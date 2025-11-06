Xe điện Mercedes-Benz CLA 'chuẩn' Trung Quốc chốt giá

CLA thuần điện dành riêng cho thị trường Trung Quốc chốt giá bán quy đổi từ 34.900 USD.

Theo Car News China, Mercedes-Benz Bắc Kinh vừa chính thức trình làng sedan điện CLA 300 L sản xuất tại Trung Quốc với giá khởi điểm 249.000 NDT (khoảng 34.900 USD ). Một phiên bản Ultra-Long Range của mẫu sedan điện trục cơ sở kéo dài có giá 285.600 NDT tại Trung Quốc, tương đương khoảng 40.100 USD .

CLA 300 L được xây dựng trên nền tảng MMA của Mercedes, định vị trong phân khúc xe điện nhỏ gọn. Phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc này có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 40 mm so với bản quốc tế, đi kèm hộp số 2 cấp.

Mercedes-Benz CLA thuần điện sở hữu thiết kế mặt trước màu đen, biểu tượng ngôi sao 3 cánh dạng ma trận tích hợp vào lưới tản nhiệt. Dải LED định vị vắt ngang đầu xe, nối liền đèn pha và cũng có các chi tiết hình ngôi sao 3 bánh.

Các phiên bản cao cấp hơn của xe được bổ sung các chi tiết AMG. Ở đuôi xe, Mercedes-Benz CLA 300 L được trang bị cánh gió, đèn hậu với họa tiết ngôi sao 3 cánh tương tự đầu xe. Camera lùi tích hợp vào logo tại trung tâm cửa hậu.

Các kích thước dài x rộng x cao của Mercedes-Benz CLA 300 lần lượt 4.763 x 1.836 x 1.471 mm, chiều dài cơ sở 2.830 mm

Biến thể thuần điện của CLA có thiết kế khác biệt so với các xe trang bị động cơ đốt trong, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch cùng màn hình bên ghế phụ kích thước 14 inch - chỉ có ở các bản cao.

Xe được trang bị vô lăng 3 chấu đáy phẳng, cần số điện tử trên cột lái và giữ lại một vài phím bấm vật lý.

Các tính năng bổ sung bao gồm màn hình HUD, đế sạc không dây, đèn viền nội thất đa vùng với 64 màu.

Mẫu sedan điện được xây dựng trên kiến trúc điện 800 V, công suất đầu ra tối đa 268 mã lực và đi kèm hộp số 2 cấp.

Hãng xe Đức cho biết Mercedes-Benz CLA 300 L có thể vận hành trên quãng đường tối đa 866 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình CLTC.