Gần 1.000 người tham dự sự kiện BYD Technology Week tại Tây Nguyên

Sự kiện BYD Technology Week tại Buôn Ma Thuột quy tụ các mẫu xe mới nhất của BYD, trở thành cầu nối để khách hàng trải nghiệm thực tế.

Không khí tại quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) trở nên sôi động khi BYD Technology Week lần đầu đặt chân đến vùng đất Tây Nguyên trong 2 ngày 23-24/8. Sự kiện thu hút gần 1.000 khách hàng đến tham quan, trải nghiệm và khám phá thế giới xe năng lượng mới cùng nhiều hoạt động hấp dẫn.

“Tân binh” BYD Atto 2 nhận nhiều sự quan tâm của khách hàng ở Tây Nguyên.

Đây là điểm dừng chân thứ 6 trong chuỗi hành trình trải dài khắp cả nước của BYD Việt Nam, tiếp nối thành công từ các địa phương lớn và khẳng định sức hút của thương hiệu tại thị trường Việt. Ngay từ những giờ đầu mở cửa, khu vực sự kiện đã tấp nập khách hàng đến tham quan và đăng ký lái thử. Trong 2 ngày, gần 200 lượt trải nghiệm trực tiếp các mẫu xe. Người tham gia cảm nhận chân thực khả năng vận hành, sự thoải mái của nội thất, thiết kế sắc nét cùng công nghệ tiên tiến.

Tại sự kiện, nhiều khách hàng đặt cọc để trở thành chủ nhân tương lai của các dòng xe năng lượng mới hiện đại: BYD Sealion 6 - mẫu C-SUV plug-in hybrid (PHEV) tối ưu nhất phân khúc; BYD Atto 2 - SUV thuần điện đô thị hạng B với thiết kế trẻ trung, thể thao và năng động; BYD Atto 3 - mẫu crossover thuần điện hạng B+ phong cách; BYD M6 - mẫu MPV đa dụng thuần điện 7 chỗ, hiện đại và rộng rãi; BYD Han - mẫu sedan cao cấp, sang trọng và lịch lãm. Những phản hồi tích cực của khách hàng khẳng định tiềm năng của thị trường Tây Nguyên, minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của xu hướng giao thông xanh tại Việt Nam.

Nhiều khách hàng quyết định đặt cọc xe BYD sau khi trải nghiệm.

Anh Phạm Văn Dũng quyết định đặt cọc BYD Sealion 6 sau khi trực tiếp cảm nhận khả năng vận hành.

“Mẫu xe này đáp ứng toàn bộ tiêu chí lựa chọn xe dành cho gia đình, trong đó yếu tố tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ DM-i Super Hybrid của BYD là điểm then chốt. Ban đầu, tôi chưa quan tâm nhiều đến BYD, nhưng sau khi tìm hiểu và trải nghiệm thì nhận ra sản phẩm của hãng hoàn toàn phù hợp nhu cầu thực tế”, anh chia sẻ.

Chị Ngọc, khách hàng lái thử mẫu BYD Atto 2, cho biết: “Tôi ấn tượng nội thất hiện đại, thiết kế thoáng và trang bị đầy đủ tiện nghi của xe. Không chỉ phù hợp đi lại hàng ngày, BYD Atto 2 còn mang lại sự thoải mái và phong cách cho người sử dụng”.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách hàng còn được lắng nghe, chia sẻ và giao lưu với chuyên gia tư vấn cùng đại diện thương hiệu. Đây là cơ hội để khách hàng tiếp cận gần hơn công nghệ cốt lõi mà BYD phát triển, từ hệ thống pin Blade Battery an toàn và bền bỉ, cho đến nền tảng DM-i Super Hybrid được đánh giá cao nhờ khả năng kết hợp linh hoạt giữa động cơ điện và động cơ xăng, nhằm tối ưu hiệu suất và giảm chi phí vận hành.

Khách hàng hào hứng tham gia hoạt động diễn ra trong chương trình.

Việc sự kiện xe điện thu hút gần nghìn khách hàng tại địa phương như Buôn Ma Thuột là minh chứng cho sự thay đổi trong thói quen và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam. Từ chỗ còn băn khoăn về hạ tầng trạm sạc hay khả năng vận hành thực tế, nhiều người sẵn sàng trải nghiệm và tiến đến sở hữu xe điện. Điều này phản ánh nỗ lực tiếp cận gần hơn thị trường của thương hiệu BYD, đồng thời cho thấy làn sóng dịch chuyển sang phương tiện xanh tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ.

Denza Z9 GT là một trong những điểm nhấn tại sự kiện BYD Technology Week.

Sau chặng dừng chân tại Đắk Lắk, hành trình của BYD Technology Week tiếp tục đến với Đà Nẵng vào ngày 6-7/9. Đây là cơ hội để khách hàng miền Trung trải nghiệm mẫu xe tiên tiến bậc nhất của BYD. Với phản hồi tích cực tại Buôn Ma Thuột và các tỉnh thành trong chuỗi sự kiện xuyên suốt, những kỳ vọng dành cho sự kiện ở Đà Nẵng càng được nhân lên.