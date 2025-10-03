Xe điện tự khởi động, 'đi dạo' khiến chủ hoang mang

Dù chẳng ai khởi động, chiếc Xiaomi SU7 vẫn bất ngờ lăn bánh, tiến ra khỏi vị trí đỗ xe.

Ngày 30/9, một chủ xe Xiaomi SU7 tại Sơn Đông (Trung Quốc) báo cáo rằng chiếc xe đang đỗ của mình bất ngờ tự di chuyển dù không có ai bên trong. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội quốc gia này.

Theo đoạn video giám sát do chủ xe chia sẻ, chiếc xe được đỗ trước nhà trong khi anh và một phụ nữ ở trong nhà. Camera ghi lại cảnh xe tự khởi động và tiến về phía trước, khiến người phụ nữ hoảng hốt hét lên còn chủ xe vội vàng chạy ra ngoài để can thiệp.

Chủ xe cho biết anh đã liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng của Xiaomi sau sự cố. Ban đầu, nhân viên hỗ trợ giải thích có khả năng điện thoại di động đã vô tình kích hoạt tính năng khởi động từ xa. Tuy nhiên, chủ xe bác bỏ vì điện thoại của anh không hề được sử dụng vào thời điểm đó và đã công bố toàn bộ video giám sát để chứng minh.

Chiếc xe bất ngờ tự khởi động và tiến về trước dù chủ không hề đụng vào chìa khóa hay ứng dụng điều khiển. Ảnh:: CarnewsChina.

Thông tin sau đó được lan truyền trong giới công nghiệp cho thấy dữ liệu từ hệ thống ghi nhận một thiết bị Apple liên kết với tài khoản chủ xe đã gửi lệnh Remote Parking Assist (RPA) tới chiếc xe trong lúc xảy ra sự cố. Đây là tính năng cho phép xe tự động tiến hoặc lùi khỏi chỗ đỗ khi được kích hoạt qua ứng dụng điện thoại. Tuy vậy, giới phê bình cho rằng hệ thống cần có cơ chế bảo vệ để ngăn xe di chuyển khi không có người ngồi ghế lái.

Vụ việc làm dấy lên tranh luận trong giới quan sát về mức độ an toàn và độ tin cậy của các tính năng điều khiển từ xa trên xe thông minh. Các chuyên gia nhận định rằng dù tiện ích, công nghệ này vẫn đòi hỏi cơ chế an toàn tuyệt đối và minh bạch dữ liệu để giữ niềm tin của người dùng.

Chủ xe đã yêu cầu Xiaomi cung cấp toàn bộ nhật ký vận hành gốc thay vì chỉ công bố dữ liệu trích đoạn. Tính đến ngày 3/10, hãng chưa công bố báo cáo điều tra chính thức. Sự cố không gây thương tích hay thiệt hại tài sản nhưng làm dấy lên tranh cãi về việc hệ thống an toàn hiện tại của xe thông minh có đủ mạnh mẽ hay chưa.