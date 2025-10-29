VinFast VF 9 và giá trị khó tìm thấy ở dòng xe cùng tầm giá

VinFast VF 9 nhận phản hồi tích cực từ người dùng khi mang lại nhiều trải nghiệm tốt trong phân khúc xe có tầm giá 1,5 tỷ đồng.

Hết tháng 9, VinFast trở thành hãng ôtô đầu tiên bán vượt mốc 100.000 xe, góp phần củng cố vị thế dẫn đầu thị trường. Bên cạnh chính sách hấp dẫn, sản phẩm đa dạng trải dài nhiều phân khúc là điểm mạnh của VinFast.

Trong đó, “anh cả” VF 9 được đánh giá cao bởi sở hữu trang bị, tiện nghi chuẩn. Từ khi ra mắt, mẫu SUV điện cỡ E này được khách hàng nội địa đón nhận và thu về phản hồi tích cực, trong đó có anh Nguyễn Đức Tuấn đến từ Hà Nội. Đây là một trong những khách hàng đầu tiên sắm VF 9 và cũng là người sáng lập hội “Anh em VF 9 - VF 9 Club”. Sau 2 năm đồng hành VF 9 từ cuộc sống thường nhật đến chuyến đi dài ngày xuyên Việt, chủ xe này thừa nhận VF 9 là mẫu xe đáng tiền.

“Độ khỏe của VF 9 so với xe xăng thì có lẽ phải so với xe động cơ V8, nhưng dễ kiểm soát. Lái VF 9 liên tục 500-600 km một ngày khá thoải mái, không mệt”, anh Tuấn chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Tuấn (Hà Nội) đánh giá VF 9 ổn khi vận hành đường dài.

Chiếc xe cũng là nguồn cảm hứng giúp anh Tuấn và chủ xe khác thực hiện hành trình dài. Hồi tháng 7, hội “Anh em VF 9 - VF 9 Club” thực hiện hành trình “The Ultimate Rally” trong khoảng 30 ngày, đi qua 5 quốc gia Đông Nam Á.

Tổng quãng đường của hành trình lên đến khoảng 10.000 km và đa dạng địa hình, nhưng dường như vẫn không thể đẩy VinFast VF 9 đến giới hạn.

“Từ đầu đến cuối chuyến đi, chiếc xe đều có thể xử lý mọi tình huống dễ dàng. Xe đi nhàn đến mức tối nào anh em cũng còn sức ngồi lại chuyện trò”, anh Trần Đức Hạnh, một thành viên trong đoàn, chia sẻ.

Với định vị là xe dành cho khách hàng “hưởng thụ”, VF 9 tập trung nhiều công nghệ tối tân của hãng xe Việt. Hàng ghế cơ trưởng tích hợp chỉnh điện, mát-xa, thông gió, sưởi, bệ tỳ tay riêng, cửa gió và cổng sạc tách biệt là ưu điểm giúp phục vụ tốt gia đình.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cấp độ 2 đi kèm tính năng giữ làn, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng… mang lại trải nghiệm lái yên tâm.

VF 9 truyền cảm hứng cho nhiều chủ xe thực hiện các chuyến đi xuyên Việt, xuyên Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Đức Tuấn còn đánh giá cao tính cầu thị của VinFast, khi biết lắng nghe phản hồi của người dùng và liên tục hoàn thiện sản phẩm.

“Tôi và một số anh em sử dụng VF 9 khi phát hiện ra vấn đề gì về phần mềm sẽ tổng hợp lại và báo cho trung tâm chăm sóc khách hàng. Sau đó, họ cho đội lập trình xử lý nhanh chóng. Các bản cập nhật phần mềm đều khắc phục những vấn đề mà chúng tôi gặp phải”, anh Tuấn chia sẻ.

Với dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 và miễn phí sạc cho người mua xe đến ngày 30/6/2027, VinFast chinh phục nhiều người dùng, trong đó có anh Tuấn.

Mới đây, VinFast chủ động mở khảo sát lấy ý kiến 300.000 khách hàng về chất lượng dịch vụ hậu mãi, tay nghề kỹ thuật viên… nhằm tiếp tục hoàn thiện dịch vụ. Động thái này được người dùng đánh giá cao khi khách hàng thực sự được coi là trung tâm trong chiến lược phát triển của hãng.

Anh Phạm Đức Giang (Hưng Yên) bất ngờ khi VF 9 là xe “đầu bảng” của VinFast nhưng chi phí “nuôi” khá tiết kiệm.

Đó cũng lý do anh Phạm Đức Giang (Hưng Yên) từng tạm chia tay VF 9 sau khi thay đổi nhu cầu nhưng sau cùng vẫn quay lại với mẫu xe này. Bên cạnh đó, với anh Giang, một trong những điểm ấn tượng của VinFast VF 9 là chi phí “nuôi” xe tiết kiệm. Anh tấm tắc: “Mỗi lần bảo dưỡng định kỳ mốc 12.000 km của VF 9 chỉ bằng 1/3 xe xăng dầu phổ thông. Nhìn hóa đơn gọn nhẹ, tương đương bảo dưỡng xe hạng A”.

Đáng chú ý, mẫu xe “đầu bảng” trong dải sản phẩm của hãng xe Việt đang đi kèm loạt ưu đãi “lợi chồng lợi”, đặc biệt trong thời điểm cao điểm mua sắm cuối năm.

Theo đó, khách hàng mua xe trong tháng 10 được giảm 4% trên giá niêm yết, đồng thời tặng kèm mẫu xe máy điện Vero X (có thể quy đổi thành tiền mặt). Nếu đang là chủ sở hữu xe xăng chuyển sang xe điện, người dùng có thể được ưu đãi lên đến 100 triệu đồng (riêng chủ xe sinh sống tại Thái Nguyên được hưởng mức 150 triệu đồng). Còn với chủ xe đăng ký ở Hà Nội/TP.HCM, VinFast tặng thêm 70 triệu đồng dưới dạng điểm VPoint để sử dụng tại các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup và đối tác.

Tổng giá trị ưu đãi có thể lên đến 268 triệu đồng, mang cơ hội sở hữu “xe sang giá xịn” đến nhiều người dùng Việt.