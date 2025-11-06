Ngân sách 100 triệu đồng, người dùng còn chọn Honda SH 125i?

Ở tầm giá gần 100 triệu đồng, người dùng liệu sẽ chọn Honda SH 125i, hay một mẫu xe đậm chất châu Âu hơn như Lambretta X125?

Khác với các mẫu tay ga phổ thông trên thị trường, Lambretta X125 và Honda SH hướng đến nhóm khách hàng ngách hơn, những người yêu thích thời trang, chịu chi. Nếu SH được xem là đại diện cao cấp ở phân khúc xe máy từ Nhật Bản, X125 lại là cái tên "lạ mà quen" với người dùng xe chơi châu Âu.

Vậy khi đặt lên bàn cân, 2 cái tên này sẽ khác biệt ra sao?

Honda SH hiện đại, Lambretta X125 cổ điển

Ngay từ vẻ ngoài, 2 mẫu xe đã cho thấy phong cách thiết kế khác biệt.

Honda SH 2026 giữ nguyên kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 2.090 x 739 x 1.129 mm. Trong đó, chiều cao yên khoảng 799 mm cùng khối lượng đến 133-134 kg tùy phiên bản. Lambretta X125 mang đến kích thước to lớn tương tự, lần lượt là 1.922 x 741 x 1.117 mm, khối lượng đến 174 kg và chiều cao yên 790 mm.

Có thể thấy số đo của cả 2 mẫu xe tay ga đều khá tương đồng, thậm chí Lambretta X125 còn có phần nhỉnh hơn. Dù vậy, ngôn ngữ thiết kế của cả 2 lại có phần trái ngược.

Honda SH 2026 hiện đại với mặt nạ 2 tone màu và màn hình analog mới. Ảnh: Đan Thanh.

Honda SH từng được xem là "Toyota Camry 2 bánh" của người Việt. Sau nhiều thế hệ, thiết kế đặc trưng của mẫu xe vẫn được giữ nguyên, cao lớn, bệ vệ, tạo cảm giác đắt đỏ và thượng lưu. Đương nhiên cùng với sự nâng cấp, SH nay đã hiện đại hơn.

Mặt nạ phía trước với các chi tiết mạ chrome, đèn chiếu sáng chính và cặp đèn xi nhan tạo hình V được kết hợp tạo nên hình ảnh hiện đại. Các chi tiết ở đuôi hay kiểu sắp xếp nút bấm chức năng trên ghi đông, màn hình analog mới cũng cho thấy tính công nghệ ngập tràn trên mẫu xe tay ga đầu bảng.

Trong khi đó, Lambretta ở lần quay lại Việt Nam này cùng X125, vẫn tiếp tục phát huy sở trường với ngôn ngữ thiết kế cổ điển, thời trang quen thuộc của Italy. X125 được xem là phiên bản trẻ trung hơn của dải sản phẩm nhà Lam, nhưng vẫn nhìn thấy phần mặt trước dạng lục giác, cắt xẻ lạ mà quen.

Lambretta X125 cổ điển với đèn chiếu sáng lục giác ở đầu, đèn hậu to bản. Ảnh: Phong Vân.

Đuôi xe được thiết kế bè, nhô cao về phía sau cùng đèn hậu "khổng lồ". Đây là kiểu dáng thiết kế khá quen mắt, vốn từng được yêu thích trên những mẫu Vespa.

Dù đều được phân phối, hướng dần đến tệp khách hàng trẻ, 2 mẫu xe tay ga cao cấp này lại cho thấy 2 ngách riêng biệt ngay từ thiết kế.

Lambretta X125 dành cho người yêu thích thời trang, phá cách và ưu tiên phong cách châu Âu được pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Honda SH vẫn tiếp tục hướng đến kiểu thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng trẻ trung hơn.

Sức mạnh tương đương, giá bán chênh lệch

Cả 2 mẫu xe đều được khách hàng quan tâm về động cơ. Tất nhiên nếu so với các cái tên phổ thông trên thị trường, X125 và SH bản 125i đều nổi bật hơn.

Lambretta X125 mạnh mẽ với động cơ xy lanh đơn 4 kỳ dung tích 125 cc cho công suất 12,7 mã lực, mô men xoắn cực đại 10 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động CVT. Trong khi đó trái tim của Honda SH 125i là động cơ eSP+ 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 125 cc, sản sinh công suất tối đa 12,8 mã lực, mô-men xoắn cực đại 12,8 Nm.

Với khối động cơ và dung tích xy lanh khá tương đồng, hiệu suất vận hành thực tế của 2 mẫu xe ở điều kiện đường phố thông thường gần như không có chênh lệch. Tuy nhiên do khối lượng nặng hơn đáng kể (174 kg so với 134 kg), X125 kém hơn đôi chút ở những lần vặn ga bứt tốc trong phố.

Cả 2 mẫu xe, ngoại trừ SH 125i bản Tiêu chuẩn, đều được trang bị hệ thống phanh ABS ở cả 2 bánh, đi kèm là công nghệ kiểm soát chống trượt.

SH 125i mới vẫn là lựa chọn an toàn về giá và thương hiệu. Ảnh: Đan Thanh.

Hiện Honda SH 125i bản mới được bán với giá dao động 77,89-87 triệu đồng cho 4 phiên bản. Tân binh X125 được Lambretta Việt Nam mở bán với giá 95,2 triệu đồng.

Nhìn chung, cả Honda SH 125i và Lambretta X125 đều thể hiện rõ triết lý riêng của 2 trường phái thiết kế và vận hành. SH vẫn là biểu tượng của sự bền bỉ, hiện đại và sang trọng, một lựa chọn an toàn với người dùng yêu thích sự ổn định, tiện dụng trong đô thị.

Trong khi đó, Lambretta X125 mang đến làn gió mới nhờ phong cách cổ điển pha hiện đại, hướng đến nhóm khách hàng muốn khác biệt và đậm dấu ấn cá nhân.

Với mức giá xấp xỉ 100 triệu đồng, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc người mua tìm kiếm điều gì, là một mẫu tay ga biểu tượng cho sự tinh tế và quen thuộc, hay một chiếc xe đậm chất chơi, mang tinh thần châu Âu rõ nét.