Xem trước thiết kế Mercedes-Benz V-Class thuần điện

  • Thứ năm, 30/10/2025 14:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vision V nhiều khả năng sẽ là nền tảng để Mercedes phát triển thế hệ tiếp theo của V-Class, trang bị hệ truyền động điện.

Vision V anh 1

Gian trưng bày Mercedes-Benz tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 có sự xuất hiện của concept Vision V - mẫu xe ý tưởng được xem như phiên bản xem trước của V-Class thuần điện trong tương lai.
Vision V anh 2

Mercedes-Benz Vision V được hãng xe Đức mô tả như tương lai của du lịch siêu sang.
Vision V anh 3

Mẫu concept gây ấn tượng nhờ cụm "lưới tản nhiệt" kín cỡ lớn, phát sáng phía đầu xe.
Vision V anh 4

Cụm đèn chiếu sáng chính của xe với bóng tạo hình ngôi sao 3 cánh, tương tự logo của hãng xe Đức.
Vision V anh 5

Đuôi xe kín hoàn toàn, đèn hậu liền mạch xung quanh viền.
Vision V anh 6

Bên trong, Vision V chỉ bố trí 2 hàng ghế, 4 chỗ ngồi.
Vision V anh 7

Hàng ghế trước tách biệt với khoang phía sau bởi một vách ngăn.
Vision V anh 8Vision V anh 9

Sắc trắng được sử dụng chủ đạo trong khoang lái của Mercedes-Benz Vision V. Mẫu concept sở hữu cụm màn hình cỡ lớn trải hết chiều rộng táp-lô.
Vision V anh 10Vision V anh 11

Tapi cửa trang trí cầu kỳ trên Mercedes-Benz Vision V. Hành khách phía sau còn được trang bị một bộ cờ vua để giải trí.
Vision V anh 12Vision V anh 13

Hai ghế ngồi ở hàng sau theo phong cách space-age, có thể ngả phẳng thành giường thư giãn, tích hợp tính năng "phản hồi" theo âm nhạc phát trong cabin. Hành khách phía sau còn có một màn hình 4K kích thước 65 inch có thể thu gọn, đi kèm hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos 42 loa.
Vision V anh 14Vision V anh 15

Các chi tiết bệ bước chân, mâm xe cho thấy sự sang trọng của mẫu concept thuần điện.
Vision V anh 16

Hãng xe Đức cho biết concept Vision V được xây dựng trên kiến trúc điện mới mang tên VAN.EA. Đây sẽ là nền tảng để Mercedes-Benz phát triển thế hệ V-Class tiếp theo sử dụng hệ truyền động điện.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

Vision V Cờ vua V-Class xe điện ôtô điện Mercedes-Benz

