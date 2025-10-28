Chủ xe Vinfast VF 8 tại Tam Đảo nói gì khi lái hơn 7.000 km/tháng

Sau khi chuyển sang dùng VF 8, anh Trần Quang (Phú Thọ) nhận ra sự khác biệt rõ rệt, từ trải nghiệm vận hành, chi phí sử dụng đến những tác động tích cực từ sống xanh.

Từ thời còn lái xe xăng, anh Trần Quang (xã Tam Đảo, Phú Thọ) đã quan tâm đến các mẫu xe điện của VinFast. Anh chủ động tìm hiểu kỹ và lắng nghe chia sẻ từ những người đang sử dụng thực tế. Chính những phản hồi thực tế đã khiến anh quyết định chuyển sang xe điện VinFast.

Động lực chuyển sang dùng xe điện

Những cuộc trò chuyện với bạn bè giúp anh Quang củng cố niềm tin vào xe điện. Từ tò mò chuyển sang tin tưởng, anh bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc thay đổi phương tiện. Anh tìm hiểu VF 8 của Green Future (GF) và được thôi thúc chốt mua xe nhờ chính sách giá, chất lượng xe được bảo chứng từ GF cùng ưu đãi đến 70 triệu đồng.

Từng gắn bó với xe xăng, anh hiểu rõ một số bất tiện khi di chuyển nhiều. Anh Quang cho biết việc chuyển sang xe điện như VinFast VF 8 đã thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển của anh. Sau gần một năm sử dụng, càng đi nhiều, anh càng tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Anh đánh giá chiếc xe vận hành mạnh mẽ, êm ái, chi phí sử dụng tiết kiệm và mang lại sự tiện lợi trong mọi hành trình.

Anh Trần Quang (Phú Thọ) quyết định chuyển sang xe điện sau khi tìm hiểu kỹ chia sẻ của những chủ xe thực tế.

Là người thường xuyên di chuyển xa, trung bình mỗi tháng anh Quang đi hơn 7.000 km. Từ ngày chuyển sang VF 8, anh gần như không cần chi tiền nhiên liệu, bởi chính sách sạc miễn phí tới hết tháng 6/2027 của VinFast. Anh tính toán mỗi năm, bản thân tiết kiệm được cả trăm triệu đồng so với trước.

Song chi phí chỉ là một phần của câu chuyện. Sống tại Tam Đảo, vùng núi có địa hình dốc và quanh co, anh Quang đánh giá cao khả năng vận hành của VF 8. Chiếc xe điện cho phản hồi nhanh, leo dốc mạnh và giữ thăng bằng tốt ở những khúc cua gắt.

“Đường dốc cũng leo tốt, vào cua chỉ cần giảm nhẹ ga là xe tự cân bằng, không cần dùng phanh nhiều”, anh Quang chia sẻ trải nghiệm khi di chuyển trên đường đèo Tam Đảo.

Lợi ích từ sống xanh sau khi dùng VF 8

Phiên bản VF 8 Eco mà anh Quang đang sử dụng không phải cao cấp nhất, nhưng theo anh là “không thiếu thứ gì”. Xe có không gian rộng, thao tác thuận tiện nhờ tích hợp các tính năng trên màn hình cảm ứng lớn. Trang bị tiện nghi hiện đại cũng đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình.

Anh đặc biệt ấn tượng với sự êm ái và tĩnh lặng của VF 8. Không còn tiếng động cơ hay độ rung mỗi khi khởi hành, mỗi chuyến đi trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn. Hành khách trên xe, kể cả người lớn tuổi hay trẻ nhỏ, cảm thấy dễ chịu hơn so với trước.

Anh Quang ấn tượng với trang bị tiện nghi và tính năng công nghệ trên VF 8.

Bên cạnh đó, khi đỗ xe trong nhà, anh Quang nhận thấy sự thay đổi trong đời sống hàng ngày. Buổi sáng không còn mùi xăng và khói xe vương lại trong không khí, không gian sống trở nên trong lành hơn. Với anh, đó là những thay đổi nhỏ nhưng mang lại cảm giác dễ chịu và yên tâm - điều giá trị mà trước đây anh chưa để ý đến.

Về hạ tầng sạc, anh Quang đánh giá thực tế vượt ngoài mong đợi ban đầu. Việc sạc xe tại Tam Đảo và trên các tuyến đường di chuyển hàng ngày rất thuận tiện. Trạm sạc được bố trí dày đặc giúp anh yên tâm trong mọi hành trình dù tần suất sử dụng cao. Anh cũng đăng ký lắp thêm bộ sạc tại nhà để chủ động hơn khi cần.

Sau gần một năm sử dụng, anh Quang cho rằng việc chuyển sang xe điện không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang đến trải nghiệm lái hoàn toàn khác, cùng một lối sống yên tĩnh, sạch sẽ và hiện đại hơn.