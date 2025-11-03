Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Trung Quốc giữ vị thế dẫn đầu về xe điện ít nhất trong 15 năm tới

  • Thứ hai, 3/11/2025 09:34 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng 2025 của bp, Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực xe điện ít nhất đến năm 2040.

Trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng 2025 (Energy Outlook 2025) do tập đoàn năng lượng bp công bố, Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực xe điện (EV) ít nhất trong 15 năm tới.

xe dien, ev, trung quoc, nang luong, nang luong sach, nang luong tai tao, dau, dau mo, nang luong hoa thach, bp, tap doan, tap doan nang luong anh 1

Trung Quốc đang là thị trường dẫn đầu của xe điện trên toàn cầu, vượt xa châu Âu hay Mỹ. Theo tập đoàn năng lượng bp, quốc gia này sẽ tiếp tục dẫn đầu trong phân khúc xe điện trong vòng 15 năm tới.

Báo cáo nhận định sức mạnh này giúp Trung Quốc trở thành một trong những thị trường hoạch định chủ chốt của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, đồng thời là nhân tố có ảnh hưởng sâu rộng đến nhu cầu năng lượng trong tương lai.

Hiện nay, Trung Quốc chiếm hơn một nửa tổng doanh số xe điện trên toàn thế giới, con số cho thấy vai trò trung tâm của nước này trong ngành công nghiệp đang tăng trưởng mạnh mẽ. Ông Spencer Dale, trưởng ban kinh tế của bp, xác nhận: "Vị thế dẫn đầu đó sẽ còn được củng cố đáng kể trong thập kỷ tới".

xe dien, ev, trung quoc, nang luong, nang luong sach, nang luong tai tao, dau, dau mo, nang luong hoa thach, bp, tap doan, tap doan nang luong anh 2

Ông Spencer Dale, trưởng ban kinh tế của bp, chịu trách nhiệm tư vấn cho ban giám đốc và ban điều hành về các yếu tố và xu hướng kinh tế trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu.

Theo báo cáo này, đến năm 2035, khoảng 45% tổng số quãng đường di chuyển bằng ôtô tại Trung Quốc sẽ được vận hành bằng điện, vượt xa mức dự báo của các nền kinh tế lớn khác. Ở các quốc gia phát triển tại châu Âu, tỷ lệ này dự kiến khoảng 35%, trong khi con số này tại Mỹ chỉ đạt hơn 20%.

Bức tranh năng lượng không hoàn toàn đơn giản. Trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là hóa dầu, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu vẫn được dự đoán tăng lên, với mức tiêu thụ làm nguyên liệu đầu vào đạt khoảng 20 triệu thùng/ngày vào năm 2035. Tăng trưởng này chủ yếu đến từ hoạt động công nghiệp mở rộng ở Trung Quốc và khu vực Trung Đông.

xe dien, ev, trung quoc, nang luong, nang luong sach, nang luong tai tao, dau, dau mo, nang luong hoa thach, bp, tap doan, tap doan nang luong anh 3

Trung Quốc cũng đi đầu trong các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió hay điện mặt trời, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, tất cả chỉ là dự đoán và vẫn phải cần thời gian để xác nhận.

Cũng theo ông Spencer Dale, những nỗ lực của Trung Quốc trong việc chuyển đổi sang nguồn phát điện sạch đang mang lại tác động to lớn. Trong 5 năm qua, Trung Quốc là quốc gia đóng góp nhiều nhất vào sự bùng nổ điện tái tạo toàn cầu, chiếm hơn một nửa tổng công suất điện gió và điện mặt trời mới được lắp đặt trên thế giới. Điều này thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với năng lượng xanh.

Báo cáo còn nhấn mạnh vai trò tiên phong của Trung Quốc trong việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Dự kiến đến năm 2050, quốc gia này sẽ chiếm khoảng 85% tổng mức sụt giảm sản lượng than toàn cầu - một bước ngoặt thể hiện quyết tâm giảm phát thải và tái cấu trúc toàn diện ngành năng lượng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Doanh số Hyundai tại Mỹ giảm do ưu đãi xe điện hết hạn

Doanh số xe điện sụt giảm mạnh sau khi khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD hết hạn khiến Hyundai lần đầu ghi nhận tháng giảm doanh số sau hơn một năm, trong khi Kia vẫn đạt kỷ lục mới nhờ các mẫu xe truyền thống.

2 giờ trước

Nexperia Hà Lan cắt nguồn tấm bán dẫn cho nhà máy Trung Quốc

Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu thực tế đã căng thẳng hơn khi Nexperia Hà Lan cắt nguồn cung tấm bán dẫn cho nhà máy tại Trung Quốc, tác động mạnh đến ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

3 giờ trước

Chuyên gia Porsche chia sẻ bí quyết sạc xe điện hiệu quả

Ông Kevin Giek, Phó Chủ tịch phụ trách Porsche Taycan, chia sẻ những bí quyết giúp tối ưu thời gian sạc và bảo vệ pin hiệu quả.

17 giờ trước

Việt Hà

xe điện ev trung quốc năng lượng năng lượng sạch năng lượng tái tạo dầu dầu mỏ năng lượng hóa thạch bp tập đoàn tập đoàn năng lượng xe điện ev trung quốc năng lượng năng lượng sạch năng lượng tái tạo dầu dầu mỏ năng lượng hóa thạch bp tập đoàn tập đoàn năng lượng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý