Cận cảnh môtô điện Yamaha Tricera Proto - có vô lăng, 3 bánh độc lập

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 , thương hiệu xe máy Nhật Bản mang đến gian trưng bày mẫu môtô điện 3 bánh Yamaha Tricera Proto. Mẫu xe này từng được tiết lộ lần đầu dưới dạng concept cách đây 3 năm.

Yamaha Tricera Proto có kết cấu 2 bánh ở trục trước và một bánh phía sau.

Mẫu môtô 3 bánh của Yamaha được trang bị vô lăng đáy phẳng 3 chấu, màn hình trên táp-lô có thiết kế đơn giản. Ở bệ trung tâm là các phím bấm và núm xoay vật lý để chọn số.

Yamaha cho biết Tricera Proto được trang bị một motor điện, tuy nhiên không tiết lộ sức mạnh động cơ hay dung lượng gói pin.

Hãng xe Nhật Bản cho biết đã phát triển hệ thống lái 3 bánh cho Yamaha Tricera Proto để đạt được sự thống nhất giữa xe và người lái.

Bánh xe trước và sau của Yamaha Tricera Proto có thể xoay cùng hướng, hoặc ngược chiều nhau để tăng độ linh hoạt và ổn định. Người lái cũng có thể chủ động tắt chế độ đánh lái bánh sau để tăng trải nghiệm lái.

