SUV điện của Honda lần đầu ra mắt, đuôi xe gây chú ý

|
Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda lần đầu giới thiệu mẫu SUV thuần điện Honda 0 α (0 alpha) - "tân binh" thuộc dòng Honda 0 Series của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản. Honda cho biết SUV thuần điện 0 α là mẫu xe tiêu chuẩn (entry level) trong dòng 0 Series.
|
Honda 0 α sở hữu kiểu dáng xe thấp mà không làm giảm khoảng sáng gầm, tạo ra khoang cabin mỏng nhưng vẫn mang lại không gian rộng rãi và thoải mái cho hành khách. Mặt lưng dựng đứng tiếp tục là đặc trưng dòng xe điện 0 Series của Honda.
|
Mẫu xe điện mới nhất thuộc dòng Honda 0 Series có đèn LED với thiết kế mỏng. Trung tâm khu vực đầu xe là logo Honda phát sáng.
|
Mâm xe có thiết kế ấn tượng.
|
Honda cho biết dự kiến bán ra Honda 0 α trên toàn cầu, chủ yếu tại Nhật Bản và Ấn Độ vào năm 2027.
|
|
Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, bên cạnh Honda 0 α (ảnh trái), hãng xe Nhật Bản cũng mang đến trưng bày SUV điện Honda 0 Series (ảnh phải). Mẫu xe này từng cùng 0 Saloon lần đầu trình diện khách hàng toàn cầu ở triển lãm CES 2025.
|
So với Honda 0 α, mẫu xe này có phần kính lái thoải hơn. Đuôi xe 0 SUV hướng lên, cản sau hầm hố, kết hợp mặt lưng dựng đứng và dải đèn hậu hình chữ U.
|
Cụm đèn chiếu sáng của Honda 0 SUV có dạng pixel. Trung tâm khu vực đầu xe vẫn là logo Honda phát sáng.
|
Tay nắm cửa ẩn được sử dụng cho Honda 0 SUV.
|
Mẫu SUV điện của Honda dùng camera thay cho gương chiếu hậu truyền thống.
|
Bộ mâm xe kích thước 21 inch của Honda 0 SUV được kết hợp cùng bộ lốp chuyên dụng cho ôtô điện đến từ thương hiệu Michelin.
|
Giá bán của Honda 0 SUV chưa được tiết lộ nhưng nhiều khả năng sẽ thấp hơn mức dự kiến 80.000 USD của Honda 0 Saloon. Honda cho biết toàn bộ 3 mẫu xe thuộc dòng 0 Series gồm Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Honda 0 α sẽ được bán ra tại Nhật Bản trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 31/3/2028.
