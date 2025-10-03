BYD - từ lựa chọn cá nhân đến giải pháp kinh doanh bền vững

Hơn 500 xe điện BYD đã được các nhà xe và doanh nghiệp vận tải trên cả nước đưa vào khai thác, qua đó khẳng định vị thế tiên phong của BYD trong lĩnh vực vận tải xanh tại Việt Nam.

Trong hành trình chuyển đổi xanh, BYD khẳng định vai trò tiên phong với những sản phẩm xe năng lượng mới đáp ứng tốt nhu cầu khai thác dịch vụ, đồng thời mang lại giá trị kinh tế dài hạn cho nhà xe.

Doanh nghiệp vận tải lớn tin tưởng BYD

Nhà xe Hào Hương, đơn vị nổi tiếng với tuyến xe Thanh Hóa - Hà Nội, hiện đưa vào khai thác tổng cộng 29 xe BYD, trong đó có tới 27 chiếc BYD M6, cùng 1 chiếc BYD Atto 3 và 1 chiếc BYD Sealion 6 phiên bản thử nghiệm. Đây là con số đáng kể, thể hiện niềm tin vững chắc vào hiệu quả vận hành mà BYD mang lại.

Ông Trịnh Huy Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Hào Hương (nhà xe Hào Hương), chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn BYD không chỉ vì công nghệ hiện đại, mà còn bởi sự phù hợp với mô hình kinh doanh vận tải đường dài. Chi phí nhiên liệu tiết kiệm, vận hành êm ái và ít phải bảo dưỡng là những yếu tố giúp nhà xe gia tăng lợi nhuận, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách”.

BYD M6 là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của khách hàng kinh doanh vận tải.

Cùng với đó, Công ty Vận tải quốc tế Đức Phát, đơn vị dẫn đầu tuyến Thanh Hóa - Hà Nội với quy mô hơn 40 xe khách và 100 xe trung chuyển, đã nhận bàn giao 15 xe BYD M6 trong giai đoạn đầu. Việc Đức Phát lựa chọn BYD được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao hình ảnh thương hiệu trong mắt hành khách.

Bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch Công ty Vận tải Quốc tế Đức Phát, khẳng định: “Lựa chọn BYD là lựa chọn cho sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh chi phí vận hành luôn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp vận tải, xe điện BYD giúp chúng tôi giảm gánh nặng tài chính, đồng thời thể hiện cam kết bảo vệ môi trường”.

Có hơn 500 xe BYD được bàn giao cho các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Bên cạnh các đối tác kể trên, BYD Việt Nam đã bàn giao cho nhiều đơn vị doanh nghiệp vận tải khác trên cả nước, đưa vào khai thác hơn 500 xe BYD dưới nhiều hình thức như xe trung chuyển, xe tuyến, xe ghép, xe cho thuê… Những con số này minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của xe điện BYD trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

BYD đồng hành cùng các hãng xe công nghệ

Ngoài các doanh nghiệp vận tải truyền thống, BYD còn là đối tác chiến lược của 2 hãng taxi công nghệ lớn tại Việt Nam là Grab và Be. Việc hợp tác này mở ra nhiều chương trình ưu đãi, giúp đối tác tài xế dễ dàng tiếp cận các dòng xe điện chất lượng cao để phục vụ khách hàng.

Anh Nguyễn Văn T, tài xế GrabCar tại Hà Nội, chia sẻ: “Trước đây, tôi phải chi hơn 10 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí xăng dầu. Từ khi chuyển sang BYD Dolphin, chi phí điện chỉ bằng một phần ba, lại không lo bảo dưỡng nhiều. Xe vận hành êm, khách hàng hài lòng, bản thân tôi cũng yên tâm hơn khi chạy xe dài ngày”.

Trong thời gian tới, BYD Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp vận tải trên cả nước để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Đặc biệt, BYD cùng Grab và Be sẽ triển khai thêm các chuỗi chương trình phủ khắp toàn quốc như: “Ngày hội tài xế công nghệ”, tạo cơ hội để tài xế trải nghiệm trực tiếp các mẫu xe BYD, đồng thời tiếp cận nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, đảm bảo thu nhập tối ưu nhất cho tài xế...

BYD hợp tác chiến lược với các đơn vị xe công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Theo số liệu BYD ghi nhận, hiện có gần 400 tài xế công nghệ trên toàn quốc lựa chọn xe BYD, bao gồm các mẫu như BYD M6, BYD Dolphin, BYD Atto 3, để chạy dịch vụ. Điều này vừa phản ánh tính kinh tế của xe BYD khi vận hành dịch vụ, vừa cho thấy mức độ tin tưởng của các tài xế đối với thương hiệu.

Anh Lý Nhơn, chủ xe BYD M6 kinh doanh dịch vụ vận tải, cho biết: “Điều thuận tiện nhất của xe BYD so với các hãng xe khác là có thể sạc tại nhà thông qua bộ sạc treo tường được hãng tặng và miễn phí lắp đặt”.

BYD mang đến giải pháp sạc đa dạng cho khách hàng, từ sạc nhanh tại trạm sạc công cộng đến sạc tiêu chuẩn tại nhà.

Ông Huỳnh Tấn Mỹ, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp BYD Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng doanh nghiệp và các đối tác tài xế không chỉ sản phẩm xe điện chất lượng, mà còn là giải pháp tổng thể về chi phí, hiệu quả vận hành và dịch vụ hậu mãi. BYD cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành vận tải Việt Nam”.

Từ những con số cụ thể về lượng xe đã đưa vào khai thác, sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp vận tải lớn và hợp tác sâu rộng với các hãng xe công nghệ, có thể khẳng định BYD đang trở thành một trong những dòng xe được các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải tại Việt Nam ưu tiên lựa chọn.