-2027. Với công nghệ phức tạp, mỗi chiếc Lilium Jet dự kiến có giá lên đến 7 triệu USD .

Với việc các "ông lớn" như Xpeng, Joby, Archer và Lilium đều đặt mục tiêu thương mại hóa trong 2-3 năm tới, viễn cảnh con người làm chủ bầu trời bằng xe bay không còn là khoa học viễn tưởng, mà là một thực tế sắp xảy ra.