Có gì trên Mercedes-Benz GLS 450 bản giới hạn giá gần 6 tỷ đồng?

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Edition 30 là phiên bản đặc biệt của mẫu SUV hạng sang, kỷ niệm 30 năm thương hiệu có mặt tại Việt Nam. Mẫu xe này sản xuất giới hạn 30 xe, giá bán 5,999 tỷ đồng.
Các kích thước dài x rộng x cao của mẫu SUV hạng sang vẫn duy trì lần lượt 5.209 x 1.999 x 1.823 mm, chiều dài cơ sở 3.135 mm.
Gói ngoại thất AMG Line và Night Package là điểm nhấn trên Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Edition 30. Lưới tản nhiệt có thiết kế mới, gồm 4 nan mạ crom màu đen.
Cụm đèn trước Multibeam LED, tích hợp chức năng hỗ trợ tự động điều chỉnh pha/cos Adaptive High-beam Assist Plus.
Baga mui thiết kế màu đen nhám. Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Edition 30 còn có dải thảm đèn chào mừng bên hông thân xe với các họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng thương hiệu.
Xe được trang bị mâm hợp kim AMG kích thước 21 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn đen bóng.
Khoang lái của Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Edition 30 sở hữu gói Premium Plus, gồm hệ thống cảnh báo va chạm bên hông PRE-SAFE® Impulse Side, ghế trước đa chức năng có massage. Xe còn có gói Air Balance, chức năng Energizing Package.
Hàng ghế sau nay có màn hình MBUX Rear Tablet kích thước 11,6 inch và đi kèm bộ tai nghe không dây, đế sạc không dây. Xe có ốp bệ bước cửa trước với logo Mercedes-Benz phát sáng, hệ thống âm thanh vòm Burmester với 13 loa, tổng công suất 590 W.
Gói trang bị Off-road Engineering gồm hệ thống treo có khả năng tăng thêm 30mm, hệ truyền động tối ưu cho khả năng di chuyển địa hình với trục truyền được gia cường, kết hợp hệ thống làm mát với quạt tản nhiệt hiệu suất cao tăng cường khả năng lội nước cho Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Edition 30.
Phiên bản đặc biệt tiếp tục sử dụng hệ truyền động mild-hybrid, đi cùng máy xăng tăng áp 3.0L I-6, cho công suất tối đa 381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.
Với giá bán 5,999 tỷ đồng, Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Edition 30 đắt hơn 310 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Phiên bản giới hạn của mẫu SUV hạng sang hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự sang trọng khác biệt, tập trung trải nghiệm thoải mái ở hàng ghế 2.
