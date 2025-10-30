Xe máy điện hoài cổ Suzuki e-VanVan lộ diện, dễ sớm về Việt Nam

|
Xuất hiện tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Suzuki e-VanVan là mẫu xe máy điện được lấy cảm hứng từ Suzuki VanVan từng rất được ưa chuộng trong những năm 1970.
|
Thiết kế của Suzuki e-VanVan được cho là đã giữ nguyên tinh thần của dòng VanVan nguyên bản, hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại. Nổi bật là cụm đèn pha hình tròn, trang bị bóng LED 2 tầng với logo thương hiệu khắc bên trong.
|
Các kích thước dài x rộng x cao của Suzuki e-VanVan lần lượt 1.810 x 825 x 1.050 mm. Thân xe màu trắng với một vài chi tiết đồ họa điện tử.
|
Cận cảnh yên xe đôi màu xanh pastel của Suzuki e-VanVan, cung cấp trải nghiệm thoải mái cho 2 người sử dụng.
|
Bộ lốp to bản của Suzuki e-VanVan. Giảm xóc phía trước dạng phuộc ống lồng.
|
Giảm xóc sau dạng lò xo. Bánh trước và sau đều trang bị phanh đĩa.
|
Suzuki e-VanVan trang bị sẵn gương chiếu hậu ở 2 đầu tay lái.
|
Thông số kỹ thuật motor điện cũng như dung lượng gói pin trang bị cho Suzuki e-VanVan chưa được tiết lộ. Hãng xe Nhật Bản chỉ xác nhận mẫu môtô điện sẽ mạnh tương đương xe máy xăng 125 cc.
|
Suzuki e-VanVan nhiều khả năng sẽ sớm được hãng xe Nhật Bản cho thương mại hóa. Với định hướng điện hóa của Suzuki Việt Nam, trong tương lai rất có thể e-VanVan sẽ sớm được giới thiệu đến khách Việt. Ảnh: Suzuki.
