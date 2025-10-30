Mitsubishi làm SUV plug-in hybrid, thiết kế giống Destinator?

|
Tại gian hàng Mitsubishi, mẫu concept Elevance được trưng bàt với chủ đề "Forever Adventure", xây dựng trên nền tảng plug-in hybrid.
Xe có thiết kế cỡ lớn, được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield quen thuộc tương tự Xforce hay Destinator.
Đầu xe được giản lược mặt lưới tản nhiệt, dời các khe gió xuống cản trước cùng cặp đèn chiếu sáng đa tầng đặt 2 bên.
Đuôi xe nổi bật với logo thương hiệu đặt ở trung tâm, dải đèn LED chạy quanh phần đuôi.
Khu vực cản sau với đèn sương mù và các nan ngang tạo cảm giác hiện đại.
Xe được trang bị bộ mâm cỡ lớn với phần ốp hầm hố.
Elevance Concept được bao quanh bởi trần kính, nối với cửa sổ trời toàn cảnh tạo cảm giác tương lai.
Hàng ghế trước và sau được bọc da với tone vàng-kem, ghế ngồi dáng công thái học đệm trần trám tạo độ êm ái.
Vô lăng vát 2 đầu với các phím chứ năng kiểu cảm ứng. Yên ngựa nay được thu nhỏ thành một bục đặt ở trung tâm hàng ghế trước, cần số dạng vặn.
Các thông tin về hệ truyền động và khả năng thương mại của Elevance vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng xe sẽ được trang bị 4 motor điện độc lập, đi cùng công nghệ kiểm soát toàn phần super All-wheel Control đặc trưng của Mitsubishi.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.