Xe sắp về Việt Nam bán chạy tại Ấn Độ, vừa mở đặt cọc đã cháy hàng

Mẫu xe này được hứa hẹn sớm xuất hiện tại Việt Nam, cạnh tranh trong nhóm sedan cỡ D.

Khi Skoda mở đặt hàng Octavia RS 245 vào năm 2020, toàn bộ 200 xe nhanh chóng được bán hết chỉ trong vài tuần. Năm nay, lịch sử lặp lại khi phiên bản RS thế hệ mới tiếp tục cháy hàng dù chưa ra mắt.

Theo kế hoạch, Skoda sẽ công bố giá chính thức vào ngày 17/10. Tuy nhiên, vì được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) nên Octavia RS 2025 dự kiến có giá khoảng 6 triệu Rupee, gần gấp đôi mức 3,599 triệu Rupee ( 46.000 USD ) của bản RS 245 trước đây.

Dù mức giá cao, sức hút của dòng RS vẫn bền vững nhờ tính biểu tượng. Các phiên bản 2017 và 2018 từng được lắp ráp trong nước, giúp giá bán “mềm” hơn, song bản RS 245 nhập khẩu toàn bộ vẫn bán hết sạch. Điều này cho thấy cộng đồng người mê xe hiệu suất tại Ấn Độ sẵn sàng chi trả cao để sở hữu chiếc sedan mang huy hiệu RS.

Mẫu sedan này từng xuất hiện tại triển lãm ôtô Việt Nam 2024 (VMS2024). Ảnh: Phúc Hậu.

Tại quốc gia này, Octavia RS 245 dùng động cơ 2.0L tăng áp, công suất 245 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG. Xe có thể sử dụng hàng ngày nhưng vẫn mang lại cảm giác lái phấn khích khi ra đường trường.

Khi số lượng giới hạn được bán hết, thị trường xe cũ trở thành lựa chọn duy nhất. Nhờ tính khan hiếm, giá bán lại của RS 245 vẫn ổn định, thậm chí tăng nhẹ.

Mẫu xe này cũng được hứa hẹn sẽ sớm mang đến Việt Nam trong thời gian tới, sau sự xuất hiện của Slavia, đàn em sedan cỡ B cùng nhà. Tuy nhiên, sự thoái trào của nhóm xe gầm thấp cùng thương hiệu xa lạ, Skoda Octavia tại Việt Nam chắc chắn không "dễ thở" như ở Ấn Độ.