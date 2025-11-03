Trung Quốc giữ vị thế dẫn đầu về xe điện ít nhất trong 15 năm tới

Theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng 2025 của bp, Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực xe điện ít nhất đến năm 2040.

Trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng 2025 (Energy Outlook 2025) do tập đoàn năng lượng bp công bố, Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực xe điện (EV) ít nhất trong 15 năm tới.

Trung Quốc đang là thị trường dẫn đầu của xe điện trên toàn cầu, vượt xa châu Âu hay Mỹ. Theo tập đoàn năng lượng bp, quốc gia này sẽ tiếp tục dẫn đầu trong phân khúc xe điện trong vòng 15 năm tới.

Báo cáo nhận định sức mạnh này giúp Trung Quốc trở thành một trong những thị trường hoạch định chủ chốt của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, đồng thời là nhân tố có ảnh hưởng sâu rộng đến nhu cầu năng lượng trong tương lai.

Hiện nay, Trung Quốc chiếm hơn một nửa tổng doanh số xe điện trên toàn thế giới, con số cho thấy vai trò trung tâm của nước này trong ngành công nghiệp đang tăng trưởng mạnh mẽ. Ông Spencer Dale, trưởng ban kinh tế của bp, xác nhận: "Vị thế dẫn đầu đó sẽ còn được củng cố đáng kể trong thập kỷ tới".

Ông Spencer Dale, trưởng ban kinh tế của bp, chịu trách nhiệm tư vấn cho ban giám đốc và ban điều hành về các yếu tố và xu hướng kinh tế trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu.

Theo báo cáo này, đến năm 2035, khoảng 45% tổng số quãng đường di chuyển bằng ôtô tại Trung Quốc sẽ được vận hành bằng điện, vượt xa mức dự báo của các nền kinh tế lớn khác. Ở các quốc gia phát triển tại châu Âu, tỷ lệ này dự kiến khoảng 35%, trong khi con số này tại Mỹ chỉ đạt hơn 20%.

Bức tranh năng lượng không hoàn toàn đơn giản. Trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là hóa dầu, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu vẫn được dự đoán tăng lên, với mức tiêu thụ làm nguyên liệu đầu vào đạt khoảng 20 triệu thùng/ngày vào năm 2035. Tăng trưởng này chủ yếu đến từ hoạt động công nghiệp mở rộng ở Trung Quốc và khu vực Trung Đông.

Trung Quốc cũng đi đầu trong các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió hay điện mặt trời, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, tất cả chỉ là dự đoán và vẫn phải cần thời gian để xác nhận.

Cũng theo ông Spencer Dale, những nỗ lực của Trung Quốc trong việc chuyển đổi sang nguồn phát điện sạch đang mang lại tác động to lớn. Trong 5 năm qua, Trung Quốc là quốc gia đóng góp nhiều nhất vào sự bùng nổ điện tái tạo toàn cầu, chiếm hơn một nửa tổng công suất điện gió và điện mặt trời mới được lắp đặt trên thế giới. Điều này thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với năng lượng xanh.

Báo cáo còn nhấn mạnh vai trò tiên phong của Trung Quốc trong việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Dự kiến đến năm 2050, quốc gia này sẽ chiếm khoảng 85% tổng mức sụt giảm sản lượng than toàn cầu - một bước ngoặt thể hiện quyết tâm giảm phát thải và tái cấu trúc toàn diện ngành năng lượng.