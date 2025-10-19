Có gì trên Mercedes-Benz GLS 450 bản giới hạn giá gần 6 tỷ đồng?

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Edition 30 là phiên bản đặc biệt của mẫu SUV hạng sang, kỷ niệm 30 năm thương hiệu có mặt tại Việt Nam. Mẫu xe này sản xuất giới hạn 30 xe, giá bán 5,999 tỷ đồng .

Hàng ghế sau nay có màn hình MBUX Rear Tablet kích thước 11,6 inch và đi kèm bộ tai nghe không dây, đế sạc không dây. Xe có ốp bệ bước cửa trước với logo Mercedes-Benz phát sáng, hệ thống âm thanh vòm Burmester với 13 loa, tổng công suất 590 W.

Gói trang bị Off-road Engineering gồm hệ thống treo có khả năng tăng thêm 30mm, hệ truyền động tối ưu cho khả năng di chuyển địa hình với trục truyền được gia cường, kết hợp hệ thống làm mát với quạt tản nhiệt hiệu suất cao tăng cường khả năng lội nước cho Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Edition 30.

Phiên bản đặc biệt tiếp tục sử dụng hệ truyền động mild-hybrid, đi cùng máy xăng tăng áp 3.0L I-6, cho công suất tối đa 381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.

Với giá bán 5,999 tỷ đồng , Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Edition 30 đắt hơn 310 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Phiên bản giới hạn của mẫu SUV hạng sang hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự sang trọng khác biệt, tập trung trải nghiệm thoải mái ở hàng ghế 2.

