Sedan điện siêu sang của Cadillac tăng giá thêm 60.000 USD

Cadillac Celestiq sẽ có giá bán mới khởi điểm 400.000 USD. Trần kính thông minh nay trở thành trang bị tiêu chuẩn.

Cadillac Celestiq là mẫu sedan hạng siêu sang của thương hiệu ôtô thuộc tập đoàn General Motors, ra đời nhằm phô diễn khả năng cá nhân hóa theo nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Phiên bản 2025 của mẫu sedan thuần điện này đã có giá khởi điểm khoảng 340.000 USD nhưng đến năm sau, giá xe sẽ tăng đáng kể.

Nguồn tin của Automotive News cho hay Cadillac Celestiq 2026 sẽ tăng giá bán thêm 60.000 USD , khởi điểm xấp xỉ 400.000 USD . Giá bán mới giúp trần kính thông minh trở thành trang bị tiêu chuẩn trên mẫu sedan hạng siêu sang, còn gói dịch vụ kết nối sẽ có thời hạn sử dụng 8 năm.

Cadillac Celestiq được giới thiệu vào cuối năm 2022, đánh dấu sự chuyển hướng của thương hiệu sang ôtô thuần điện. Mẫu sedan hạng siêu sang xây dựng trên nền tảng Ultium của General Motors, sở hữu thiết lập motor kép sản sinh công suất tối đa 655 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại hơn 875 Nm.

Với chế độ Velocity Max, Cadillac Celestiq mất khoảng 3,7 giây để tăng tốc lên 96 km/h từ vị trí đứng yên. Mẫu sedan điện hạng siêu sang được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng cùng hệ thống giảm xóc điều khiển điện từ Magnetic Ride Control 4.0.

Nhờ gói pin dung lượng 111 kWh, Cadillac Celestiq có thể vận hành trên quãng đường tối đa 488 km sau mỗi lần sạc đầy.

Khoang lái Celestiq có cụm màn hình cỡ lớn kích thước 55 inch, trải hết chiều rộng táp-lô. Bệ trung tâm giữa 2 ghế trước có một màn hình cảm ứng kích thước 11 inch, hàng ghế thứ hai cũng được trang bị một màn hình tương tự kích thước 8 inch để điều khiển các chức năng trên xe.

Hành khách ở hàng ghế sau cũng được trang bị các màn hình giải trí kích thước 12,6 inch, gắn vào lưng ghế trước.

Hãng xe sang thuộc General Motors tuyên bố không có 2 chiếc Celestiq nào giống nhau, nhờ vô số tùy chỉnh có sẵn mà người dùng có thể lựa chọn. Loạt tùy biến này bao gồm màu sơn, chất liệu bọc ghế ngồi hay các điểm nhấn trang trí.

Chia sẻ với Automotive News, Cadillac cho biết đã bán xong toàn bộ 25 xe điện Celestiq sản xuất trong năm 2025, tuy nhiên vẫn nhận đặt hàng cho năm tới.

Hãng xe này cũng xác nhận không có kế hoạch tăng sản lượng Cadillac Celestiq, xem mẫu sedan điện hạng siêu sang là minh chứng cho tiềm năng của tính sang trọng cùng công nghệ hiện đại có thể xuất phát từ một hãng xe Mỹ và cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce.