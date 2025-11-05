Xe điện khiến nhu cầu xăng của Trung Quốc lao dốc

Lần đầu tiên trong nhiều năm, kỳ nghỉ lễ lớn nhất Trung Quốc không kéo theo đợt bùng nổ tiêu thụ xăng, khi xe điện ngày càng phổ biến và hạ tầng sạc phủ khắp cả nước.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 8 ngày đầu tháng 10, thường được gọi là "Tuần lễ Vàng", Trung Quốc chứng kiến một hiện tượng chưa từng có: nhu cầu xăng dầu sụt giảm thay vì tăng vọt như mọi năm. Lý do chính đến từ làn sóng sử dụng xe điện ngày càng mạnh mẽ.

"Tuần lễ Vàng" là một trong những kỳ nghỉ quan trọng nhất năm của người Trung Quốc, vốn là thời gian hàng chục triệu người di chuyển về quê nghỉ ngơi hoặc đi du lịch trong khoảng thời gian 8 ngày.

Tianyu Jiang, một tài xế ở Tứ Xuyên, đã thực hiện chuyến đi đường dài hơn 2.000 km đến Bắc Kinh bằng xe điện - lần đầu tiên anh di chuyển xa như vậy mà không cần dùng đến xe xăng. "Trước đây tôi lái xe xăng và chưa bao giờ nghĩ xe điện có thể đi xa được như thế này, nhưng giờ việc lái xe điện đường dài không còn là vấn đề", Jiang chia sẻ.

Jiang chỉ là một trong hàng chục triệu người Trung Quốc đang chuyển sang xe điện, nhờ mạng lưới trạm sạc được mở rộng khắp cả nước. Sự thay đổi này đã đảo ngược xu hướng tiêu thụ nhiên liệu truyền thống trong kỳ nghỉ lễ lớn nhất năm.

Với mạng lưới trạm sạc rộng khắp nước, nhiều người dân Trung Quốc đã yên tâm lựa chọn xe điện làm phương tiện di chuyển cho những hành trình kéo dài như "Tuần lễ Vàng" hay Tết Nguyên Đán.

Theo công ty tư vấn Sublime China Information (SCI), nhu cầu xăng của Trung Quốc trong tháng 10 ước giảm 9% so với cùng kỳ, xuống còn khoảng 12,5 triệu tấn, với mức tiêu thụ trung bình hàng ngày gần như đi ngang so với tháng 9.

Sự sụt giảm này phản ánh xu thế dài hạn: tiêu thụ nhiên liệu của Trung Quốc đang chậm lại do tỷ lệ sở hữu xe điện tăng nhanh, báo hiệu hồi kết cho vai trò dẫn dắt tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu mà nước này từng giữ suốt nhiều thập kỷ. Theo đơn vị nghiên cứu của tập đoàn dầu khí nhà nước Sinopec, nhu cầu xăng của Trung Quốc đã đạt đỉnh vào năm 2023 và dự kiến giảm hơn 4% trong năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm nay, xe hybrid và xe thuần điện chiếm gần một nửa tổng lượng xe mới bán ra. Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết, trong 63,5 triệu chuyến đi bằng ôtô trong kỳ nghỉ, có khoảng 20% được thực hiện bằng xe điện hoặc xe hybrid.

Cùng thời điểm đó, lượng điện tiêu thụ tại các trạm sạc, được xem như chỉ báo cho tần suất sử dụng xe điện, đã tăng tới 45,7% so với kỳ nghỉ năm 2024. Tính đến cuối tháng 9, Trung Quốc có khoảng 18 triệu cổng sạc, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm trước.

đặt ra thách thức nguồn cung cấp điện cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

"Trong giờ cao điểm, cả trạm xăng lẫn trạm sạc đều đông, nhưng nếu thật sự cần nạp điện, bạn chỉ cần rẽ khỏi cao tốc, trong vòng 10 km chắc chắn sẽ tìm thấy trạm sạc với giá rẻ", Jiang nói thêm. Việc phổ cập xe điện không chỉ đang thay đổi thói quen di chuyển của người dân Trung Quốc, mà còn định hình lại cấu trúc tiêu thụ năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.