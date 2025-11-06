Cẩn trọng: Túi khí trên một số xe BMW có thể bất ngờ phát nổ

BMW Mỹ lại tiếp tục phát hiện nhiều chiếc BMW X5 vẫn đang lỗi túi khí có thể bất ngờ phát nổ.

Hàng triệu bộ bơm túi khí Takata đã bị triệu hồi trên toàn cầu nhiều năm trước vì nguy cơ biến thành "lựu đạn mảnh" khi bung, gây thương tích nghiêm trọng và tử vong.

Dù câu chuyện bê bối túi khí nguy hiểm này phần lớn đã lắng xuống, BMW đang phải triệu hồi thêm 5.361 chiếc crossover X5 đời từ 2000 đến 2021 có thể được trang bị vô lăng thể thao (sport steering wheel) chứa bộ bơm túi khí Takata PSDI-4 bị lỗi tại Mỹ.

"Bộ bơm khí này có thể phát nổ trong quá trình bung do chất đẩy bị xuống cấp sau thời gian dài tiếp xúc với độ ẩm, nhiệt độ cao và chu kỳ thay đổi nhiệt độ", Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết.

Hơn 5.000 chiếc BMW X5 có nguy cơ nổ túi khí tại Mỹ. Ảnh: Car and Driver.

Các vấn đề với túi khí Takata đã được biết đến rộng rãi, nhưng trong quá trình chuẩn bị cho các chiến dịch kỹ thuật ở thị trường ngoài Mỹ, BMW đã rà soát lại tất cả hồ sơ. Họ phát hiện ra rằng một số khách hàng tại Mỹ có thể đã tự thay vô lăng tiêu chuẩn bằng vô lăng thể thao.

Điều này có nghĩa là họ có thể đã thay thế bộ bơm túi khí không chứa chất Amoni nitrat bằng bộ PSDI-4 có chứa vật liệu này. Đây là một vấn đề nghiêm trọng vì "các viên chất đẩy (propellant wafers) có thể bị biến đổi theo thời gian," gây ra "sự cháy quá mạnh (overly aggressive combustion) trong trường hợp túi khí bung."

Theo ước tính, chỉ 0,1% trong số các xe bị triệu hồi được cho là có bộ bơm túi khí Takata PSDI-4 bị lỗi. Tuy nhiên, BMW quyết định tiến hành triệu hồi toàn bộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây là một động thái cần thiết, vì vấn đề này có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết đối với khoảng 5 chủ xe.

Các chủ sở hữu xe sẽ được thông báo trước lễ Giáng sinh. Họ sẽ được hướng dẫn đưa xe đến đại lý gần nhất. Tại đây, các kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và thay thế túi khí phía trước ghế lái nếu cần thiết, hoàn toàn miễn phí.