Cuộc chiến giá xe điện lan rộng toàn cầu

Các hãng xe điện lớn đang bước vào cuộc đua giảm giá trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu chững lại, trợ cấp bị thu hẹp và áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc.

Cuộc chiến giá trong thị trường xe điện không còn giới hạn ở Trung Quốc mà đang lan rộng ra toàn cầu, khi nhu cầu sụt giảm mạnh buộc các hãng xe lớn phải mạnh tay giảm giá để giữ chân khách hàng.

Khi nguồn cung xe điện vượt xa mức cầu thực tế từ thị trường, việc xảy ra chiến tranh giá giữa các thương hiệu là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là khi ưu đãi dành cho loại phương tiện này dần được bãi bỏ.

Vào đầu tháng 10/2025, Tesla công bố 2 phiên bản "Standard" của Model Y và Model 3 - các mẫu xe chủ lực tại Mỹ với mức giá thấp hơn khoảng 10% so với lựa chọn rẻ nhất trước đó, đổi lại là phạm vi di chuyển ngắn hơn và nội thất giản lược.

Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ ưu đãi thuế 7.500 USD cho xe điện vào cuối tháng 9. Việc ưu đãi biến mất khiến giá thực tế của Model Y và nhiều mẫu xe điện khác tăng khoảng 20%, buộc Tesla phải tung ra lựa chọn rẻ hơn để tránh mất khách hàng về tay đối thủ.

Việc Tesla ra mắt liên tiếp các phiên bản tiêu chuẩn "Standard" của Model Y và Model 3 cho thấy phân khúc khách hàng của xe điện cũng nhạy cảm về giá không kém gì các loại phương tiện truyền thống.

Cổ phiếu Tesla giảm 4% trong ngày công bố. Nếu như cách đây 5 năm hãng còn chiếm hơn 80% thị phần xe điện tại Mỹ, thì nay thị phần đã giảm xuống dưới 50%. Dù CEO Elon Musk nhiều lần hứa hẹn về một mẫu xe giá dưới 30.000 USD , giới đầu tư cho rằng động thái lần này vẫn chưa đủ mạnh để giúp hãng lấy lại vị thế.

Tesla vẫn tự sản xuất pin và lắp ráp xe cho thị trường Mỹ ngay tại nội địa, nhưng hãng phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các kim loại đất hiếm nhập từ Trung Quốc phục vụ sản xuất pin và động cơ. Bắc Kinh đã siết chặt kiểm soát sản xuất đất hiếm để củng cố lợi thế trong các cuộc đàm phán thương mại, khiến ngay cả Tesla cũng khó tìm nguồn thay thế.

Các hãng xe tại Mỹ cũng ra mắt hàng loạt chương trình giảm giá cho xe điện, tuy nhiên không cứu vãn được tình hình nhu cầu EV sụt giảm nghiêm trọng ngay trong tháng 10/2025.

Không chỉ Tesla, General Motors và Ford cũng đang dần giảm giá xe điện với kế hoạch tung ra các sản phẩm dưới 30.000 USD . Tại Hàn Quốc, Hyundai tuyên bố giảm giá tới 20% cho các mẫu xe thuần điện mới ở thị trường Mỹ so với dòng xe hiện tại. CEO Jose Munoz cho biết Hyundai đặt mục tiêu ra mắt thêm các mẫu xe điện giá cạnh tranh tại châu Âu, Ấn Độ và Trung Quốc.

Cơn sóng giảm giá cũng lan sang Nhật Bản, quốc gia có tỷ lệ sử dụng xe điện thấp nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển. Nissan vừa công bố giá bán lẻ đề xuất 5,19 triệu yen ( 33.700 USD ) cho bản tiêu chuẩn của dòng Leaf thế hệ mới, thấp hơn khoảng 60.000 yen ( 390 USD ) so với các mẫu xe hiện hành.

Việc giảm giá xe điện thậm chí còn lan rộng đến Nhật Bản, nơi có tỷ lệ sử dụng xe điện thấp nhất trong số các nền kinh tế phát triển. Hãng xe Trung Quốc BYD cũng không là ngoại lệ khi đưa ra các chương trình khuyến mãi lên đến 7.600 USD .

Động thái này phản ánh áp lực cạnh tranh gia tăng từ các hãng xe Trung Quốc, đặc biệt là BYD, đang tận dụng giá rẻ để mở rộng thị phần tại Nhật trong bối cảnh thị trường nội địa chững lại. Tháng trước, BYD đã giảm giá tạm thời cho một số mẫu xe điện phổ biến tại Nhật lên tới 1,17 triệu yen ( 7.600 USD ).

Việc giá xe điện liên tục đi xuống phần lớn nhờ sự mở rộng toàn cầu của các nhà sản xuất pin Trung Quốc. Nhà cung ứng pin lớn nhất thế giới CATL đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất pin tại châu Âu cùng với tập đoàn Stellantis.

Theo dự báo của Goldman Sachs, doanh số xe điện có thể chiếm đến 52% vào năm 2040, vượt xa mức 15% trong năm 2025. Tuy nhiên, các hãng xe phải liên tục ra mắt các mẫu xe mới giá rẻ hơn nhiều so với trước đây.

Theo dự báo của Goldman Sachs, xe điện sẽ chỉ chiếm 15% doanh số ôtô toàn cầu trong năm nay, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ bứt phá từ năm 2030, đạt 52% vào năm 2040. Ở châu Âu, doanh số EV từng chững lại khi chính phủ ngừng trợ cấp, song các hãng như Volkswagen đã bắt đầu phản công bằng loạt xe cỡ nhỏ giá rẻ.

"Về dài hạn, giá xe điện sẽ tiếp tục giảm trên toàn thế giới", ông Sanshiro Fukao, chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Itochu nhận định. "Thị trường sẽ chuyển từ giai đoạn do người tiên phong định hình sang thời kỳ xe điện giá phải chăng trở thành xu hướng chủ đạo."

Sau khi dựa dẫm vào "bầu sữa" trợ cấp của chính phủ nhiều nước, các hãng xe điện phải tự mình bước đi. Những thương hiệu không đủ tiềm năng sẽ đánh đổi bằng việc mất thị trường và thậm chí giải thể, điều vốn đang xảy ra tại Trung Quốc.

Hiện tại, nhiều hãng xe châu Âu và Mỹ, kể cả Tesla, vẫn thua lỗ với mảng EV. Việc chấm dứt trợ cấp mua xe điện tại Mỹ sẽ khiến lợi nhuận của các hãng phụ thuộc vào hỗ trợ chính phủ sụt giảm mạnh, làm rõ ai là kẻ thắng và kẻ thua, đồng thời có thể thúc đẩy tái cấu trúc toàn ngành công nghiệp ôtô thế giới.