Xe EV

SUV điện của Honda lần đầu ra mắt, đuôi xe gây chú ý

  • Thứ tư, 29/10/2025 14:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

SUV thuần điện Honda 0 α có lần đầu trình diện khách hàng toàn cầu, sẽ là cái tên rẻ nhất trong dòng xe điện 0 Series của Honda.

SUV dien Honda anh 1

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda lần đầu giới thiệu mẫu SUV thuần điện Honda 0 α (0 alpha) - "tân binh" thuộc dòng Honda 0 Series của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản. Honda cho biết SUV thuần điện 0 α là mẫu xe tiêu chuẩn (entry level) trong dòng 0 Series.

SUV dien Honda anh 2

Honda 0 α sở hữu kiểu dáng xe thấp mà không làm giảm khoảng sáng gầm, tạo ra khoang cabin mỏng nhưng vẫn mang lại không gian rộng rãi và thoải mái cho hành khách. Mặt lưng dựng đứng tiếp tục là đặc trưng dòng xe điện 0 Series của Honda.
SUV dien Honda anh 3

Mẫu xe điện mới nhất thuộc dòng Honda 0 Series có đèn LED với thiết kế mỏng. Trung tâm khu vực đầu xe là logo Honda phát sáng.
SUV dien Honda anh 4

Mâm xe có thiết kế ấn tượng.
SUV dien Honda anh 5

Honda cho biết dự kiến bán ra Honda 0 α trên toàn cầu, chủ yếu tại Nhật Bản và Ấn Độ vào năm 2027.
SUV dien Honda anh 6SUV dien Honda anh 7

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, bên cạnh Honda 0 α (ảnh trái), hãng xe Nhật Bản cũng mang đến trưng bày SUV điện Honda 0 Series (ảnh phải). Mẫu xe này từng cùng 0 Saloon lần đầu trình diện khách hàng toàn cầu ở triển lãm CES 2025.
SUV dien Honda anh 8

So với Honda 0 α, mẫu xe này có phần kính lái thoải hơn. Đuôi xe 0 SUV hướng lên, cản sau hầm hố, kết hợp mặt lưng dựng đứng và dải đèn hậu hình chữ U.
SUV dien Honda anh 9SUV dien Honda anh 10

Cụm đèn chiếu sáng của Honda 0 SUV có dạng pixel. Trung tâm khu vực đầu xe vẫn là logo Honda phát sáng.
SUV dien Honda anh 11

Tay nắm cửa ẩn được sử dụng cho Honda 0 SUV.
SUV dien Honda anh 12

Mẫu SUV điện của Honda dùng camera thay cho gương chiếu hậu truyền thống.
SUV dien Honda anh 13

Bộ mâm xe kích thước 21 inch của Honda 0 SUV được kết hợp cùng bộ lốp chuyên dụng cho ôtô điện đến từ thương hiệu Michelin.
SUV dien Honda anh 14

Giá bán của Honda 0 SUV chưa được tiết lộ nhưng nhiều khả năng sẽ thấp hơn mức dự kiến 80.000 USD của Honda 0 Saloon. Honda cho biết toàn bộ 3 mẫu xe thuộc dòng 0 Series gồm Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Honda 0 α sẽ được bán ra tại Nhật Bản trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 31/3/2028.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

SUV điện Honda Honda 0 alpha 0 SUV 0 saloon ôtô điện xe điện Honda 0 Series

