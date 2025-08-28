Lãnh đạo Mazda nói gì về khả năng điện hóa bán tải BT-50?

Người đứng đầu Mazda Australia khẳng định không sớm điện hóa Mazda BT-50, tin rằng động cơ diesel vẫn hợp lý trên mẫu bán tải cỡ trung.

Theo Carscoops, làn sóng điện hóa gần đây bắt đầu ảnh hưởng đến phân khúc bán tải khi ngày càng nhiều mẫu xe được trang bị hệ truyền động thuần điện, hybrid cắm sạc hoặc hybrid nhẹ.

Tuy nhiên, người đứng đầu Mazda Australia gần đây tuyên bố bán tải Mazda BT-50 sẽ gắn bó lâu dài với động cơ diesel, bất chấp hãng xe Nhật Bản hoàn toàn có khả năng ứng dụng hệ truyền động điện cho mẫu bán tải cỡ trung.

Mazda BT-50 có thể xem là mẫu xe “song sinh” với bán tải đồng hương Isuzu D-Max. Gần đây, một biến thể thuần điện của Isuzu D-Max đã được ra mắt, sở hữu thiết lập motor kép với công suất đầu ra tối đa 188 mã lực. Gói pin dung lượng 66,9 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 263 km, công bố theo chu trình WLTP.

Dù vậy, Mazda BT-50 sẽ không có một biến thể thuần điện tương tự D-Max EV, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Isuzu D-Max đã có biến thể thuần điện, còn Mazda BT-50 sẽ gắn bó lâu dài với động cơ diesel. Ảnh: Isuzu.

Chia sẻ với Drive, Giám đốc Mazda Australia Vinesh Bhindi cho biết hãng chưa sẵn sàng công bố bất kỳ thông tin nào ở thời điểm này.

“Tôi không nghĩ Mazda sẽ sớm ra mắt bán tải thuần điện. Chúng tôi sẽ xem xét tình hình thị trường hiện tại, rằng nhu cầu dành cho bán tải chạy điện là có. Mazda nên cân nhắc các lựa chọn”, ông Vinesh Bhindi nói thêm.

Ford Ranger, BYD Shark và GMW Cannon Alpha là những mẫu bán tải cỡ trung được trang bị công nghệ hybrid cắm sạc (PHEV). Nissan Navara hay Mitsubishi Triton thế hệ kế cận được cho là sẽ đi theo hướng phát triển tương tự. Dù vậy, Vinesh Bhindi tin rằng PHEV không phải là một mối đe dọa.

“Động cơ diesel trên bán tải sẽ tiếp tục tồn tại. Tôi không nhìn thấy tương lai nơi bán tải PHEV hay bán tải thuần điện là lựa chọn duy nhất. Tôi nghĩ động cơ diesel vẫn hợp lý. Nếu nhìn vào NVES (Tiêu chuẩn hiệu suất xe mới), công nghệ diesel vẫn có lượng phát thải CO2 thấp hơn các loại khác”, người đứng đầu Mazda Australia nhận định.

Mazda BT-50 khó có khả năng được điện hóa trong tương lai gần. Ảnh: Mazda.

Các bình luận này vẽ ra tương lai gần trong đó Mazda BT-50 khó có khả năng sớm được trang bị động cơ không phát thải.

Theo Carscoops, mẫu bán tải cỡ trung này vẫn có thể được điện hóa ở cấp độ nhẹ, giống với cách Toyota trình làng phiên bản MHEV của Toyota Hilux sử dụng động cơ diesel. Hướng đi này được cho là vừa giữ nguyên ưu điểm của động cơ diesel, vừa đảm bảo giảm mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như lượng phát thải.

Thế hệ thứ ba của Mazda BT-50 ra mắt vào năm 2022, nhận một bản nâng cấp hồi năm ngoái. Tại Australia, Mazda BT-50 có 2 phiên bản động cơ turbodiesel.

Một phiên bản sử dụng động cơ 4 xy-lanh dung tích 2.2L, sản sinh công suất tối đa 161 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Phiên bản còn lại dùng động cơ dung tích 3.0L, cung cấp công suất tối đa 187 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm.