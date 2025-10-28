Hơn 9.500 người tranh 200 suất mua xe thể thao Mazda

Phiên bản 12R của Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster chỉ có 200 xe được sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật Bản.

Theo Carscoops, khi bắt đầu nhận cọc cho Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster phiên bản 12R hồi đầu năm, hãng xe Nhật Bản dự định chỉ sản xuất 200 xe. Con số này khá hạn chế nếu đặt cạnh tổng cộng hơn 9.500 đăng ký sở hữu mẫu xe thể thao đã được hãng ghi nhận tại Nhật Bản.

Phản hồi tích cực từ cộng đồng được đánh giá không quá bất ngờ. Đây là mẫu xe đầu tay của Mazda Spirit Racing - bộ phận hiệu suất cao mới của thương hiệu ôtô Nhật Bản và là sự thay thế cho MazdaSpeed.

Hai phiên bản khác nhau của MX-5 Spirit Racing Roadster đã được giới thiệu, gồm bản cơ sở và một phiên bản 12R với nhiều cải tiến.

Cả hai đều sử dụng động cơ 4 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 2.0L nhưng có sự khác biệt về công suất đầu ra. Phiên bản tiêu chuẩn cung cấp công suất 181 mã lực, còn bản 12R được nâng lên thành 197 mã lực nhờ cổng nạp mới, ống xả được tinh chỉnh hay nâng cấp trục cam.

Những thay đổi này giúp Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster 12R trở thành một trong những chiếc Miata mạnh mẽ nhất lịch sử.

Mẫu xe thể thao của Mazda có duy nhất tùy chọn hộp số sàn 6 cấp, dẫn động cầu sau, kết hợp bộ giảm xóc Bilstein với những thay đổi đặc biệt nhắm đến cải thiện khả năng vận hành.

Phiên bản 12R sở hữu ngoại thất nổi bật với màu sơn xám Aero Gray, điểm xuyết bởi các điểm nhấn màu xám đậm hơn trên bộ chia gió trước, ốp sườn hay cánh gió sau. Bên trong khoang lái, Roadster 12R có ghế ngồi thể thao bọc da Alcantara với dây đai an toàn 4 điểm.

Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster tiêu chuẩn có giá khởi điểm 5,265 triệu yen (khoảng 34.400 USD ) với tổng cộng 2.200 xe được sản xuất.

Phiên bản Roadster 12R sẽ chỉ giới hạn 200 xe cho thị trường Nhật Bản kèm giá bán khởi điểm 7,612 triệu yen (khoảng 49.700 USD ).