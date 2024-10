Chính thức mở đặt cọc trước mẫu SUV Omoda C5

Mẫu SUV cỡ B Omoda C5 là sản phẩm đầu tiên của Omoda & Jaecoo Việt Nam, được trang bị công nghệ tiên tiến, thiết kế hiện đại cùng các tính năng an toàn đáng chú ý.

Omoda C5 được kỳ vọng trở thành mẫu SUV phân khúc B đáng mong đợi của năm 2024, mang đến trải nghiệm mới mẻ cũng nhiều quyền lợi độc đáo cho người dùng. Trước khi ra mắt chính thức, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình mở bán với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho những khách hàng tiên phong.

Ưu đãi đặc biệt trong chương trình mở bán pre-sales Omoda C5

Từ 25/10 đến hết 25/11, khách hàng đặt cọc trước Omoda C5 sẽ nhận được những ưu đãi giá trị: 1 năm bảo hiểm thân vỏ; 2 năm hoặc 20.000 km bảo trì dịch vụ miễn phí; gia hạn bảo hành xe và động cơ đến 10 năm hoặc 1 triệu km (tùy điều kiện nào đến trước). Đây được xem là mức bảo hành chưa từng có tại thị trường ôtô Việt Nam.

Khách đặt cọc trước Omoda C5 sẽ nhận được nhiều ưu đãi giá trị.

Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn với giải thưởng lớn: 1 giải nhất là 2 cây vàng; 2 giải nhì mỗi giải là 1 cây vàng; 25 giải ba mỗi giải là 1 chỉ vàng. Các buổi rút thăm được livestream hàng tuần và mỗi khoản đặt cọc hợp lệ tương đương 1 phiếu bốc thăm may mắn.

Ngoại thất cuốn hút, nội thất hiện đại, tiện nghi

Omoda C5 sở hữu thiết kế hiện đại, thể thao và mạnh mẽ, đặc biệt phù hợp khách hàng trẻ yêu thích phong cách năng động. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.400 x 1.830 x 1.585 mm. Với chiều dài cơ sở 2.630 mm, mẫu SUV này mang đến không gian rộng rãi và thoải mái cho cả gia đình.

Xe có thiết kế ngoại thất tinh tế với lưới tản nhiệt dạng kim cương, đèn trước full LED tích hợp dải đèn ban ngày hình chữ T và đèn hậu LED kiểu phím piano tạo nên sự hiện đại, nổi bật. Bộ mâm xe 18 inch với 2 tông màu tạo điểm nhấn thể thao mạnh mẽ và tôn thêm vẻ cuốn hút.

Omoda C5 sở hữu ngoại thất cuốn hút, nội thất hiện đại và tiện nghi.

Omoda C5 sở hữu màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto cùng tính năng ra lệnh giọng nói giúp tăng cường tiện ích khi sử dụng. Đèn viền nội thất với 64 màu sắc tạo nên không gian sang trọng và cá tính. Sạc không dây 50 W giúp thiết bị luôn đầy năng lượng nhanh chóng và tiện lợi. Cửa sổ trời tạo không gian thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên, trong khi hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, tích hợp bộ lọc bụi PM2.5 bảo vệ sức khỏe người dùng. Ghế chỉnh điện phong cách thể thao mang đến sự thoải mái tối đa cho người lái trong mọi chuyến hành trình.

Khả năng vận hành vượt trội

Omoda C5 không chỉ mạnh mẽ với động cơ 1.5 Turbo, công suất 145 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm và hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước, mà còn được trang bị hệ thống an toàn hàng đầu, mang đến sự an tâm tối đa cho người sử dụng.

Với khung thép cường độ cao (>78%), Omoda C5 đảm bảo độ cứng cáp và an toàn tối đa. Xe được trang bị 6 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến như phanh ABS, EBD, ESP, HAC, TCS đảm bảo an toàn trên mọi cung đường. Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) với 14 tính năng nâng cao trải nghiệm lái xe và đảm bảo an toàn tối ưu. Omoda C5 đã nhận được chứng nhận an toàn 5 sao từ các tổ chức uy tín như Euro NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP, khẳng định đẳng cấp và chất lượng quốc tế của mẫu SUV này.

Xe đạt chứng nhận an toàn từ các tổ chức quốc tế uy tín.

Omoda và Jaecoo - hợp tác chiến lược giữa Geleximco và Chery

Omoda và Jaecoolà 2 thương hiệu thuộc Tập đoàn Chery - nhà sản xuất ôtô hàng đầu Trung Quốc với 22 năm liên tiếp dẫn đầu về xuất khẩu ôtô ra toàn cầu.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Geleximco đã hợp tác Chery để thành lập CTCP Ôtô GEL-O&J. Công ty này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mục tiêu xây dựng nhà máy lắp ráp tại Thái Bình và mở rộng hệ thống đại lý 3s trên toàn quốc. Trong đó, 16 đại lý sẽ khai trương vào ngày mở bán chính thức và nhiều đại lý khác đã ký kết hợp tác. Điều này đảm bảo khách hàng nhận được sự hỗ trợ và dịch vụ sau bán hàng tốt nhất.