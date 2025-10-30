Xem trước thiết kế Mercedes-Benz V-Class thuần điện

Gian trưng bày Mercedes-Benz tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 có sự xuất hiện của concept Vision V - mẫu xe ý tưởng được xem như phiên bản xem trước của V-Class thuần điện trong tương lai.

Tapi cửa trang trí cầu kỳ trên Mercedes-Benz Vision V. Hành khách phía sau còn được trang bị một bộ cờ vua để giải trí.

Hai ghế ngồi ở hàng sau theo phong cách space-age, có thể ngả phẳng thành giường thư giãn, tích hợp tính năng "phản hồi" theo âm nhạc phát trong cabin. Hành khách phía sau còn có một màn hình 4K kích thước 65 inch có thể thu gọn, đi kèm hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos 42 loa.

Hãng xe Đức cho biết concept Vision V được xây dựng trên kiến trúc điện mới mang tên VAN.EA. Đây sẽ là nền tảng để Mercedes-Benz phát triển thế hệ V-Class tiếp theo sử dụng hệ truyền động điện.

