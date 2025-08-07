Omoda C5 mở bán với ưu đãi trả trước 0 đồng

Tháng 8, Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức khuấy đảo thị trường ôtô với chương trình ưu đãi chưa từng có dành riêng cho mẫu Omoda C5 mang tên “Trả trước 0 đồng - đem xe về nhà”.

Với chính sách tài chính linh hoạt và loạt hỗ trợ đặc biệt từ Omoda & Jaecoo Việt Nam, khách hàng có thể sở hữu xe mà chỉ cần trả trước 0 đồng.

Mua xe 0 đồng - chạm đến tự do di chuyển

Với gói "Trả trước 0 đồng - đem xe về nhà", khách hàng có thể sở hữu xe mà chỉ cần trả trước 0 đồng. Đây là giải pháp tài chính được thiết kế dành cho khách hàng trên toàn quốc. Khi chọn gói ưu đãi này, khách hàng sẽ được hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Omoda C5 (áp dụng theo từng phiên bản), và gói cho vay lên đến 90% giá trị xe với thời hạn vay tối đa 84 tháng (áp dụng theo điều kiện của ABBank).

Omoda C5 - mẫu xe SUV được yêu thích bởi nhiều khách hàng trẻ tại Việt Nam.

Với những người dùng đề cao sự ổn định tài chính và tính toán lãi suất dài hạn, Omoda & Jaecoo mang đến phương án thứ hai không kém phần hấp dẫn: Vay tới 90% giá trị xe với lãi suất chỉ 4,99% cố định trong 12 tháng đầu tiên (áp dụng theo dòng xe).

Đây là lựa chọn kinh tế dành cho người muốn kiểm soát chi phí vay nhưng vẫn muốn trải nghiệm ngay mẫu SUV thời thượng Omoda C5 trong tầm tay.

Omoda C5 - tuyên ngôn phong cách

Không phải ngẫu nhiên Omoda C5 trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người trẻ Việt. Mẫu SUV coupe thời thượng này chinh phục người dùng nhờ thiết kế ấn tượng, nội thất rộng rãi, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Mẫu SUV coupe thời thượng chinh phục người dùng nhờ thiết kế ấn tượng.

Về an toàn, Omoda C5 được phát triển trên khung thép cường lực chiếm hơn 78%, đi kèm 6 túi khí và loạt công nghệ như ABS, EBD, ESP, HAC, TCS. Đặc biệt, xe tích hợp gói ADAS với 16 tính năng hỗ trợ lái nâng cao như: Điều khiển hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ lái tự động (ICA), lái xe khi tắc đường (TJA) và phanh tự động khẩn cấp (AEB).

Omoda C5 sở hữu thiết kế tinh tế, trang bị công nghệ hiện đại.

Mẫu xe này đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP - khẳng định chất lượng toàn cầu. Bên cạnh đó là chính sách bảo hành ưu việt, mang đến an tâm dài hạn cho người dùng, bao gồm: 7 năm hoặc 1 triệu km cho hệ truyền động, 10 năm hoặc 1 triệu km cho động cơ (tùy điều kiện đến trước).

Bên cạnh đó, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang triển khai xây dựng nhà máy sản xuất các dòng xe Omoda & Jaecoo đặt tại Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên), dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2026. Đây là bước đi khẳng định cam kết phát triển lâu dài, bền vững và phù hợp hơn với nhu cầu thị trường trong nước.

Với các phương án ưu đãi tài chính linh hoạt, tháng 8 này chính là “thời điểm vàng” để người dùng sở hữu chiếc xe Omoda C5 đầy phong cách.