Người dân miền Trung hào hứng trải nghiệm BYD Technology Week Nghệ An

Trải nghiệm thực tế và quyết định đặt cọc tại chỗ của khách hàng miền Trung chứng minh sức hút của BYD tại sự kiện BYD Technology Week Nghệ An.

Diễn ra trong hai ngày 20-21/9 tại Nghệ An, chuỗi sự kiện BYD Technology Week trở thành điểm nhấn đặc biệt, không chỉ bởi quy mô tổ chức mà còn là ấn tượng để lại trong lòng người tiêu dùng khu vực Bắc Trung Bộ. Sự kiện trải nghiệm xe điện quy mô lớn của BYD Việt Nam diễn ra ở Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An với kết quả vượt xa kỳ vọng.

BYD Technology Week diễn ra tại Nghệ An ghi nhận nhiều con số ấn tượng.

Theo số liệu BYD Việt Nam ghi nhận, trong hai ngày diễn ra sự kiện, có 1.653 khách hàng đăng ký tham dự - con số cao nhất trong tất cả sự kiện BYD Technology Week từng tổ chức tại Việt Nam. Trong đó, 1.066 lượt đăng ký thực hiện trước sự kiện cho thấy sức hút và kỳ vọng lớn từ khách hàng địa phương. Số lượt lái thử là hơn 40 lượt, phản ánh sự quan tâm và mong muốn trải nghiệm thực tế sản phẩm của người dân. Sau sự kiện, BYD Việt Nam nhận được gần 30 lượt cọc xe, trải dài từ xe thuần điện như BYD ATTO 2 đến xe hybrid BYD Sealion 6.

Khu vực chờ lái thử luôn trong trạng thái đông đúc.

Đặc biệt, người dân không chỉ đến xem mà còn thực sự lắng nghe, trải nghiệm và đánh giá. Chị Nguyễn Thị Hồng, khách hàng đến từ Hà Tĩnh, chia sẻ: “Tôi theo dõi BYD từ lâu, nhưng khi được trực tiếp lái thử thì mới thấy rõ sự khác biệt. Xe vận hành êm, không có tiếng ồn, cảm giác lái nhẹ nhàng. Với mức giá hợp lý và nhiều ưu đãi, tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt cho gia đình trong thời gian tới”.

Anh Lê Văn Hoàn, kỹ sư cơ khí ở Nghệ An, sau khi dành nhiều thời gian tìm hiểu các dòng xe BYD tại sự kiện đã nhận xét: “Tôi đánh giá cao thiết kế hiện đại và công nghệ thông minh mà BYD mang lại, đặc biệt là mẫu ATTO 2 vừa ra mắt. Xe BYD nổi bật về thiết kế, khả năng vận hành ổn định và giá cả xứng với giá trị”.

Một trong những khách hàng đặt cọc xe BYD tại sự kiện.

Một khách hàng đang kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tại Vinh bày tỏ: “Xe điện không chỉ giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu mà còn mang lại hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại cho dịch vụ. Khi lái thử BYD Sealion 6, tôi ấn tượng với khả năng tăng tốc mượt mà và hệ thống hỗ trợ lái thông minh. Tôi nghĩ đây là mẫu xe tiếp theo gia nhập đội xe của tôi”.

Không chỉ khách hàng cá nhân, nhiều gia đình tỏ ra hào hứng khi tham gia sự kiện. Anh Nguyễn Đức Anh cùng vợ và hai con nhỏ đã có một ngày trải nghiệm trọn vẹn tại khu vực trưng bày rộng rãi của sự kiện.

“Xe điện BYD phù hợp cho gia đình, đặc biệt là BYD Sealion 6 hay BYD M6, bởi không gian rộng rãi, nội thất tinh tế và an toàn. Trẻ nhỏ nhà tôi rất thích thú khi được ngồi thử bên trong và tận hưởng sự yên tĩnh của xe. Tôi tin rằng vài năm nữa, xe điện sẽ trở thành xu hướng chính ở Việt Nam và BYD đang đón đầu xu hướng”, anh cho biết.

Bên cạnh những đánh giá tích cực về sản phẩm, nhiều khách hàng cũng bày tỏ sự tin tưởng vào cam kết của BYD trong hành trình phát triển bền vững. Anh Nguyễn Văn Tùng, giảng viên trường đại học ở Vinh, chia sẻ: “Điều tôi ấn tượng không chỉ là xe điện BYD mang lại trải nghiệm mới, mà còn là thông điệp về tương lai xanh. Khi thấy thương hiệu lớn như BYD đầu tư nghiêm túc tại Việt Nam, tôi tin rằng lựa chọn xe điện không chỉ vì kinh tế mà còn là trách nhiệm với môi trường”.

Denza Z9 GT trình diễn tính năng “Crab Walk”.

Những con số ấn tượng tại sự kiện Nghệ An không chỉ phản ánh thành công về mặt tổ chức, mà còn thể hiện sự đồng hành bền chặt giữa thương hiệu và cộng đồng. Với nền tảng ấy, BYD Technology Week khẳng định sức hút mạnh mẽ, đồng thời củng cố cam kết mang đến giải pháp di chuyển xanh, hiện đại và bền vững cho người tiêu dùng Việt Nam. Sau Nghệ An, chuỗi sự kiện BYD Technology Week tiếp tục hành trình “Bắc tiến” với điểm đến tiếp theo tại Thanh Hóa vào ngày 4 và 5/10 sắp tới.