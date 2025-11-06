Đổi ngoại hình, giá tăng nhẹ - Honda Air Blade 160 bán cho ai?

Honda Air Blade 160 ở bản mới có sự thay đổi đáng kể ở thiết kế phía trước, tuy nhiên tính thể thao nhìn chung vẫn chưa cực đoan như đối thủ trực tiếp Yamaha NVX 155.

Honda Việt Nam vừa chính thức ra mắt dòng xe tay ga Air Blade 2026, vẫn có 2 tùy chọn động cơ 125 cc và 160 cc, mỗi biến thể lại có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao.

Trong đó, giá bán của Honda Air Blade 160 mới lần lượt 56,89 triệu đồng ở bản Tiêu chuẩn, 58,09 triệu đồng ở bản Đặc biệt, còn bản Thể thao có giá 58,59 triệu đồng.

So với bản tiền nhiệm, giá bán mẫu xe tay ga 160 phân khối của Honda đã có sự tăng nhẹ. Đợt điều chỉnh này liệu có làm ảnh hưởng đến vị thế của Honda Air Blade 160 trước đối thủ trực tiếp Yamaha NVX 155?

Ngoại hình thay đổi

Ở bản nâng cấp 2026 vừa ra mắt, Honda Air Blade 160 có sự thay đổi đáng kể khi nhìn chính diện.

Cụm đèn trước của xe sở hữu thiết kế tách tầng, gồm đèn xi-nhan đặt riêng phía trên, kết hợp cụm chiếu sáng và dải đèn định vị chữ V sắc nét bên dưới.

Thiết kế mới khiến Honda Air Blade 160 ngày càng trở nên "hiền lành" khi đặt cạnh đối thủ trực tiếp Yamaha NVX 155. Ở thế hệ mới, Yamaha NVX 155 được đánh giá sở hữu chất thể thao nhiều hơn do phần yếm góc cạnh, cụm đèn tạo hình đôi mắt chim săn mồi.

Điểm nhấn của Honda Air Blade 160 nằm ở công nghệ ánh sáng pha lê, lần đầu được trang bị trên hệ thống đèn LED của dòng Air Blade tại Việt Nam.

Góc nhìn chính diện Honda Air Blade 160 (ảnh trái) và Yamaha NVX 155 (ảnh phải). Ảnh: Phúc Hậu.

Các kích thước dài x rộng x cao của Honda Air Blade 160 mới lần lượt 1.887 x 686 x 1.086 mm, chiều dài cơ sở 1.286 mm. Đối thủ Yamaha NVX 155 sở hữu các thông số tương ứng lần lượt 1.980 x 710 x 1.170 mm, chiều dài cơ sở 1.350 mm.

Về tổng quan, mẫu xe tay ga thể thao của Yamaha có phần bề thế hơn. Lợi thế này đã có từ đời trước và tiếp tục được duy trì sang NVX 155 thế hệ thứ ba.

Chiều cao yên xe tại vị trí người lái của Yamaha NVX 155 là 790 mm, cao hơn khá nhiều so với thông số 775 mm trên Honda Air Blade 160. Khối lượng bản thân cũng là điểm khác biệt rõ rệt giữa 2 mẫu tay ga - Air Blade 160 bản Đặc biệt nặng 113 kg còn NVX 155 nặng đến 131 kg ở các phiên bản cao.

Những khác biệt này khiến Yamaha NVX 155 được đánh giá là lựa chọn lý tưởng hơn cho khách hàng nam, còn Honda Air Blade 160 có phần trung tính, phù hợp cho cả khách nữ và nam sử dụng.

Honda Air Blade 160 mới (ảnh trái) vẫn là một mẫu tay ga trung tính, trong khi Yamaha NVX 155 (ảnh phải) đã duy trì chất thể thao sang thế hệ thứ ba. Ảnh: Phúc Hậu.

Kiểu thiết kế yên xe khá thoải cũng là đặc trưng giúp Honda Air Blade 160 dễ trở thành "xe gia đình" dành cho tất cả thành viên. Ngược lại, yên phân tầng rõ rệt, vị trí người ngồi sau cao hẳn lên giúp Yamaha NVX 155 tăng tính thể thao nhưng cũng đồng thời tỏ ra "kén" khách ít nhiều.

Ở bản 2026, Honda Air Blade 160 sử dụng động cơ eSP+ 4 kỳ một xy-lanh dung tích 156,9 cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Ở thế hệ thứ ba, khối động cơ 155 cc công nghệ VVA trang bị cho Yamaha NVX 155 vẫn giữ nguyên mức công suất tối đa 15,3 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại tăng nhẹ lên thành 14,2 Nm, đạt được tại 6.500 vòng/phút.

Sức mạnh động cơ của Honda Air Blade 160 (ảnh trái) và Yamaha NVX 155 (ảnh phải) là khá tương đương. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở hạng mục này, hai mẫu xe tỏ ra bất phân thắng bại, nhưng Yamaha NVX 155 có đôi chút lợi thế khi vận hành nhờ công nghệ YECVT, cho phép người lái chuyển đổi nhanh giữa 2 chế độ - gồm T-Mode khi di chuyển trong đô thị và S-Mode cho cảm giác lái thể thao.

Ai sẽ mua Honda Air Blade 160?

Ở bản nâng cấp 2026, Honda Air Blade 160 được hãng đề xuất giá bán 56,89-58,59 triệu đồng cho 3 phiên bản, tăng nhẹ so với dòng xe hiện tại. Đối thủ trực tiếp Yamaha NVX 155 ra mắt thế hệ thứ ba tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá khởi điểm 56,5 triệu đồng và cao nhất 69 triệu đồng.

Nhờ sở hữu thiết kế có phần trung tính, Honda Air Blade 160 dễ tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn hơn so với Yamaha NVX 155 - vốn khá "kén" khách và thường được ưa chuộng bởi nhóm người dùng nam trẻ tuổi.

Đây là yếu tố có thể giúp Honda Air Blade 160 dễ sở hữu doanh số nhỉnh hơn Yamaha NVX 155, bên cạnh sự khác biệt về câu chuyện thương hiệu giữa 2 mẫu xe.

Honda Air Blade 160 (ảnh trái) có thể tiếp cận tệp khách hàng lớn hơn Yamaha NVX 155 (ảnh phải) nhờ sở hữu thiết kế trung tính. Ảnh: Phúc Hậu.

Chưa rõ tương quan về doanh số giữa Air Blade 160 và NVX 155, nhưng Honda đã từ khá lâu dẫn đầu thị trường xe 2 bánh Việt Nam, còn Yamaha là cái tên đứng ngay sau. Nhiều khả năng Honda Air Blade 160 cũng không nằm ngoài tương quan này, là cái tên sở hữu doanh số trội hơn so với Yamaha NVX 155.

Một trong những rào cản của Honda Air Blade 160 nói riêng và xe máy thương hiệu Honda nói chung nằm ở nguồn cung. Tại nhiều thời điểm, giá bán xe máy tay ga Honda bị đẩy lên cao hơn mức đề xuất chính hãng do nhu cầu cao, nguồn cung lại có phần hạn chế.

Nếu có thể giải quyết nút thắt này, nhiều khả năng Honda Air Blade 160 sẽ tiếp tục là cái tên dẫn trước đối thủ Yamaha NVX 155 trong phân khúc xe ga thể thao 160 phân khối.