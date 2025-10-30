Ngắm xe mui trần siêu sang, chế tác thủ công của Mercedes-Maybach

|
Mẫu roadster siêu sang của Mercede-Maybach được mang đến trưng bày tại triển lãm JMS 2025. So với chiếc từng xuất hiện vào năm ngoái, mẫu xe cũng không có quá nhiều thay đổi.
Phiên bản giới thiệu tại Nhật Bản mang màu sơn White Ambience cùng bộ mâm Maybach đặc trưng, nhưng không phải bộ mâm dạng chảo từng đi cùng chiếc SL xuất hiện tại Đức năm 2024.
Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience sở hữu nước sơn trắng nhám Opalite White Magno, với lưới tản nhiệt dạng dọc. Lưới bảo vệ cản trước cũng được trang trí với các họa tiết logo monogram.
Các logo xuất hiện dày đặc ở nắp ca pô và phần mui xếp phía sau, sử dụng kĩ thuật mài nhẵn thủ công.
Đuôi trông vẫn thể thao nhưng sang trọng với ống xả kép mạ chrome.
Xe có cấu hình 2 chỗ ngồi, khác với kiểu 2+2 quen thuộc trên những chiếc AMG SL-Class.
Sự sang trọng thể hiện ở mọi chi tiết bên trong khoang lái, từ pê dan mạ vàng khắc logo Maybach, bệ bước chân, da Exclusive Nappa Crystal White đến màn hình 11,8 inch hệ điều hành MBUX có thể thay đổi độ nghiêng, vô lăng bọc da monogram...
|Mẫu xe mui trần siêu sang này chỉ được trang bị động cơ V8 Biturbo 4.0L cho công suất 585 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của xe trong vòng 4,1 giây và tốc độ đối đa 260 km/h, thấp hơn con số 3,6 giây và 315 km/h của AMG SL 63 4MATIC+.
