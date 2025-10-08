Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bản nhái Jeep Wrangler tại Ấn Độ, rẻ hơn 6 lần xe 'xịn'

  • Thứ tư, 8/10/2025 19:58 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Mahindra Thar sở hữu ngoại hình mang nhiều nét tương đồng mẫu SUV địa hình của Jeep, tuy nhiên sở hữu giá bán rẻ hơn khá nhiều.

Jeep Wrangler anh 1

Hãng xe Mahindra của Ấn Độ vừa giới thiệu bản cập nhật cho Mahindra Thar. Chiếc SUV giữ nguyên ngoại hình từ bản cũ, vốn đã mang nhiều nét tương đồng Jeep Wrangler.

Jeep Wrangler anh 2

Ở bản nâng cấp, các thanh nan lưới tản nhiệt của Mahindra Thar được sơn cùng màu thân xe.
Jeep Wrangler anh 3

Cụm đèn pha dạng LED hình tròn, cản trước phối 2 tông màu tương phản.

Jeep Wrangler anh 4

Hốc bánh trước khá góc cạnh, mâm xe hợp kim 18 inch sơn tối màu.
Jeep Wrangler anh 5

Phần nóc xe sau cột B của Mahindra Thar được sơn đen. Bánh dự phòng lắp trên cửa hậu. Cụm đèn pha hình chữ nhật đặt dọc.
Jeep Wrangler anh 6

Bên trong khoang lái, Mahindra Thar được nâng cấp màn hình 10,25 inch, có thể hiển thị dữ liệu off-road theo thời gian thực.

Jeep Wrangler anh 7

Lưng ghế khắc tên xe. Bệ tì tay cho 2 ghế trước cũng được bổ sung.
Jeep Wrangler anh 8

Hàng ghế sau bố trí 2 chỗ ngồi, có cổng sạc USB-C và cửa gió điều hòa riêng.
Jeep Wrangler anh 9

Mahindra Thar vẫn dùng khung gầm hình thang, tuy nhiên hệ thống treo đã được nâng cấp. Xe có tổng cộng 3 tùy chọn động cơ, gồm diesel 1.5L (công suất tối đa 117 mã lực), diesel 2.2L (130 mã lực) và xăng 2.0L (150 mã lực). Sức mạnh truyền xuống cầu sau hoặc cả 4 bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.
Jeep Wrangler anh 10

Tại Ấn Độ, Mahindra Thar có giá khởi điểm 999.000 rupee, tương đương khoảng 11.300 USD. Giá bán này rẻ hơn 6 lần so với Jeep Wrangler, có duy nhất bản Unlimited 5 cửa tại thị trường Ấn Độ với giá bán hơn 6,4 triệu rupee (khoảng 72.200 USD).

Phúc Hậu

Jeep Wrangler Mahindra Thar SUV địa hình bản nhái bản sao Mahindra Ấn Độ

