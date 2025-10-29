Cận cảnh Honda Super-One - xe điện cỡ nhỏ, bán ra từ năm sau

Honda dự kiến bắt đầu sản xuất và mở bán Super-One tại Nhật Bản từ năm sau trước khi giới thiệu mẫu xe điện nhỏ gọn này cho khách hàng ở Anh, châu Á, châu Đại Dương hay bất kỳ thị trường nào có nhu cầu. Nếu về Việt Nam, Honda Super-One sẽ cạnh tranh VinFast VF 3 và Wuling Mini EV trong phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ.