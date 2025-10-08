Bản nhái Jeep Wrangler tại Ấn Độ, rẻ hơn 6 lần xe 'xịn'

Hãng xe Mahindra của Ấn Độ vừa giới thiệu bản cập nhật cho Mahindra Thar. Chiếc SUV giữ nguyên ngoại hình từ bản cũ, vốn đã mang nhiều nét tương đồng Jeep Wrangler.

Mahindra Thar vẫn dùng khung gầm hình thang, tuy nhiên hệ thống treo đã được nâng cấp. Xe có tổng cộng 3 tùy chọn động cơ, gồm diesel 1.5L (công suất tối đa 117 mã lực), diesel 2.2L (130 mã lực) và xăng 2.0L (150 mã lực). Sức mạnh truyền xuống cầu sau hoặc cả 4 bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Tại Ấn Độ, Mahindra Thar có giá khởi điểm 999.000 rupee, tương đương khoảng 11.300 USD . Giá bán này rẻ hơn 6 lần so với Jeep Wrangler, có duy nhất bản Unlimited 5 cửa tại thị trường Ấn Độ với giá bán hơn 6,4 triệu rupee (khoảng 72.200 USD ).

