Xe điện 'siêu mini' của Honda liệu gây bão nếu về Việt Nam?

Mẫu xe có kích thước nhỏ, được thiết kế tối giản từ ngoài vào trong với thiết kế nhỏ hơn nhiều chiếc ôtô mini quen thuộc tại Việt Nam.

Tại Triển lãm ôtô Nhật Bản 2025 (JMS 2025), gian hàng của Honda nổi bật với chiếc ôtô điện mini mang tên Micro EV. Đây hiện là bản concept được Honda giới thiệu nhằm cho thấy tầm nhìn điện hóa của thương hiệu.

Hãng xe Nhật Bản không tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến số đo hay kích thước của Micro EV. Tuy nhiên khi nhìn bên ngoài, chiếc xe nhỏ hơn VinFast VF 3 hay Wuling MiniEV tại Việt Nam.

Xe có thiết kế nhỏ nhắn, vui nhộn. Đầu xe gây ấn tượng với logo thương hiệu được đặt ở trung tâm, tạo thành chi tiết "mũi heo" khép kín lạ mắt. Cặp đèn chiếu sáng chính dáng tròn đặt nổi ở ngay dưới kính lái, biến tòa bộ thiết kế phía trước trông như một gương mặt hoạt hình.

Thiết kế đầu (trái) và đuôi của Honda Micro EV vui nhộn. Ảnh: Phong Vân.

Trái ngược với sự dễ thương ở đầu xe, phần đuôi mang thiết kế tối giản với duy nhất cặp đèn hậu đặt dọc và một khu vực trông như cốp để đồ thu nhỏ, được khắc tên thương hiệu.

Bước vào bên trong, thiết kế của Micro EV tối giản với duy nhất một vô lăng và điện thoại gắn ở trung tâm thay cho đồng hồ đo vận tốc. Toàn bộ thông tin xe được hiển thị trên điện thoại này, hoặc một bảng điều khiển kỹ thuật số được tích hợp ở bảng táp lô, hiển thị các dòng chữ nhắc nhở điều hướng đơn giản.

Xe được trang bị duy nhất băng ghế với 2 chỗ ngồi nhỏ, bọc da màu trắng trơn. Các thông tin về sức mạnh động cơ hay hệ truyền động vẫn đang được giữ kín. Hiện tại, Honda cũng giữ kín kế hoạch sản xuất thương mại với Micro EV.

Thiết kế tối giản bên trong khoang cabin của Honda Micro EV. Ảnh: Phong Vân.

Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là mẫu xe gây bão nếu trở thành bản thương mại, phân phối tại các quốc gia ưa chuộng phong cách này như châu Âu hay quê nhà Nhật Bản.

Tại Việt Nam, mẫu xe còn có thể gia nhập làn sóng điện hóa vốn đang dần phổ biến, cạnh tranh doanh số cùng các đối thủ như VinFast Minio Green, Wuling MiniEV hay Bestune Xiaoma. Với thiết kế nhỏ nhắn và cấu hình một hàng ghế, dây dự kiến là cái tên đáng cân nhắc, thậm chí có thể thay thế xe máy nếu được định giá hợp lý.