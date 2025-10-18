Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Suzuki Vitara bất ngờ trở lại Việt Nam với bản thuần điện

  • Thứ bảy, 18/10/2025 07:36 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Sự có mặt của Suzuki e Vitara tại Việt Nam nhiều khả năng là động thái chuẩn bị của hãng xe Nhật Bản trước khi chính thức trình làng SUV thuần điện này.

Suzuki e Vitara anh 1

Trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 30 năm Suzuki Việt Nam, hãng xe Nhật Bản cũng mang đến trưng bày SUV thuần điện e Vitara. Xe ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2024, vừa có màn chào sân thị trường Indonesia hồi cuối tháng 7.
Suzuki e Vitara anh 2Suzuki e Vitara anh 3

Các kích thước dài x rộng x cao của Suzuki e Vitara lần lượt 4.275 x 1.800 x 1.640 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Với các thông số này, Suzuki e Vitara tương đồng nhiều mẫu SUV cỡ B tại Việt Nam.
Suzuki e Vitara anh 4

Đầu xe e Vitara thiết kế kín. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng bóng LED. Tổng thể chiếc SUV điện gồm nhiều đường nét cơ bắp mạnh mẽ.
Suzuki e Vitara anh 5

Mâm xe có ốp khí động học.
Suzuki e Vitara anh 6

Khoang lái của mẫu SUV thuần điện khá hiện đại, phối màu tương phản. Ghế ngồi sử dụng chất liệu da và nỉ. Xe được trang bị vô lăng 2 chấu đáy phẳng bọc da.
Suzuki e Vitara anh 7

Nằm sau vô lăng là cụm màn hình đôi.
Suzuki e Vitara anh 8

Ở trung tâm táp-lô là cụm điều khiển hệ thống điều hòa dạng phím vật lý. Núm xoay điều chỉnh âm lượng đặt cạnh bên.
Suzuki e Vitara anh 9

Bệ trung tâm bố trí cần số điện tử dạng núm xoay, phanh tay điện tử và nút kích hoạt Auto Hold.
Suzuki e Vitara anh 10

Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi.
Suzuki e Vitara anh 11

Phiên bản Suzuki e Vitara trưng bày ở Việt Nam trang bị motor điện sản sinh công suất tối đa 171,7 mã lực, mô-men xoắn cực đại 193 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 8,7 giây.
Suzuki e Vitara anh 12

Suzuki e Vitara sử dụng pin dung lượng 61,1 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 428 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP.
Suzuki e Vitara anh 13

Suzuki e Vitara dự kiến chính thức ra mắt thị trường Indonesia vào đầu năm sau. Tại Việt Nam, Suzuki nhiều khả năng cũng sớm mang về mẫu SUV điện này. Ảnh: Paultan.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Suzuki Victoris ra mắt - SUV 'đầu bảng' của hãng ở Ấn Độ

Có kích thước không quá vượt trội nhưng sở hữu nhiều công nghệ và trang bị hiện đại, Suzuki Victoris được định vị như mẫu xe flagship của hãng tại Ấn Độ.

16:55 4/9/2025

Cận cảnh SUV hạng B thuần điện Suzuki e Vitara

Suzuki e Vitara dự kiến sẽ được phân phối chính hãng tại Indonesia vào đầu năm 2026, tuy nhiên sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ.

13:27 30/7/2025

Phúc Hậu

Suzuki e Vitara SUV thuần điện Suzuki SUV cỡ B xe điện Suzuki

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý