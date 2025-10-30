Chiếc siêu xe chạy điện 'xấu xí' của Mercedes trông thế nào?

Chiếc xe được mang màu sơn cam Sunset Beam và thiết kế lấy ý tưởng từ chiếc C-111 huyền thoại năm 1970, từng đạt kỷ lục về sức mạnh. Và điều này cho thấy, thứ mà Mercedes-AMG đang hướng đến với GT XX EV không phải là mặt thẩm mỹ, mà là hiệu suất.