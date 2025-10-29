SUV điện của Honda lần đầu ra mắt, đuôi xe gây chú ý

Giá bán của Honda 0 SUV chưa được tiết lộ nhưng nhiều khả năng sẽ thấp hơn mức dự kiến 80.000 USD của Honda 0 Saloon. Honda cho biết toàn bộ 3 mẫu xe thuộc dòng 0 Series gồm Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Honda 0 α sẽ được bán ra tại Nhật Bản trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 31/3/2028.