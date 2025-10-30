Xem trước thiết kế Mercedes-Benz V-Class thuần điện

|
Gian trưng bày Mercedes-Benz tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 có sự xuất hiện của concept Vision V - mẫu xe ý tưởng được xem như phiên bản xem trước của V-Class thuần điện trong tương lai.
|
Mercedes-Benz Vision V được hãng xe Đức mô tả như tương lai của du lịch siêu sang.
|
Mẫu concept gây ấn tượng nhờ cụm "lưới tản nhiệt" kín cỡ lớn, phát sáng phía đầu xe.
|
Cụm đèn chiếu sáng chính của xe với bóng tạo hình ngôi sao 3 cánh, tương tự logo của hãng xe Đức.
|
Đuôi xe kín hoàn toàn, đèn hậu liền mạch xung quanh viền.
|
Bên trong, Vision V chỉ bố trí 2 hàng ghế, 4 chỗ ngồi.
|
Hàng ghế trước tách biệt với khoang phía sau bởi một vách ngăn.
|
Sắc trắng được sử dụng chủ đạo trong khoang lái của Mercedes-Benz Vision V. Mẫu concept sở hữu cụm màn hình cỡ lớn trải hết chiều rộng táp-lô.
|
Tapi cửa trang trí cầu kỳ trên Mercedes-Benz Vision V. Hành khách phía sau còn được trang bị một bộ cờ vua để giải trí.
|
Hai ghế ngồi ở hàng sau theo phong cách space-age, có thể ngả phẳng thành giường thư giãn, tích hợp tính năng "phản hồi" theo âm nhạc phát trong cabin. Hành khách phía sau còn có một màn hình 4K kích thước 65 inch có thể thu gọn, đi kèm hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos 42 loa.
|
Các chi tiết bệ bước chân, mâm xe cho thấy sự sang trọng của mẫu concept thuần điện.
|
Hãng xe Đức cho biết concept Vision V được xây dựng trên kiến trúc điện mới mang tên VAN.EA. Đây sẽ là nền tảng để Mercedes-Benz phát triển thế hệ V-Class tiếp theo sử dụng hệ truyền động điện.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.