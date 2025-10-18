Suzuki Vitara bất ngờ trở lại Việt Nam với bản thuần điện

|
Trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 30 năm Suzuki Việt Nam, hãng xe Nhật Bản cũng mang đến trưng bày SUV thuần điện e Vitara. Xe ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2024, vừa có màn chào sân thị trường Indonesia hồi cuối tháng 7.
|
Các kích thước dài x rộng x cao của Suzuki e Vitara lần lượt 4.275 x 1.800 x 1.640 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Với các thông số này, Suzuki e Vitara tương đồng nhiều mẫu SUV cỡ B tại Việt Nam.
|
Đầu xe e Vitara thiết kế kín. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng bóng LED. Tổng thể chiếc SUV điện gồm nhiều đường nét cơ bắp mạnh mẽ.
|
Mâm xe có ốp khí động học.
|
Khoang lái của mẫu SUV thuần điện khá hiện đại, phối màu tương phản. Ghế ngồi sử dụng chất liệu da và nỉ. Xe được trang bị vô lăng 2 chấu đáy phẳng bọc da.
|
Nằm sau vô lăng là cụm màn hình đôi.
|
Ở trung tâm táp-lô là cụm điều khiển hệ thống điều hòa dạng phím vật lý. Núm xoay điều chỉnh âm lượng đặt cạnh bên.
|
Bệ trung tâm bố trí cần số điện tử dạng núm xoay, phanh tay điện tử và nút kích hoạt Auto Hold.
|
Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi.
|
Phiên bản Suzuki e Vitara trưng bày ở Việt Nam trang bị motor điện sản sinh công suất tối đa 171,7 mã lực, mô-men xoắn cực đại 193 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 8,7 giây.
|
Suzuki e Vitara sử dụng pin dung lượng 61,1 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 428 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP.
|
Suzuki e Vitara dự kiến chính thức ra mắt thị trường Indonesia vào đầu năm sau. Tại Việt Nam, Suzuki nhiều khả năng cũng sớm mang về mẫu SUV điện này. Ảnh: Paultan.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.