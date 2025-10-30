Chiếc siêu xe chạy điện 'xấu xí' của Mercedes trông thế nào?

|
Tại JMS 2025, bản concept chạy điện mang tên GT XX Concept được xuất hiện sau 3 tháng giới thiệu toàn cầu. Ngay từ khi xuất hiện, mẫu xe đã gây tranh cãi về mặt thiết kế.
Chiếc xe được mang màu sơn cam Sunset Beam và thiết kế lấy ý tưởng từ chiếc C-111 huyền thoại năm 1970, từng đạt kỷ lục về sức mạnh. Và điều này cho thấy, thứ mà Mercedes-AMG đang hướng đến với GT XX EV không phải là mặt thẩm mỹ, mà là hiệu suất.
Ngay từ đầu xe, ta có thể nhìn thấy phần lưới tản nhiệt viền LED cỡ lớn được đăt sát gần cản trước, dồn trọng tâm của toàn bộ xe về phía trước.
Các chi tiết khe gió ở nắp ca pô góp phần tăng tính khí động học cho xe.
Điểm gây tranh cãi còn nằm ở phần đuôi, khi phía trước được thiết kế như một "siêu xe chạy xăng", phần đuôi với thiết kế đèn đặt ngang, bóng tròn cùng kiểu đèn LED pixel khiến nhìn từ phía sau, mẫu siêu xe điện trông như một chiếc xe đồ chơi.
Xe được trang bị bộ mâm 21 inch.
Dù không được mở không gian cabin, nhìn từ cửa sổ cũng có thể nhìn thấy những trang bị đạt chuẩn xe đua xuất hiện bên trong concept này với vô lăng kiểu yoke chuyên cơ, khu vực yên ngựa được thiết kế độc đáo với các chi tiết kim loại, cửa sổ điều hoà trông như một "quả thận mini".
Dù không phải là một mẫu xe được đánh giá cao về mặt thiết kế, sức mạnh của chiếc siêu xe điện này là điều không thể phủ nhận. Xe sở hữu 3 motor điện, 2 ở phía sau, một đặt trước, cho tổng công suất đến 945 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h.
Siêu xe điện được trang bị hàng loạt loa ngoài ẩn trong đèn pha nhằm giả lập âm thanh động cơ V8. Vì vậy khi kết hợp với hộp số tự động, người lái không chỉ cảm nhận được cảm giác chuyển số quen thuộc trên những chiếc siêu xe máy lớn qua tay, mà còn qua phần nghe.
Mercedes-AMG GT XX dự kiến mở bán từ đầu năm sau, được định vị ở phân khúc siêu xe chạy điện, cạnh tranh cùng Porsche Taycan Turbo S, Lucid Air, Audi RS e-tron hay Xiaomi SU7 Ultra.
