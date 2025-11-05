Honda Air Blade mới và cũ khác biệt ra sao?

Honda Air Blade 2026 xuất hiện với vẻ ngoài mới lạ. Khi đặt cạnh bản tiền nhiệm, chiếc tay ga ăn khách thế hệ mới trông thay đổi ra sao?

Honda vừa giới thiệu bản thế hệ mới của mẫu tay ga ăn khách Air Blade tại Việt Nam. Đáng chú ý sau nhiều lần nâng cấp, Air Blade gần như được thay đổi hoàn toàn về mặt thiết kế. Vậy nếu so với mẫu xe tiền nhiệm, chiếc tay ga mới này sẽ có những khác biệt rõ rệt nhất ở đâu?

Air Blade hay Vario?

Tại sự kiện ra mắt, nhiều khách tham quan nhận xét thiết kế mới của Air Blade ngày càng giống Vario. Các chi tiết quanh thân xe được cắt xẻ nhiều hơn, mang phong cách thể thao hơn trước.

Ngay từ đầu xe, có thể nhìn thấy ngôn ngữ thiết kế thể thao, phá cách được phản ánh rõ nét thông qua những chi tiết cắt xẻ ở khu vực mặt nạ. Hệ thống LED chiếu sáng chính được kéo ngược lên phía trên tạo hình chữ V, đi cùng cặp đèn xi nhan nhỏ thay thế cho dải đèn V có tính liên kết trên bản tiền nhiệm.

Đầu xe Air Blade mới thể thao hơn với các chi tiết cắt xẻ. Ảnh: Vĩnh Phúc, Đan Thanh.

Kiểu sắp xếp đa tầng này khiến tổng thể khu vực mặt trước của Air Blade thế hệ mới mất đi sự bệ vệ hay hầm hố quen thuộc, thay vào đó là tính thể thao, trẻ trung.

Những chi tiết cắt xẻ ở dọc thân xe vẫn được giữ nguyên, tinh chỉnh đôi chút về đường nét. Điểm nhấn chính ở khu vực này vẫn là các logo, bộ tem được thiết kế riêng cho từng phiên bản.

Ta không còn nhìn thấy logo tên xe màu vàng ánh kim đồng bộ trên Air Blade mới, mà thay vào đó là các bộ logo mạ chrome hay đen, bạc. Ở bản Thể Thao, xung quanh thân xe còn được bổ sung các bộ tem trắng, mạ bạc đặc biệt.

Điểm đáng nhắc đến nhất ở Air Blade mới ngoài chi tiết mặt nạ xe còn là thiết kế ở khu vực màn hình analog. Có thể nói ở bản 2026, dường như Honda đã đưa luôn thiết kế cắt xẻ, ốp tầng ở khu vực này trên Vario sang chiếc tay ga Air Blade.

Các chi tiết ốp đen bóng bao quanh phần sơn nhám màu xám được sắp đặt theo tầng biến màn hình hiển thị trên Air Blade trông như một chiếc "mặt nạ siêu nhân", đây là câu nói được nhiều khách hàng trải nghiệm tại sự kiện ra mắt chia sẻ.

Bộ tem mới xuất hiện trên Air Blade bản Thể thao. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhiều người cho rằng việc Honda thay đổi đường nét đã khiến Air Blade đánh mất vẻ "người lớn", trưởng thành, biến đây trở thành một chiếc Vario được đổi tên.

Honda có vẻ như đang đáp ứng sự thay đổi, cập nhật của thị trường, khi tệp khách hàng mua xe tay ga tầm giá 40-50 triệu ngày càng trẻ, điều chỉnh thiết kế nhằm phù hợp với nhóm người dùng này là cần thiết.

Sức mạnh giữ nguyên

Nếu thiết kế của Air Blade mới được thay đổi gần như toàn bộ, sức mạnh và công nghệ của mẫu tay ga này vẫn được giữ nguyên. Xe tiếp tục được trang bị phanh ABS ở bản Thể thao và CBS ở 2 phiên bản thấp hơn.

Các trang bị như đèn công nghệ chiếu sáng pha lê, cổng sạc Type-C hay chìa khóa thông minh đều được giữ nguyên. Điều này không bất ngờ, bởi dường như các công nghệ trên Air Blade vẫn đang ở mức đầy đủ so với tầm giá và nhóm xe này cũng không còn nhiều công nghệ để trang bị.

Phiên bản 125 cc và 160 cc đều được trang bị động cơ eSP+ 4 van, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Sức mạnh trên xe được giữ nguyên so với Honda Air Blade tiền nhiệm. Ảnh: Đan Thanh.

Giá bán trên Air Blade được điều chỉnh tăng nhẹ so với mẫu xe tiền nhiệm. dao động từ 42,2 đến 47,8 triệu đồng cho bản 125 phân khối. Phiên bản 160 phân khối có giá khoảng 48,09-58,59 triệu đồng. Với mức giá này, Air Blade vẫn có thể giữ được sức cạnh tranh tốt với các đối thủ cùng tầm giá như Yamaha NVX hay chính người anh em Vario cùng nhà.

Thật ra khó để chờ đợi sự nâng cấp quá rõ rệt về công nghệ hay sức mạnh trên Air Blade bởi các phiên bản tiền nhiệm dường như đã đáp ứng đủ mọi nhu cầu của người dùng yêu thích mẫu xe này.

Về thiết kế gu thẩm mỹ của mỗi người dùng là khác nhau, Air Blade mới có thể gây thất vọng với những khách hàng vốn yêu thích hình ảnh bệ vệ và trưởng thành của mẫu xe, nhưng sẽ là điểm nhấn tạo sức hút với người dùng trẻ, yêu thích sự năng động, thể thao. Dù sao thay vì chỉ nâng cấp nhẹ màu mới hay bộ tem, đây cũng là phiên bản có nhiều sự khác biệt dễ nhận diện.