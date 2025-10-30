Xe máy điện hoài cổ Suzuki e-VanVan lộ diện, dễ sớm về Việt Nam

Thiết kế của Suzuki e-VanVan được cho là đã giữ nguyên tinh thần của dòng VanVan nguyên bản, hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại. Nổi bật là cụm đèn pha hình tròn, trang bị bóng LED 2 tầng với logo thương hiệu khắc bên trong.