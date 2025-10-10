Omoda & Jaecoo Việt Nam ‘bắt tay’ EV Power hoàn thiện hạ tầng trạm sạc

Trong bối cảnh ngành ôtô toàn cầu chuyển đổi xanh mạnh mẽ, Omoda & Jaecoo Việt Nam khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững bằng việc ký kết hợp tác chiến lược với EV Power.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh, toàn diện và tiện lợi cho người dùng Việt.

Sẵn sàng hệ thống trạm sạc toàn quốc

Sáng ngày 10/10, tại trụ sở công ty Omoda & Jaecoo Việt Nam (Hà Nội), Omoda & Jaecoo Việt Nam và Công ty TNHH EV Power ký kết hợp tác chiến lược, tiến đến hợp tác triển khai xây dựng hệ thống trạm sạc thông minh tại các nhà phân phối Omoda & Jaecoo chính hãng trên toàn quốc và địa điểm thuận tiện cho khách hàng do Omoda & Jaecoo Việt Nam quy hoạch. Đây là bước đi mang tính nền tảng giúp Omoda & Jaecoo Việt Nam sẵn sàng cho kỷ nguyên xe điện và hybrid, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện và an tâm khi sử dụng.

Lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp.

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị cơ sở vật chất, hai bên còn phối hợp trong công tác vận hành, bảo trì và phát triển công nghệ sạc thông minh, tích hợp khả năng kết nối dữ liệu với hệ thống xe Omoda & Jaecoo. Nhờ đó, khách hàng có thể theo dõi trạng thái sạc, kiểm soát năng lượng và tối ưu hóa hành trình ngay trên ứng dụng di động, đúng với tinh thần “xe thông minh - cuộc sống thông minh”.

Việc phát triển mạng lưới trạm sạc không chỉ mang lại tiện ích cho người dùng, mà còn thể hiện cam kết của Omoda & Jaecoo trong việc thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam. Mỗi nhà phân phối được trang bị trạm sạc sẽ trở thành “trạm năng lượng xanh” - nơi khách hàng có thể mua xe, bảo dưỡng và sạc xe trong cùng không gian đạt chuẩn quốc tế.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để Omoda & Jaecoo giới thiệu các dòng xe điện và hybrid trong thời gian tới.

Xây dựng hệ sinh thái di chuyển toàn diện

Việc hợp tác EV Power là một trong những mắt xích quan trọng trong chiến lược tổng thể của Omoda & Jaecoo Việt Nam: Nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hưng Phú, Hưng Yên - nền tảng chuyển giao công nghệ và nội địa hóa sản phẩm xanh, dự kiến vận hành vào năm 2026. Ngoài ra, mạng lưới của hãng dự kiến đạt 40 nhà phân phối vào cuối năm 2025 - mở rộng khả năng tiếp cận và chăm sóc khách hàng. Hệ thống xưởng dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu, sẵn sàng đáp ứng phụ tùng trong vòng 48 giờ và chế độ bảo hành hàng đầu thị trường, lên đến 7 năm/1 triệu km cho xe và 10 năm/1 triệu km cho pin.

Omoda & Jaecoo Việt Nam hợp tác EV Power phát triển hệ thống trạm sạc trên toàn quốc.

Mỗi bước đi đều thể hiện triết lý phát triển “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”: Mang đến cho người Việt sản phẩm chất lượng toàn cầu cùng hạ tầng và dịch vụ hậu mãi được đầu tư bài bản, lâu dài.

“Chúng tôi không chỉ mang công nghệ và sản phẩm tốt nhất về Việt Nam, mà còn đầu tư vào hạ tầng - yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của ngành xe điện. Hợp tác EV Power là bước đi chiến lược giúp Omoda & Jaecoo hoàn thiện hệ sinh thái năng lượng sạch, hướng đến tương lai di chuyển xanh cho người Việt”, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, chia sẻ.

Với việc bắt tay cùng EV Power, Omoda & Jaecoo Việt Nam khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực xe xanh, sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng trong mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển giao thông bền vững.

Omoda & Jaecoo Việt Nam không chỉ mang xe toàn cầu về Việt Nam, mà còn mang đến tương lai di chuyển xanh, thông minh và khác biệt cho người Việt.

