Dùng nước rửa chén để rửa xe được không?

Dù có vẻ tiện lợi và "hiệu quả", nước rửa chén thực ra là kẻ thù thầm lặng đối với lớp sơn và chi tiết ngoại thất của ôtô.

Nhiều người vẫn cho rằng nước rửa chén có thể thay thế dung dịch rửa xe chuyên dụng, bởi chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ tạo bọt dày và đánh bay dầu mỡ hiệu quả. Tuy nhiên, thứ dung dịch "thần kỳ" này lại có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lớp sơn và bề mặt ngoại thất của xe hơi nếu sử dụng thường xuyên.

Vì sao nước rửa chén gây hại cho sơn xe?

Các loại nước rửa chén phổ biến đều chứa chất hoạt động bề mặt - một đầu ưa nước, một đầu ưa dầu - giúp nhũ hóa và rửa trôi dầu mỡ khỏi bề mặt. Chính khả năng "chống dầu" mạnh mẽ này khiến nước rửa chén không phù hợp với ôtô.

Với thuộc tính của chất hoạt động bề mặt, nước rửa chén sẽ làm mất đi lớp sáp bảo vệ sơn xe, vốn được dùng để tạo độ bóng và chống lại các tác nhân có hại như tia UV, bụi bẩn hay mưa acid.

Lớp sơn xe thường được phủ một lớp sáp bảo vệ (wax) - thường làm từ dầu tự nhiên, sáp carnauba hoặc sáp ong - nhằm tạo độ bóng và chống tia UV, bụi bẩn hay mưa acid. Khi dùng nước rửa chén, các hợp chất tẩy dầu mạnh sẽ rửa trôi lớp sáp bảo vệ này, khiến sơn xe mất đi lớp "áo giáp" tự nhiên và dễ bị oxy hóa, phai màu hoặc nứt nẻ theo thời gian.

Ngay cả với các loại phủ sơn cao cấp như ceramic, sáp gốc graphene hay sáp silicon, việc sử dụng nước rửa chén lâu dài cũng sẽ dần làm giảm tác dụng bảo vệ của chúng. Khi lớp phủ biến mất, bạn sẽ thấy hiện tượng mất độ bóng, không còn hiệu ứng trôi nước - dấu hiệu rõ ràng cho thấy sơn xe đã "trơ" trước thời tiết.

Không chỉ sơn xe bị ảnh hưởng

Tác hại của nước rửa chén không dừng lại ở lớp sơn. Các chi tiết cao su và nhựa bên ngoài như gioăng cửa, ốp gương, viền kính, đèn pha hay dải nhựa đen đều có chứa dầu tự nhiên giúp duy trì độ đàn hồi và màu sắc. Nước rửa chén làm mất đi lớp dầu này, khiến các chi tiết nhanh bạc màu, nứt gãy hoặc khô cứng bởi nắng và mưa.

Không chỉ làm hư hại lớp sơn theo thời gian, nước rửa chén còn làm lão hóa các chi tiết ngoại thất như gioăng cửa, ốp gương, viền kính, đèn pha, lớp phim bảo vệ PPF...

Ngoài ra, lớp phim bảo vệ sơn (PPF), thường làm từ nhựa urethane, cũng dễ bị ảnh hưởng nếu rửa bằng nước rửa chén, khiến tuổi thọ lớp phim giảm đáng kể so với mức thông thường từ 5 đến 10 năm. Các lớp dán decal hoặc vinyl wrap cũng có thể bị khô, bong tróc sớm nếu tiếp xúc với dung dịch tẩy rửa mạnh.

Tuy bị xem là "kẻ thù" của lớp sơn, nước rửa chén vẫn có thể dùng trong một số trường hợp đặc biệt. Nếu bạn chuẩn bị đánh bóng hoặc phủ sáp mới, việc dùng nước rửa chén một lần có thể giúp loại bỏ hoàn toàn lớp sáp cũ để bề mặt sạch hơn. Ngoài ra, một vài giọt nước rửa chén pha loãng trong bình xịt có thể tạm thời xử lý vết nhựa cây hoặc phân chim mà không gây hại đáng kể.

Hãy dùng dung dịch rửa xe chuyên dụng

Thay vì nước rửa chén, hãy sử dụng xà phòng hoặc dung dịch rửa xe chuyên dụng cho xe hơi. Các sản phẩm này được thiết kế với công thức cân bằng pH, chứa chất bôi trơn và dưỡng bóng, giúp giảm ma sát khi lau rửa để tránh trầy xước, đồng thời vẫn làm sạch hiệu quả bụi bẩn mà không phá hủy lớp bảo vệ sơn.

Nước rửa chén pha loãng xử lý vết nhựa cây hoặc phân chim, tuy nhiên nên tránh sử dụng hóa chất này để rửa xe, mà thay vào đó nên sử dụng các loại dung dịch vệ sinh xe chuyên dụng.

Tóm lại, rửa xe bằng nước rửa chén có thể tiết kiệm vài nghìn đồng trước mắt, nhưng về lâu dài, cái giá phải trả là lớp sơn xỉn màu, chi tiết nhựa khô cứng và bề mặt xe mất đi vẻ bóng đẹp. Cách đơn giản nhất để bảo vệ xế yêu của bạn vẫn là dùng đúng loại dung dịch rửa xe và chăm sóc định kỳ đúng cách.