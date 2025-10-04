Mercedes-Benz GLS 450 bản đặc biệt ra mắt, giá gần 6 tỷ đồng

So với mẫu xe tiêu chuẩn, GLS450 4MATIC Edition 30 được bổ sung gói trang bị ngoại thất và loạt tiện nghi bên trong khoang lái.

Mercedes-Benz Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản giới hạn của chiếc GLS 450. Đây là mẫu xe kỷ niệm 30 năm thương hiệu ngôi sao 3 cánh từ Đức có mặt tại thị trường Việt.

GLS 450 4MATIC có thiết kế mới với gói ngoại thất AMG Line thể thao và thiết kế Night Package gồm màu sơn đen bóng, viền cửa sổ, beltline 2 bên hông, ốp gương chiếu hậu đồng màu thân xe. Mẫu xe giới hạn có lưới tản nhiệt mới cùng nan dọc mạ chrome màu đen, baga mui cũng được thiết kế đồng màu với các chi tiết ngoại thất, mâm hợp kim AMG kích thước 21 inch 5 chấu kép, sơn đen bóng.

Bước vào bên trong, các trang bị ở khoang lái gần như tương tự bản tiêu chuẩn, bổ sung chức năng massage, sưởi ghế hàng 2, tựa đầu cỡ lớn. GLS 450 4MATIC Edition 30 sở hữu gói trang bị điều hoà không khí với chức năng tạo hương thơm, ion hoá không khí.

Xe được trang bị thêm máy tính bảng MBUX ở hàng ghế sau cùng 2 màn cố định 11,6 inch điều khiển cảm ứng, đi kèm tai nghe không dây.

Phiên bản đặc biệt có màu ngoài thất đen bóng cùng các chi tiết đồng màu thuộc gói Night Package. Ảnh: Mercedes-Benz.

Phiên bản đặc biệt tiếp tục sử dụng động cơ mild-hybrid, đi cùng máy xăng tăng áp 3.0L I-6, cho công suất 381 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, vận tốc tối đa 250 km/h.

Dù sử dụng máy tương tự bản tiêu chuẩn, mẫu xe kỷ niệm có thêm gói trang bị off-road Engineering, với hệ thống treo có khả năng tăng thêm 30mm cùng hệ truyền động được tối ưu cho khả năng di chuyển địa hình.

GLS 450 4MATIC Edition 30 được bán giới hạn 30 chiếc, giá dự kiến 5,999 tỷ đồng . So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe giới hạn có giá cao hơn 310 triệu đồng.

Với giá bán gần 6 tỷ cùng số lượng giới hạn, GLS 450 4MATIC Edition 30 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự sang trọng khác biệt, tập trung trải nghiệm thoải mái ở hàng ghế 2. Đối với bản tiêu chuẩn, một số cái tên cùng tầm giá có thể kể đến như BMW X7, Audi Q7 hay Lexus LX.