Cận cảnh môtô điện Yamaha Tricera Proto - có vô lăng, 3 bánh độc lập

  • Thứ năm, 30/10/2025 07:35 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Mẫu môtô 3 bánh của Yamaha được trang bị một motor điện, tuy nhiên chưa rõ thông số kỹ thuật cụ thể.

Yamaha Tricera Proto anh 1

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, thương hiệu xe máy Nhật Bản mang đến gian trưng bày mẫu môtô điện 3 bánh Yamaha Tricera Proto. Mẫu xe này từng được tiết lộ lần đầu dưới dạng concept cách đây 3 năm.
Yamaha Tricera Proto anh 2Yamaha Tricera Proto anh 3

Phần đầu xe Yamaha Tricera Proto khá phức tạp, thiết kế mang hơi hướm siêu xe. Mẫu môtô 3 bánh được trang bị đèn pha tròn, dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang. Logo thương hiệu xuất hiện ở vị trí nổi bật.
Yamaha Tricera Proto anh 4

Yamaha Tricera Proto có kết cấu 2 bánh ở trục trước và một bánh phía sau.
Yamaha Tricera Proto anh 5

Cận cảnh mâm xe Yamaha Tricera Proto, đi kèm trang bị phanh đĩa.
Yamaha Tricera Proto anh 6

Kính chiếu hậu của xe khá đơn giản.
Yamaha Tricera Proto anh 7Yamaha Tricera Proto anh 8

Mẫu môtô 3 bánh của Yamaha được trang bị vô lăng đáy phẳng 3 chấu, màn hình trên táp-lô có thiết kế đơn giản. Ở bệ trung tâm là các phím bấm và núm xoay vật lý để chọn số.
Yamaha Tricera Proto anh 9

Bộ ghế ngồi thể thao bọc chất liệu màu đỏ thẫm.
Yamaha Tricera Proto anh 10

Yamaha cho biết Tricera Proto được trang bị một motor điện, tuy nhiên không tiết lộ sức mạnh động cơ hay dung lượng gói pin.
Yamaha Tricera Proto anh 11

Hãng xe Nhật Bản cho biết đã phát triển hệ thống lái 3 bánh cho Yamaha Tricera Proto để đạt được sự thống nhất giữa xe và người lái.

Yamaha Tricera Proto anh 12

Bánh xe trước và sau của Yamaha Tricera Proto có thể xoay cùng hướng, hoặc ngược chiều nhau để tăng độ linh hoạt và ổn định. Người lái cũng có thể chủ động tắt chế độ đánh lái bánh sau để tăng trải nghiệm lái.
Yamaha Tricera Proto anh 13

Yamaha chưa công bố kế hoạch thương mại hóa môtô điện 3 bánh Yamaha Tricera Proto.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

Yamaha Tricera Proto Japan Mobility Show 2025 môtô điện môtô 3 bánh triển lãm Yamaha

