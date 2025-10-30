Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngắm xe mui trần siêu sang, chế tác thủ công của Mercedes-Maybach

  • Thứ năm, 30/10/2025 12:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc xe được trạm khắc các logo Maybach phong cách Monogram từ ngoài vào trong, với các trang bị siêu sang đầu bảng của Mercedes-Maybach.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 1

Mẫu roadster siêu sang của Mercede-Maybach được mang đến trưng bày tại triển lãm JMS 2025. So với chiếc từng xuất hiện vào năm ngoái, mẫu xe cũng không có quá nhiều thay đổi.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 2

Phiên bản giới thiệu tại Nhật Bản mang màu sơn White Ambience cùng bộ mâm Maybach đặc trưng, nhưng không phải bộ mâm dạng chảo từng đi cùng chiếc SL xuất hiện tại Đức năm 2024.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 3

Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience sở hữu nước sơn trắng nhám Opalite White Magno, với lưới tản nhiệt dạng dọc. Lưới bảo vệ cản trước cũng được trang trí với các họa tiết logo monogram.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 4Mercedes-Maybach SL 680 anh 5

Các logo xuất hiện dày đặc ở nắp ca pô và phần mui xếp phía sau, sử dụng kĩ thuật mài nhẵn thủ công.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 6

Đuôi trông vẫn thể thao nhưng sang trọng với ống xả kép mạ chrome.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 7

Xe có cấu hình 2 chỗ ngồi, khác với kiểu 2+2 quen thuộc trên những chiếc AMG SL-Class.

Mercedes-Maybach SL 680 anh 8Mercedes-Maybach SL 680 anh 9Mercedes-Maybach SL 680 anh 10

Sự sang trọng thể hiện ở mọi chi tiết bên trong khoang lái, từ pê dan mạ vàng khắc logo Maybach, bệ bước chân, da Exclusive Nappa Crystal White đến màn hình 11,8 inch hệ điều hành MBUX có thể thay đổi độ nghiêng, vô lăng bọc da monogram...
Mercedes-Maybach SL 680 anh 11
Mẫu xe mui trần siêu sang này chỉ được trang bị động cơ V8 Biturbo 4.0L cho công suất 585 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của xe trong vòng 4,1 giây và tốc độ đối đa 260 km/h, thấp hơn con số 3,6 giây và 315 km/h của AMG SL 63 4MATIC+.

Đan Thanh

ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

Mercedes-Maybach SL 680 JMS 2025 V8 Biturbo 4.0L Maybach Mui xếp Lưới bảo vệ

