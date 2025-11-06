Hãng xe Nhật rời bỏ Trung Quốc, chọn Ấn Độ làm cứ điểm sản xuất mới

Các khoản đầu tư của Nhật Bản vào lĩnh vực vận tải ở Ấn Độ tăng trưởng mạnh trong giai đoạn gần đây, trái ngược với tình hình ở Trung Quốc.

Theo Reuters, loạt ông lớn ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản gồm Toyota, Honda và Suzuki đang chi hàng tỷ USD để xây dựng nhà máy mới và lắp ráp ôtô tại Ấn Độ.

Động thái này cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của quốc gia Nam Á với tư cách một “cứ điểm” sản xuất mới, giữa lúc nhiều hãng xe Nhật Bản tiến hành tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Cả Toyota lẫn Suzuki đều công bố các khoản đầu tư trị giá 11 tỷ USD nhằm tăng cường năng lực sản xuất cũng như xuất khẩu tại thị trường Ấn Độ.

Tuần trước, Honda cũng cho biết sẽ biến Ấn Độ thành nơi sản xuất cũng như điểm xuất khẩu cho một trong những mẫu ôtô điện tiếp theo.

Theo Reuters, Ấn Độ từ lâu là điểm thu hút với nhiều nhà sản xuất ôtô quốc tế nhờ chi phí thấp, nguồn lao động dồi dào.

Bên cạnh yếu tố này, Ấn Độ còn đang gần như “đóng cửa” với xe điện Trung Quốc, giúp các hãng xe Nhật Bản không vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ ngành công nghiệp ôtô của quốc gia láng giềng.

Cuộc chiến giá ngày càng trở nên khốc liệt giữa các hãng xe điện Trung Quốc cũng là trở ngại, khiến việc kiếm lời ở thị trường ôtô lớn nhất thế giới trở nên khó khăn với bất kỳ hãng xe nào.

Việc nhiều nhà sản xuất ôtô Trung Quốc vươn vòi ra nước ngoài, giành giật thị phần với các đối thủ Nhật Bản tại nhiều thị trường Đông Nam Á cũng là một phần lý do khiến Ấn Độ trở thành địa chỉ thu hút đầu tư mới.

Dữ liệu của Reuters cho thấy đầu tư trực tiếp hàng năm của Nhật Bản vào lĩnh vực vận tải Ấn Độ, bao gồm nguồn tiền từ các nhà sản xuất ôtô, đã tăng hơn 7 lần trong giai đoạn 2021-2024 để đạt 294 tỷ yen (khoảng 2 tỷ USD ) vào năm ngoái.

Ngược lại, các khoản đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực vận tải Trung Quốc của Nhật Bản đã giảm 83% so với cùng kỳ, đạt 46 tỷ yen (khoảng 310 triệu USD ) trong năm vừa rồi.

Tuần trước, Toyota thông báo kế hoạch ra mắt 15 mẫu xe hoàn toàn mới hoặc bản nâng cấp tại Ấn Độ vào cuối thập kỷ, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối ở vùng nông thôn. Hãng xe Nhật Bản đặt mục tiêu nâng thị phần xe du lịch tại Ấn Độ từ 8% hiện tại lên thành 10% trước thời điểm 2030.

Năm ngoái, Toyota đã công bố khoản đầu tư hơn 3 tỷ USD để nâng công suất nhà máy hiện hữu ở miền nam Ấn Độ lên thêm 100.000 xe/năm.

Một nhà máy mới ở bang Maharashtra cũng đã được lên kế hoạch, dự kiến bắt đầu sản xuất trước năm 2030 để nâng tổng công suất thường niên của Toyota ở quốc gia Nam Á này lên hơn 1 triệu xe.

Trong năm tài chính vừa qua, Ấn Độ đã sản xuất khoảng 5 triệu ôtô du lịch. Gần 800.000 xe trong số này được xuất khẩu, phần còn lại bán cho khách hàng trong nước.

Doanh số thị trường ôtô Ấn Độ đã tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu cũng tăng trưởng 15%.

Đà tăng trưởng của thị trường ôtô Ấn Độ diễn ra song hành với nền kinh tế chung nước này. Trong 3 năm tài chính vừa qua, tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đạt trung bình 8%.

Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi muốn duy trì đà tăng trưởng này bằng cách thu hút thêm nhiều nhà sản xuất nước ngoài. Theo Reuters, Ấn Độ đang triển khai các ưu đãi nhằm khuyến khích các đơn vị này sản xuất hàng hóa cho nhu cầu nội địa cũng như nhắm đến xuất khẩu.