Suzuki Vitara bất ngờ trở lại Việt Nam với bản thuần điện

Trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 30 năm Suzuki Việt Nam, hãng xe Nhật Bản cũng mang đến trưng bày SUV thuần điện e Vitara. Xe ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2024, vừa có màn chào sân thị trường Indonesia hồi cuối tháng 7.

Các kích thước dài x rộng x cao của Suzuki e Vitara lần lượt 4.275 x 1.800 x 1.640 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Với các thông số này, Suzuki e Vitara tương đồng nhiều mẫu SUV cỡ B tại Việt Nam.

Suzuki e Vitara dự kiến chính thức ra mắt thị trường Indonesia vào đầu năm sau. Tại Việt Nam, Suzuki nhiều khả năng cũng sớm mang về mẫu SUV điện này. Ảnh: Paultan.

