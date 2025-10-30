Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mitsubishi làm SUV plug-in hybrid, thiết kế giống Destinator?

  • Thứ năm, 30/10/2025 08:21 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chiếc xe được thiết kế hầm hố, pha lẫn các trang bị hiện đại với trần kính toàn cảnh.

Mitsubishi Elevance Concept anh 1

Tại gian hàng Mitsubishi, mẫu concept Elevance được trưng bàt với chủ đề "Forever Adventure", xây dựng trên nền tảng plug-in hybrid.
Mitsubishi Elevance Concept anh 2

Xe có thiết kế cỡ lớn, được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield quen thuộc tương tự Xforce hay Destinator.
Mitsubishi Elevance Concept anh 3

Đầu xe được giản lược mặt lưới tản nhiệt, dời các khe gió xuống cản trước cùng cặp đèn chiếu sáng đa tầng đặt 2 bên.

Mitsubishi Elevance Concept anh 4

Đuôi xe nổi bật với logo thương hiệu đặt ở trung tâm, dải đèn LED chạy quanh phần đuôi.

Mitsubishi Elevance Concept anh 5

Khu vực cản sau với đèn sương mù và các nan ngang tạo cảm giác hiện đại.

Mitsubishi Elevance Concept anh 6

Xe được trang bị bộ mâm cỡ lớn với phần ốp hầm hố.

Mitsubishi Elevance Concept anh 7

Elevance Concept được bao quanh bởi trần kính, nối với cửa sổ trời toàn cảnh tạo cảm giác tương lai.
Mitsubishi Elevance Concept anh 8Mitsubishi Elevance Concept anh 9

Hàng ghế trước và sau được bọc da với tone vàng-kem, ghế ngồi dáng công thái học đệm trần trám tạo độ êm ái.
Mitsubishi Elevance Concept anh 10Mitsubishi Elevance Concept anh 11

Vô lăng vát 2 đầu với các phím chứ năng kiểu cảm ứng. Yên ngựa nay được thu nhỏ thành một bục đặt ở trung tâm hàng ghế trước, cần số dạng vặn.
Mitsubishi Elevance Concept anh 12

Các thông tin về hệ truyền động và khả năng thương mại của Elevance vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng xe sẽ được trang bị 4 motor điện độc lập, đi cùng công nghệ kiểm soát toàn phần super All-wheel Control đặc trưng của Mitsubishi.

Đan Thanh

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

Mitsubishi Elevance Concept All-Wheel Control Adventure Xforce Forever Mitsubishi

